El Partido Republicano de Luisiana busca eliminar un cargo electo ganado por un hombre exonerado

Un hombre que estuvo encarcelado durante casi 30 años antes de ser exonerado ganó unas elecciones históricas en Nueva Orleans prometiendo reformar un sistema judicial que le falló. Ahora, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y la Legislatura, controlada por el Partido Republicano, se apresuran a eliminar su puesto antes de que pueda jurar el cargo.

Calvin Duncan obtuvo el 68% de los votos el pasado noviembre para convertirse en secretario del tribunal penal de la parroquia de Orleans, tras comprometerse a reformar el sistema de justicia basándose en su propia experiencia luchando por acceder a los registros judiciales mientras estaba en una prisión de máxima seguridad.

Duncan reconstruyó su vida, en parte al postularse y ganar el cargo de secretario judicial. Pero el miércoles, los republicanos del Senado de Luisiana votaron a favor de cancelar el nuevo puesto de Duncan como parte de un esfuerzo más amplio del Partido Republicano para modernizar el poder judicial en Nueva Orleans, un bastión demócrata con un electorado predominantemente negro. La legislatura estatal es mayoritariamente republicana y blanca, y este estado profundamente republicano ha estado liderando los esfuerzos para desmantelar la Ley de Derechos Electorales .

La toma de posesión de Duncan está programada para el 4 de mayo.

Según declaró a la agencia Associated Press, cree que está siendo objeto de represalias por parte de funcionarios de Luisiana que durante mucho tiempo han negado su inocencia, a pesar de que su nombre figura en el Registro Nacional de Exoneraciones.

Los republicanos afirman que no es algo personal y defienden la iniciativa como un paso hacia la eficiencia gubernamental.

“Los ciudadanos de Nueva Orleans dijeron de forma abrumadora: ‘Quiero darle una oportunidad a esta persona, puede marcar la diferencia’”, declaró Duncan, demócrata, ante los legisladores durante una audiencia del comité en marzo. “Lo que hace este proyecto de ley es decir: ‘Gracias, pero han perdido el tiempo’. Priva del derecho al voto a todo el mundo”.

La condena injusta que llevó a Duncan a prisión.

El caso comenzó con el asesinato de David Yeager, de 23 años, en 1981, y llevó a Duncan a prisión durante más de 28 años. En 2011, en vísperas de una audiencia para considerar nuevas pruebas, la fiscalía ofreció reducir la condena de Duncan al tiempo ya cumplido si se declaraba culpable de homicidio involuntario y robo a mano armada. Duncan fue liberado, pero no desistió en su intento por limpiar su nombre.

Finalmente, en 2021, un juez coincidió en que había sido condenado injustamente y anuló por completo la sentencia de Duncan.

En 2023, cuando era fiscal general del estado, Landry se opuso a la petición de Duncan de ser indemnizado por su condena injusta. Duncan retiró la petición después de que la sucesora de Landry, Liz Murrill, amenazara con revocarle la licencia de abogado en el estado. Cuando Duncan se postuló para secretario judicial, Murrill prometió tomar medidas adicionales en su contra si no dejaba de autodenominarse «exonerado».

Landry y Murrill han señalado que Duncan aceptó el acuerdo de culpabilidad de 2011 por homicidio involuntario y robo a mano armada.

“Durante la campaña electoral, la fiscal general dejó claro que si seguía hablando con veracidad sobre mi inocencia y exoneración, sufriría consecuencias por parte de su oficina”, declaró Duncan a Associated Press. “Hoy estamos viendo esas consecuencias, mientras ella y el gobernador intentan anular la voluntad del 68% de los votantes de Nueva Orleans”.

Murrill afirmó no haber tenido “ninguna participación” en la decisión de eliminar la oficina.

Los republicanos afirman que el sistema actual necesita una reforma.

Landry declaró a la AP que la eliminación del cargo electo de Duncan tenía como objetivo mejorar la «eficiencia del gobierno» y «sanear un sistema en la parroquia de Orleans que ha estado plagado de disfunciones y corrupción durante años».

Quienes defienden la fusión de los cargos de secretario judicial penal y civil argumentan que en otras parroquias ya existen oficinas conjuntas. Según la oficina del auditor legislativo, la eliminación del puesto de secretario judicial penal le ahorraría al estado aproximadamente 27.300 dólares , aunque se desconocen los costos de la fusión de ambas oficinas.

El autor republicano del proyecto de ley, el senador Jay Morris, que representa un distrito en el norte de Luisiana, reconoció que una vez que se elimine el cargo electo de Duncan, el secretario del tribunal civil podría tener dificultades para gestionar la afluencia de casos. La solución, según él, es «contratar a alguien».

A otros funcionarios judiciales electos de Nueva Orleans cuyos puestos puedan ser eliminados en el futuro se les permitiría terminar sus mandatos, pero no a Duncan.

Morris explicó a los legisladores que el objetivo es aprobar la ley a tiempo para impedir que Duncan asuma el cargo antes del inicio de su mandato de cuatro años.

El proyecto de ley, que está a punto de ser aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y ratificado por Landry, entraría en vigor inmediatamente con la firma del gobernador.

«Jamás había visto algo tan bárbaro», declaró el senador Royce Duplessis, demócrata representante de Nueva Orleans, en el pleno del Senado. «Entiendo de política y sé que todos ustedes votarán como quieran. Pero sepan que, cuando todo esto termine, la historia quedará registrada».

Duncan, de 62 años, fue la fuerza impulsora detrás de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2020 que puso fin a las condenas por jurado no unánimes . También fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ampliar el acceso de las personas encarceladas al sistema judicial. Ha declarado que ser elegido para el cargo de secretario judicial fue la culminación del trabajo de toda su vida.