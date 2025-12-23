Mantienen bloqueado el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en el área de Chicago, por ahora

La Corte Suprema se negó el martes a permitir que el gobierno de Trump despliegue tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar su ofensiva contra la inmigración.

Los jueces rechazaron la solicitud de emergencia del gobierno republicano para anular un fallo de la jueza federal de distrito April Perry, que había bloqueado el despliegue de tropas. Un tribunal de apelaciones también se negó a intervenir. La Corte Suprema tardó más de dos meses en actuar.

Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, discreparon públicamente.

La orden del Tribunal Supremo no es un fallo definitivo, pero podría afectar otras demandas que impugnan los intentos del presidente Donald Trump de desplegar fuerzas militares en otras ciudades lideradas por los demócratas.

El resultado representa un revés inusual para Trump en la Corte Suprema, quien había obtenido repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió el cargo en enero. La corte, dominada por los conservadores, le ha permitido a Trump excluir a las personas transgénero del ejército , recuperar miles de millones de dólares del gasto federal aprobado por el Congreso, actuar agresivamente contra los inmigrantes y destituir a los líderes de agencias federales independientes confirmados por el Senado .

La administración había solicitado inicialmente la orden para permitir el despliegue de tropas de Illinois y Texas, pero el contingente texano de unos 200 soldados de la Guardia Nacional fue enviado posteriormente a casa desde Chicago .

La administración Trump ha argumentado que las tropas son necesarias “para proteger al personal y la propiedad federal de la resistencia violenta contra la aplicación de las leyes federales de inmigración”.

Pero Perry escribió que no encontró evidencia sustancial de que se estuviera gestando un “peligro de rebelión” en Illinois y ninguna razón para creer que las protestas allí hubieran obstaculizado la ofensiva inmigratoria de Trump.

Perry había bloqueado inicialmente el despliegue durante dos semanas. Pero en octubre, extendió la orden indefinidamente mientras la Corte Suprema revisaba el caso.

Las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago, han sido escenario de tensas protestas, donde agentes federales han utilizado previamente gases lacrimógenos y otros agentes químicos contra manifestantes y periodistas.

La semana pasada, las autoridades arrestaron a 21 manifestantes y reportaron que cuatro agentes resultaron heridos frente a las instalaciones de Broadview. Las autoridades locales realizaron los arrestos.

El caso de Illinois es sólo una de varias batallas legales sobre los despliegues de la Guardia Nacional.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha interpuesto una demanda para detener el despliegue de más de 2000 guardias en la capital del país. Cuarenta y cinco estados han presentado demandas ante un tribunal federal en relación con este caso: 23 respaldan las acciones del gobierno y 22 la demanda del fiscal general.

Más de 2.200 soldados de varios estados liderados por republicanos permanecen en Washington, aunque la emergencia criminal que Trump declaró en agosto terminó un mes después.

Un juez federal de Oregón bloqueó permanentemente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional allí , y los 200 soldados de California estaban siendo enviados a casa desde Oregón, dijo un funcionario.

Un tribunal estatal de Tennessee falló a favor de los funcionarios demócratas que demandaron para detener el despliegue en curso de la Guardia en Memphis , que Trump ha llamado una réplica de su represión en Washington, DC.

En California , un juez declaró en septiembre que el despliegue en el área de Los Ángeles era ilegal . Para entonces, solo quedaban 300 de los miles de soldados enviados allí, y el juez no les ordenó que se fueran.

La administración Trump ha apelado los fallos de California y Oregón ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.