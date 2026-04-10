Melania hizo una declaración en la Casa Blanca negando tener conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein

La primera dama Melania Trump niega tener vínculos con Jeffrey Epstein y conocimiento de sus crímenes sexuales, y afirma el jueves que «las historias son completamente falsas» y califica las acusaciones de que ella estuvo involucrada de alguna manera como «calumnias sobre mí».

En una declaración extraordinaria leída en la Casa Blanca, Melania Trump dijo que ella y sus abogados estaban luchando contra las «mentiras infundadas y sin base» con respecto a sus vínculos con el difunto financiero, un delincuente sexual convicto que se aprovechó de sus conexiones con los ricos, poderosos y famosos para reclutar a sus víctimas y encubrir sus crímenes.

«Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo», declaró. «Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No reprocho su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación».

El mensaje, que pareció surgir de la nada, se produjo justo cuando su esposo, el presidente Donald Trump, y su administración parecían haber superado finalmente más de un año de controversia en torno a Epstein, especialmente en un momento en que la guerra con Irán acaparaba toda la atención en Washington. Los comentarios de la primera dama casi con toda seguridad sirvieron para volver a poner el caso en el centro de la atención política, incluso cuando el presidente instaba al público y a los medios a dejarlo atrás.

La cuenta de la Casa Blanca en X compartió un video publicado por la cuenta de la primera dama en el que Melania Trump leía su declaración. Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios sobre si el presidente tenía conocimiento previo de las declaraciones de la primera dama.

La primera dama solicita una audiencia en el Congreso para las víctimas de Epstein.

La primera dama habló durante unos cinco minutos, leyendo su declaración en el vestíbulo principal, y luego se retiró sin responder preguntas. No dio detalles sobre las acusaciones en su contra, pero afirmó que provenían de «individuos y entidades que buscan dañar mi reputación». Añadió que tenían motivaciones financieras y políticas.

Melania Trump también pidió al Congreso que celebrara una audiencia pública centrada en los supervivientes de los crímenes de Epstein, dándoles la oportunidad de testificar ante los legisladores y de que sus historias quedaran registradas en el acta del Congreso.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público si así lo desean”, dijo. “Solo entonces conoceremos la verdad”.

Los demócratas aprovecharon los comentarios de Melania Trump, afirmando estar de acuerdo con su petición de una audiencia en el Congreso. En una publicación en redes sociales, el representante Robert Garcia, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga a Epstein, instó al presidente republicano del comité, el representante James Comer, a programar una audiencia pública «de inmediato».

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, quien patrocinó un proyecto de ley que impulsó la publicación de millones de documentos de Epstein, volvió a centrar la atención en el Departamento de Justicia, afirmando que es responsabilidad del fiscal general convocar a los sobrevivientes para que testifiquen. En una publicación en redes sociales, Massie, quien ha presionado para que se realicen más arrestos en el caso Epstein, concluyó su mensaje con un llamado a «¡PROCESAR!».

Las preguntas sobre el alcance de Epstein han planeado sobre la administración y dividido a los republicanos, creando una brecha en la base MAGA de Trump, mientras algunos presionaban para que el gobierno publicara más archivos y procesara a las personas vinculadas al financiero.

El asunto ha perseguido a Trump y ha fracturado algunas de sus alianzas, incluida la que mantenía con la excongresista Marjorie Taylor Greene, quien fuera una de sus partidarias más fieles en el Congreso. Trump desestimó el tema calificándolo de «farsa demócrata», pero posteriormente firmó un proyecto de ley para divulgar los archivos del caso Epstein.

No quedó claro de inmediato qué motivó a la primera dama a retomar el tema ahora. Señaló que varias personas y organizaciones han tenido que disculparse por sus «mentiras sobre mí». De los ejemplos que citó, el más reciente data de octubre.

En ese caso, la editorial HarperCollins UK pidió disculpas a la primera dama y retiró pasajes de un libro que sugerían que Epstein había desempeñado un papel en el encuentro entre ella y Donald Trump.

Melania Trump mencionó a su esposo varias veces en sus declaraciones. Afirmó que Epstein no la presentó a Trump y que conoció a su futuro esposo en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998.

El correo electrónico a Maxwell fue «trivial».

La primera dama volvió a poner a Epstein en el centro de la atención meses después de que las autoridades federales publicaran millones de páginas de documentos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein , la ley promulgada tras meses de presión pública y política que exige al gobierno que abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y antigua novia, Maxwell.

Los legisladores se quejaron cuando el Departamento de Justicia solo hizo una divulgación limitada el mes pasado, pero los funcionarios dijeron que se necesitaba más tiempo para revisar documentos adicionales que se descubrieron y para garantizar que no se divulgara información sensible sobre las víctimas.

Melania Trump afirmó en su declaración que no era amiga de Epstein ni de su exnovia Ghislaine Maxwell , pero que frecuentaban círculos sociales similares en Nueva York y Florida. Describió una respuesta por correo electrónico que le envió a Maxwell como una «correspondencia informal», sin dar más detalles.

“Mi respuesta educada a su correo electrónico no es más que una nota trivial”, dijo.

Entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia se encontraba un breve correo electrónico de 2002 con el remitente y el destinatario censurados. Comienza con «¡Querida G!» y termina con «Con cariño, Melania», y felicita al destinatario por un artículo de revista sobre «JE».

“Sé que estás muy ocupado viajando por todo el mundo”, dice el mensaje. “¿Qué tal estuvo Palm Beach? Tengo muchas ganas de ir. Llámame cuando regreses a Nueva York”.

Ese correo electrónico se envió el mismo mes en que se publicó un artículo en la revista New York Magazine sobre Epstein en el que Trump calificaba al financiero de «un tipo estupendo».

Entre otros documentos publicados, se encontraba una imagen de la casa de Epstein que mostraba una serie de fotografías sobre una cómoda y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón, entre otras fotos, aparecía una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Maxwell.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en Nueva York. Maxwell fue declarada culpable en 2021 de atraer a adolescentes para que Epstein abusara sexualmente de ellas y fue sentenciada a 20 años de prisión.