Activista se declara culpable de incendiar 11 vehículos de la policía

Un activista de Brooklyn con antecedentes de arrestos en protestas a favor de Palestina se declaró culpable el miércoles de prender fuego a 11 vehículos policiales vacíos el verano pasado.

Jakhi McCray, de 22 años, admitió haber participado en la serie de incendios provocados el 12 de junio, que según los agentes de la policía de la ciudad de Nueva York causaron daños por valor de 800.000 dólares a los vehículos del departamento.

Cuando se dicte sentencia, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 5 años y a una pena máxima de dos décadas de prisión.

“Al prender fuego deliberadamente a varios vehículos policiales en las horas previas al amanecer, el acusado puso en riesgo la vida de los servicios de emergencia y de los residentes que dormían en sus camas cerca del lugar, y en última instancia, sobrecargó los recursos destinados a proteger a la comunidad”, dijo el fiscal estadounidense Joseph Nocella en un comunicado el miércoles.

Según la fiscalía, McCray escaló una valla que daba acceso a un estacionamiento policial en Brooklyn y prendió fuego a diez vehículos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y un remolque. Tras ser descubierto por un agente del NYPD, escapó por un agujero en la valla, pero dejó atrás un encendedor de puros y unas gafas de sol con sus huellas dactilares, según consta en la denuncia.

Un mes después, McCray se entregó a la policía. En ese momento, emitió un comunicado denunciando el acoso que sufrían quienes se pronunciaban sobre el genocidio en Palestina y el secuestro de migrantes. Afirmó haber sido arrestado doce veces anteriormente y que la prensa y la policía habían mentido con frecuencia sobre él.

El abogado de McCray, Ron Kuby, remitió las preguntas a un colectivo de activistas que apoyan a McCray.

En un comunicado difundido el miércoles, el Comité de Apoyo a Jakhi McCray lo describió como un “organizador, activista y miembro de la comunidad comprometido, cuyo trabajo ha impactado innumerables vidas”.