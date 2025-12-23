Kilmar Abrego García, quien fue deportado por error, podrá pasar la Navidad con su familia

Kilmar Abrego García podrá pasar la Navidad con su familia después de pasar gran parte del año detenido.

La jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, emitió una orden el lunes por la noche que exige a los abogados del gobierno que presenten un informe antes del 26 de diciembre sobre si planean ponerlo nuevamente bajo custodia migratoria y con qué autoridad legal lo harían. Sus abogados tienen hasta el 30 de diciembre para responder.

Mientras tanto, sigue vigente una orden de restricción temporal que impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detenerlo.

“Esta decisión significa que Kilmar podrá dormir en su propia cama en los próximos días, sin el temor de ser separado de su familia y comunidad en mitad de la noche”, dijo Lydia Walther-Rodríguez, organizadora del grupo comunitario CASA, en un correo electrónico.

El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un foco de controversia para ambos bandos en el debate migratorio, ya que lucha por permanecer en Estados Unidos tras una deportación errónea a su país de origen, donde estuvo encarcelado . Miembros de la administración del presidente Donald Trump lo han acusado de pertenecer a la pandilla MS-13, pero él ha negado rotundamente las acusaciones y no tiene antecedentes penales.

Abrego García tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos sin documentos cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, tras concluir que allí corría peligro por parte de una pandilla que atacaba a su familia. En marzo, fue deportado por error a El Salvador.

Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno republicano de Trump lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, pero solo después de emitir una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee. Se declaró inocente de esos cargos y solicitó al juez que los desestimara.

Abrego García estuvo recluido en una cárcel de Tennessee durante dos meses antes de ser liberado para esperar su juicio con su familia en Maryland. Sin embargo, solo estuvo libre un fin de semana antes de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Funcionarios de la administración Trump han declarado que no puede permanecer en Estados Unidos.

En los últimos meses, abogados del gobierno han amenazado con deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, a Liberia . Sin embargo, las autoridades no han hecho ningún esfuerzo por deportarlo al único país al que ha accedido a ir: Costa Rica. Xinis incluso ha acusado al gobierno de engañarla al afirmar falsamente que Costa Rica no estaba dispuesta a recibirlo.

El 11 de diciembre, Xinis ordenó su liberación de la custodia de ICE, al encontrar que el gobierno no tenía un plan viable para deportarlo a ninguna parte y no podía mantenerlo detenido indefinidamente.