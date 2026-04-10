Un padre ha sido acusado de la muerte accidental de un niño de 6 años

El padre de un niño que se disparó accidentalmente en la cara y murió en Montgomery Village, Maryland, ha sido acusado de cargos que incluyen homicidio involuntario y negligencia infantil, según anunciaron los fiscales el jueves.

La acusación formal presentada por el gran jurado del condado de Montgomery contra Lascelle Lee, de 32 años, se deriva del disparo accidental ocurrido el 17 de febrero en una vivienda en Maple Leaf Drive.

Según los fiscales, Lee dejó un arma de fuego cargada y sin asegurar en un lugar donde sabía que su hijo, un niño de 6 años, tendría acceso a ella.

El niño agarró el arma y se disparó en la cara, matándose al instante.

Lee fue acusado de homicidio involuntario, negligencia hacia un menor, imprudencia temeraria y acceso de un menor a un arma de fuego. El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery, Bradford McCullough, ordenó la liberación de Lee en espera del juicio tras una audiencia celebrada el miércoles.

La audiencia judicial está programada para el 24 de abril para fijar las fechas del juicio.