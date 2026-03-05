Identifican los últimos 2 nombres de los 6 soldados estadounidenses que murieron en el ataque de Kuwait

Los dos últimos nombres de los seis soldados estadounidenses muertos en un ataque con drones a un centro de comando en Kuwait fueron publicados el miércoles por el Pentágono, y son de California y Iowa.

Los soldados identificados el miércoles fueron el suboficial jefe 3 Robert Marzan, de 54 años, de Sacramento, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa.

Los seis miembros de la Reserva del Ejército, que trabajaban en logística y abastecían a las tropas con alimentos y equipo, murieron el domingo cuando un dron impactó un centro de mando en Puerto Shuaiba, Kuwait, un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán . Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y varios estados árabes del Golfo que albergan a las fuerzas armadas estadounidenses.

El Pentágono indicó que Marzan se encontraba en el lugar cuando un dron impactó el centro de mando y se cree que es la persona que falleció en el lugar, según el comunicado. Un médico forense confirmará la identificación, indicó el Pentágono.

Los registros públicos parecen indicar que Marzan vivía en Virginia, pero con familiares en la zona de Sacramento. No fue posible contactar de inmediato a sus familiares o estos se negaron a hacer comentarios.

El Pentágono indicó que la ciudad natal de O’Brien era Indianola, un suburbio de Des Moines. Una persona que abrió la puerta en un domicilio particular en Waukee, otro suburbio de Des Moines, no hizo comentarios, afirmando que la familia emitiría un comunicado.

Los cuatro soldados previamente identificados por el Pentágono fueron: el sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa; la sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; el capitán Cody Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; y el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska.

Todos fueron asignados al 103 ° Comando de Sustentabilidad, que proporciona alimentos, combustible, agua y municiones, equipo de transporte y suministros.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas”, dijo el presidente Donald Trump sobre las muertes. Trump asistirá a los traslados dignos de los soldados a su llegada a Estados Unidos, según informó la Casa Blanca el miércoles. El ritual rinde homenaje a los militares caídos en combate.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, emitió un comunicado el miércoles ofreciendo oraciones y condolencias a las familias de los residentes de Iowa asesinados.

“Nuestros corazones están destrozados por la muerte del mayor Jeffrey O’Brien y el sargento Declan Coady, dos valientes soldados de Iowa que dieron el máximo sacrificio para garantizar la libertad y la paz”, dijo Reynolds.

Casi 15 años de servicio

O’Brien fue ascendido a mayor en agosto de 2024, según una publicación de Facebook que lo muestra junto a dos niños pequeños. Sirvió en la Reserva del Ejército durante casi 15 años, según su perfil de LinkedIn.

El oficial de señales e ingeniero de sistemas de información de la Reserva del Ejército era gerente de operaciones cibernéticas defensivas en una empresa de ciberseguridad con sede en Iowa, según su perfil de LinkedIn. Desarrolló una carrera de dos décadas en el sector de la información y la ciberseguridad.

A O’Brien le sobreviven su esposa e hijos, según su tía, Mary Melchert, quien publicó en Facebook. Melchert dijo que O’Brien «era el chico de campo rubio y de ojos azules más dulce que jamás hayas conocido. Ya lo extrañamos muchísimo».

esposo y padre amoroso

La hermana de Marzan lo describió en Facebook como un “líder fuerte” y un esposo, padre y hermano amoroso.

“Mi hermanito, eres amado y conservaré todos nuestros recuerdos y los apreciaré siempre en mi corazón”, escribió Elizabeth Marzan.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora interina Eleni Kounalakis ofrecieron sus condolencias a la esposa y la familia de Robert Marzan en un comunicado el miércoles, diciendo que las banderas en el Capitolio estatal permanecerán a media asta en su honor.

Lo describieron como “un valiente californiano cuyo servicio a nuestra nación estuvo marcado por el honor y la distinción”.

Una madre de dos hijos que amaba la jardinería.

Amor estaba a pocos días de regresar con su marido y sus hijos.

«Ya casi estaba en casa», dijo su esposo, Joey Amor, el martes. «Uno no va a Kuwait pensando que va a pasar algo, y que ella sea una de las primeras… duele».

Amor era una jardinera apasionada que disfrutaba preparando salsa con los pimientos y tomates que cultivaba con su hijo, un estudiante de último año de secundaria. Disfrutaba patinando y montando en bicicleta con su hija de cuarto grado.

Una semana antes del ataque con drones, Amor fue trasladada fuera de la base a un edificio estilo contenedor de transporte que no tenía defensas, dijo su esposo.

“Tenían miedo de que la base en la que estaban fuera atacada y sentían que estarían más seguros en grupos más pequeños en lugares separados”, dijo.

‘Le encantaba ser soldado’

Coady había estado comunicándose con su familia desde Kuwait cada una o dos horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña militar contra Irán , incluso cuando Irán lanzó ataques de represalia .

Cuando no respondió a los mensajes el domingo, «la mayoría empezamos a preguntarnos», declaró Andrew, el padre de Coady, a The Associated Press. «Uno empieza a intuir».

Coady le dijo recientemente a su padre que lo habían recomendado para un ascenso de especialista a sargento, rango que recibió póstumamente.

Era uno de los más jóvenes de su clase, entrenado para solucionar problemas en sistemas informáticos militares, pero impresionó a sus instructores, dijo Andrew Coady el martes.

“Entrenaba duro, trabajaba duro, su condición física era importante para él. Le encantaba ser soldado”, dijo Coady. “También era una de las personas más amables que jamás hayas conocido, y hacía cualquier cosa por cualquiera”.

Declan Coady, un Eagle Scout, estudiaba ciberseguridad en la Universidad Drake en Des Moines y quería convertirse en oficial.

«Todavía no creo que sea real del todo», dijo su hermana Keira Coady. «Solo recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que iba a hacer cuando regresara».

Un llamado a servir a su país

Khork era muy patriota y quería servir en el ejército desde la infancia, dijo su familia en un comunicado el martes.

Se alistó en la Reserva del Ejército y se unió al programa ROTC del Florida Southern College.

“Ese compromiso ayudó a dar forma al curso de su vida y reflejó el profundo sentido del deber que siempre estuvo en el centro de quién era”, dijeron su madre, Donna Burhans; su padre, James Khork; y su madrastra, Stacey Khork; en un comunicado.

Khork, que amaba la historia, tenía un título en ciencias políticas.

Su familia lo describió como “el alma de la fiesta, conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profundo cariño por quienes sirvieron junto a él y por todos los que tuvieron la bendición de conocerlo”.

Abbas Jaffer publicó el lunes en Facebook sobre su amigo de 16 años.

“Mi mejor amigo, padrino y hermano dio su vida defendiendo nuestro país en el extranjero”, dijo Jaffer.

Un instructor y mentor dedicado

Tietjens, quien provenía de una familia militar, sirvió anteriormente junto a su padre en Kuwait. Al regresar a casa en febrero de 2010, se reunió con su exultante esposa en el gimnasio de una iglesia local.

La prima de Tietjens, Kaylyn Golike, pidió oraciones, especialmente por el hijo de 12 años de Tietjens, su esposa y sus padres, mientras enfrentan una “pérdida inimaginable”.

“Perdimos a un valiente soldado este fin de semana y muchos corazones están rotos”, escribió Golike en Facebook el martes.

Tietjens obtuvo un cinturón negro en Combatives Filipinos y Taekwondo y fue «un instructor que dedicó su tiempo, disciplina y liderazgo a los demás», dijo la Alianza de Artes Marciales Filipinas en Facebook.

El sargento del Estado Mayor del Ejército Jeff Coleman dijo que Tietjens fue su mentor.

«Podías llamarlo de día o de noche», dijo Coleman a KETV. «Siempre se tomaba el tiempo, ¿sabes?, te hacía sentir importante».