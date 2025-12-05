Se espera que la Casa Blanca presente los planes para el nuevo salón de baile a la comisión de planificación este mes

Se espera que la Casa Blanca presente los planos del nuevo salón de baile del presidente Donald Trump a una comisión de planificación federal antes de que termine el año, unos tres meses después de que comenzara la construcción.

Will Scharf , quien fue nombrado por Trump como presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, dijo en la reunión mensual del panel el jueves que sus colegas en la Casa Blanca le dijeron que los planes largamente esperados se presentarán en algún momento de diciembre.

«Una vez presentados los planes, es cuando realmente comenzará el papel de esta comisión y su personal profesional», dijo Scharf, quien también es uno de los principales asesores del presidente republicano en la Casa Blanca.

Dijo que el proceso de revisión se llevaría a cabo a un “ritmo normal y deliberativo”.

Por otra parte, la Casa Blanca confirmó el jueves que una segunda firma de arquitectura se ha sumado al proyecto.

El portavoz Davis Ingle afirmó que se necesitaba al arquitecto Shalom Baranes, de Washington, D.C., a medida que la construcción entra en una nueva fase. La firma ha trabajado en propiedades federales en toda la capital del país, incluyendo los edificios del Pentágono y del Tesoro, según su sitio web.

“A medida que comenzamos la transición a la siguiente etapa de desarrollo del Salón de Baile de la Casa Blanca, la Administración se complace en compartir que el talentoso Shalom Baranes se ha unido al equipo de expertos para llevar a cabo la visión del Presidente Trump de construir lo que será la mayor adición a la Casa Blanca desde la Oficina Oval: el Salón de Baile de la Casa Blanca”, dijo Ingle en una declaración enviada por correo electrónico.

“Shalom es un arquitecto consumado cuyo trabajo ha dado forma a la identidad arquitectónica de la capital de nuestra nación durante décadas y su experiencia será un gran activo para la finalización de este proyecto”, dijo Ingle.

La firma inicial, McCrery Architects, también de Washington, permanece como consultora.

Si se construye como se propone, el salón de baile de 90.000 pies cuadrados anunciado durante el verano y que se espera esté listo antes de que termine el mandato de Trump en 2029, empequeñecería a la propia Casa Blanca, con casi el doble del tamaño, y el presidente ha dicho que albergará a 999 personas.

El precio estimado es de 300 millones de dólares, frente a los 200 millones iniciales de la Casa Blanca.

Trump ha afirmado que el salón de baile no costará ni un centavo a los contribuyentes porque está financiado con fondos privados por personas que, según él, son «patriotas», corporaciones estadounidenses y él mismo. No ha revelado cuánto aportará de su propio dinero.

La Casa Blanca ha publicado una lista de 37 donantes que incluye multimillonarios de criptomonedas , organizaciones benéficas, propietarios de equipos deportivos, financieros poderosos, gigantes de la tecnología y el tabaco, empresas de medios, partidarios de causas republicanas y algunos de los vecinos del presidente en Palm Beach, Florida.

Trump lleva mucho tiempo deseando tener un salón de baile en la Casa Blanca y se queja con frecuencia de la incapacidad de sus dos salas más grandes, el Comedor de Estado y el Salón Este, para albergar grandes eventos. También ha criticado el uso de grandes carpas instaladas en los Terrenos Sur para eventos de más de cien personas, como una cena de Estado.

El mes pasado, cuando el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, visitó el país, Trump dijo que había molestado a mucha gente porque tuvo que rechazar sus pedidos de asistir a una cena en el East Room en honor del príncipe debido a la falta de espacio.

“Ojalá tuviéramos unos 2000 asientos más. Los habríamos llenado dos veces”, dijo Trump en la cena, aludiendo al salón de baile propuesto. “Pero muy pronto lo tendrán, y tendremos que hacer otro dentro de unos dos años”.

En septiembre, Trump siguió adelante con los trabajos de preparación del sitio para el salón de baile a pesar de la falta de aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional , la agencia del poder ejecutivo con jurisdicción sobre la construcción y las renovaciones importantes de los edificios gubernamentales en la región.

Scharf ha distinguido entre trabajos de demolición y construcción sobre el suelo, afirmando que la comisión solo tiene jurisdicción sobre estas últimas. L. Preston Bryant Jr., expresidente de la comisión durante la presidencia de Barack Obama, declaró a The Associated Press que el proceso de aprobación solía constar de cuatro etapas, incluyendo una consulta inicial durante la fase conceptual del proyecto.

En octubre, Trump demolió el Ala Este , donde proponía construir el salón de baile. Desde entonces, los trabajos de preparación del terreno han continuado a diario, con el sonido de la construcción audible en medio del bullicio de la Casa Blanca.

El Ala Este era la base de operaciones tradicional de la primera dama y su personal. Varias otras oficinas de la Casa Blanca también se ubicaban en esa ala. Actualmente, todas trabajan en otros espacios de la Casa Blanca o en el edificio de oficinas contiguo.

El Washington Post fue el primero en informar sobre la incorporación de un nuevo arquitecto.