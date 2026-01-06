El DHS despliega 2.000 agentes federales para llevar a cabo «la operación de inmigración más grande de la historia»

El gobierno de Trump lanzó lo que funcionarios describen como la mayor operación federal de control de inmigración jamás realizada, preparándose para desplegar hasta 2.000 agentes y oficiales federales en el área de Minneapolis para una amplia ofensiva vinculada en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes .

Este aumento amplía drásticamente la presencia de las fuerzas del orden federales en Minnesota en medio de una creciente tensión política y comunitaria . El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, durante una entrevista con Newsmax, calificó la ofensiva como la «mayor operación migratoria jamás realizada por la agencia».

Ni Lyons ni la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijeron cuántos oficiales estuvieron involucrados.

Una persona informada sobre la operación declaró a The Associated Press que el Departamento de Seguridad Nacional planea enviar hasta 2.000 agentes a la zona de Minneapolis-St. Paul. Esta persona no estaba autorizada a revelar públicamente los detalles de la operación y habló bajo condición de anonimato.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y funcionarios electos de las Ciudades Gemelas informaron el martes de un fuerte aumento en los avistamientos de agentes federales, especialmente en los alrededores de St. Paul. Se reportaron numerosos vehículos de agentes realizando controles de tráfico frente a negocios y edificios de apartamentos de la zona.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también estuvo presente y acompañó a los agentes del ICE durante al menos un arresto. Un video publicado en X muestra a Noem con un chaleco táctico y un gorro tejido mientras los agentes arrestaban a un hombre en St. Paul. En el video, le dice al hombre esposado: «Serás responsable de tus crímenes».

El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado de prensa que el hombre era originario de Ecuador y era buscado en su país natal y en Connecticut por cargos que incluyen asesinato y agresión sexual. Añadió que los agentes arrestaron a 150 personas el lunes en Minneapolis.

El gobernador de Minnesota critica el aumento de casos

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, criticó el aumento de las medidas de seguridad federales como «una guerra que se está librando contra Minnesota».

«Estamos viendo que tenemos un aumento ridículo de aparentemente 2.000 personas que no se coordinan con nosotros, que están para un espectáculo ante las cámaras», dijo Walz a los periodistas en Minneapolis el martes, un día después de anunciar que ponía fin a su campaña para un tercer mandato.

Muchos residentes ya estaban nerviosos . La administración Trump ha señalado a la comunidad somalí de la zona , la más grande de Estados Unidos. El mes pasado, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, criticó a los agentes federales por usar «métodos cuestionables» tras un enfrentamiento entre agentes y manifestantes.

Molly Coleman, miembro del Concejo Municipal de St. Paul cuyo distrito incluye una planta de fabricación donde los agentes arrestaron a más de una docena de personas en noviembre, dijo que el martes fue «diferente a cualquier otro día que hayamos experimentado».

“Es increíblemente angustiante”, dijo Coleman. “Sabemos que cuando el ICE llega a una ciudad, es una operación policial en la que todos están en guardia y con miedo”.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Derecho Inmigrante de Minnesota, dijo que había habido un aumento en los avistamientos de agentes federales y vehículos policiales en lugares como estacionamientos.

“Definitivamente podemos sentir una presencia más fuerte”, dijo Dieu Do, un organizador del Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota, que envía equipos de respuesta a los informes de agentes.

Surge incluye investigadores centrados en denuncias de fraude

Se espera que aproximadamente tres cuartas partes del personal de control provengan de las Operaciones de Detención y Deportación del ICE, que lleva a cabo arrestos y deportaciones migratorias, según la persona con conocimiento de la operación. La fuerza también incluye agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, la rama investigativa del ICE, que generalmente se centra en el fraude y las redes criminales transfronterizas.

Los agentes de HSI iban de puerta en puerta en el área de Twin Cities investigando denuncias de fraude, tráfico de personas y prácticas laborales ilegales, dijo Lyons.

Se espera que los agentes del HSI se concentren principalmente en identificar presuntos fraudes, mientras que los oficiales de deportación arrestarán a inmigrantes acusados ​​de violar la ley migratoria, según la persona informada sobre la operación. También se espera la participación de unidades tácticas especializadas.

La operación también incluye personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, incluyendo al comandante Gregory Bovino, según informó la persona familiarizada con el despliegue. Las tácticas de Bovino durante operativos federales anteriores en otras ciudades han suscitado el escrutinio de funcionarios locales y defensores de los derechos civiles.

Hilton retira hotel de Minnesota que canceló reservas de agentes

Hilton dijo en un comunicado el martes que estaba eliminando un hotel de Minnesota de sus sistemas por «no cumplir con nuestros estándares y valores» cuando negó el servicio a agentes federales.

El hotel Hampton Inn Lakeville, a unos 32 kilómetros (20 millas) de Minneapolis, se disculpó el lunes por cancelar las reservaciones de los agentes federales, afirmando que haría todo lo posible por alojarlos. El hotel, como la mayoría de los Hampton Inns, es propiedad de una franquicia y está operado por ella.

El Hampton Inn Lakeville no respondió a las solicitudes de comentarios.

Las autoridades federales comenzaron a aumentar los arrestos por inmigración en el área de Minneapolis a finales del año pasado. Noem y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron la semana pasada que las agencias federales estaban intensificando sus operaciones en Minnesota, con énfasis en las investigaciones de fraude .

El presidente Donald Trump ha vinculado repetidamente la ofensiva migratoria de su administración en Minnesota con casos de fraude que involucran programas federales de nutrición y ayuda pandémica, muchos de los cuales han involucrado a acusados ​​con raíces en Somalia .

La persona con información sobre la operación actual advirtió que su alcance y duración podrían cambiar en los próximos días a medida que se desarrolle.