Muere el expresidente navajo Zah, guiado por el amor a la gente

Peterson Zah, un monumental líder de la Nación Navajo que guió a la tribu a través de una era políticamente tumultuosa y trabajó incansablemente para corregir las malas acciones contra los nativos americanos, falleció.

Zah murió el martes por la noche en un hospital en Fort Defiance, Arizona, después de una larga enfermedad, anunciaron su familia y la tribu. Tenía 85 años.

Zah fue el primer presidente elegido en la Nación Navajo, la reserva tribal más grande de los EE. UU., en 1990 después de que el gobierno se reestructuró en tres ramas para evitar que el poder se concentrara en la oficina del presidente. En ese momento, la tribu se estaba recuperando de un motín mortal incitado por el rival político de Zah, el expresidente Peter MacDonald, un año antes.

Zah prometió reconstruir la tribu y apoyar a la familia y la educación, hablando con la gente de manera que transmitiera respeto mutuo, dijo su viejo amigo Eric Eberhard. Zah se sintió tan cómodo vistiéndose para representar a los navajos en Washington, DC, como conduciendo su vieja camioneta alrededor de la reserva y sentado en el suelo, escuchando a las personas que estaban luchando, dijo.

“La gente confiaba en él, sabían que era honesto”, dijo Eberhard el martes.

Zah será enterrado el sábado por la mañana en un servicio privado. Seguirá una recepción comunitaria en las afueras de Window Rock, Arizona. Su familia expresó su agradecimiento por la gran cantidad de amor y apoyo que han recibido.

“Es conmovedor escuchar a las muchas personas que comparten historias sobre Peterson, que brindan consuelo a la familia”, dijeron en un comunicado el miércoles por la noche.

Los aspirantes a políticos dentro y fuera de la Nación Navajo buscaron el consejo y el respaldo de Zah. Cabalgó con Hillary Clinton en el desfile de la Nación Navajo un mes antes de que Bill Clinton fuera elegido presidente. Más tarde, Zah hizo campaña a favor de Hillary Clinton en su candidatura a la presidencia.

Grabó innumerables anuncios de campaña a lo largo de los años en el idioma navajo que se emitieron en la radio, en su mayoría del lado de los demócratas. Pero también se hizo amigo de los republicanos, incluido el difunto senador estadounidense de Arizona, John McCain, a quien respaldó en las elecciones presidenciales de 2000 como alguien que podía trabajar al otro lado del pasillo.

Zah nació en diciembre de 1937 en la remota Low Mountain, una sección de la reserva envuelta en una disputa territorial de décadas con la tribu hopi vecina que resultó en la reubicación de miles de navajos y cientos de hopis. Asistió a un internado, se graduó de Phoenix Indian School y rechazó las nociones de que no era apto para la universidad, dijo Eberhard.

Zah asistió a un colegio comunitario, luego a la Universidad Estatal de Arizona con una beca de baloncesto, donde obtuvo una licenciatura en educación. Luego pasó a enseñar carpintería en la reserva y otras habilidades vocacionales. Más tarde cofundó una organización de defensa legal financiada con fondos federales que sirvió a los navajos, hopis y apaches que aún existe en la actualidad.

A pesar de nunca haber ocupado un cargo electivo importante, Zah ocupó el cargo de presidente de la tribu en 1982, haciendo campaña en una camioneta internacional blanca y maltratada de los años 50 que arregló él mismo, condujo durante décadas y que se convirtió en un símbolo de su estilo discreto, dijo Eberhard. .

Bajo el liderazgo de Zah, la tribu estableció un Fondo Permanente ahora multimillonario en 1985 después de ganar una batalla judicial con Kerr McGee que encontró que la tribu tenía autoridad para gravar a las empresas que extraen minerales de las 27,000 millas cuadradas (69,000 kilómetros cuadrados) reserva. Se renegociaron todos los arrendamientos de carbón, oleoductos, petróleo y gas, lo que aumentó los pagos a la tribu. Una porción de ese dinero se agrega anualmente al Fondo Permanente.

El expresidente hopi Ivan Sydney, cuyo mandato coincidió con el de Zah como presidente, dijo que los dos repararon la enconada relación entre las tribus vecinas por la disputa territorial. Acordaron reunirse en persona, sin abogados, para encontrar formas de ayudar a su gente. Incluso después de que terminaron sus mandatos, asistieron juntos a inauguraciones tribales y otros eventos.

Zah diría «vamos a llamar la atención», recordó Sydney el miércoles después de visitar a la familia de Zah. “Íbamos juntos, nos sentábamos juntos y nos presentábamos juntos”.

A veces se hacía referencia a Zah como el nativo americano Robert Kennedy debido a su carisma, ideas y capacidad para hacer las cosas, incluido el cabildeo de los funcionarios federales para garantizar que los nativos americanos pudieran usar el peyote como un sacramento religioso, dijo el año pasado su viejo amigo Charles Wilkinson.

Zah también trabajó para garantizar que los nativos americanos se reflejaran en las leyes ambientales federales, como la Ley de agua limpia y la Ley de aire limpio.

Zah le dijo a The Associated Press en enero de 2022 que respetar las diferencias de las personas era clave para mantener un sentido de belleza en la vida y mejorar el mundo para las generaciones futuras. Luchó por nombrar lo que más le enorgullecía después de recibir un premio a la trayectoria de un grupo ambiental con sede en Flagstaff.

“Es difícil para mí priorizar en ese orden”, dijo. “Es algo que disfruté hacer toda mi vida. La gente tiene pasión, nacemos con eso, además de un propósito en la vida”.

Zah dijo que no podría haber hecho el trabajo solo y acreditó los esfuerzos del equipo que siempre incluyeron a su esposa, Rosalind. A lo largo de su vida, nunca afirmó ser un navajo extraordinario, solo un navajo con experiencias extraordinarias.

Eso resonó entre los estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona, donde Zah se desempeñó como enlace nativo americano con el presidente de la escuela durante 15 años, aumentando la cantidad de estudiantes nativos y la cantidad de graduados nativos. Zah también presionó a los colegios y universidades para que aceptaran estudiantes navajos, independientemente de si se graduaron en la parte de la reserva de Arizona, Nuevo México o Utah, a precios de matrícula estatales.

“Son miles y miles de estudiantes nativos, no solo de Navajo, a quienes animó a permanecer en la escuela, buscar títulos avanzados y estuvo disponible para asesorarlos cuando se encontraron con momentos difíciles”, dijo Eberhard, quien trabajó para Zah mientras era presidente. “Alteró por completo la forma en que la Universidad Estatal de Arizona trabaja con los estudiantes nativos”.

El actual presidente navajo, Buu Nygren, dijo que interactuó por primera vez con Zah cuando era estudiante en ASU, sorprendido por el discurso de Zah que describió como tranquilo y estructurado pero poderoso y vívido.

“Verlo en el campus de ASU me inspiró mucho”, dijo. “Probablemente no me hubiera dedicado a la gestión de la construcción si él no fuera tan influyente en ASU”.

Zah permaneció activo en la política navajo después de dejar ASU, como consultor de otros líderes navajos sobre temas que van desde la educación, los veteranos y la vivienda.

“Era un hombre bueno y honesto, un hombre con corazón”, dijo el martes por la noche el expresidente navajo Joe Shirley Jr. “Y su corazón estaba con su familia, con la gente, con la juventud y, ciertamente, con nuestra nación, nuestra cultura y nuestra forma de vida”.