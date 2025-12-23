Encuentran a un hombre muerto en la mediana de Fairfax County Parkway

Un hombre fue encontrado muerto en un área cubierta de hierba en Fairfax County Parkway en el norte de Virginia el martes por la mañana, y la policía está investigando cómo terminó allí.

Un conductor llamó a la policía alrededor de las 9:45 a. m. al ver lo que parecía ser un cadáver cerca de la intersección de Fairfax County Parkway y Old Plains Road, en la zona de Navy. Los bomberos y el departamento de rescate llegaron y confirmaron el fallecimiento del hombre.

El hombre, que aún no ha sido identificado, presentaba traumatismos visibles en el cuerpo, según informó la policía durante una conferencia de prensa. El capitán Jesse Katzman, portavoz del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, indicó que el hombre parecía tener unos 50 años.

«No estamos seguros de cómo ocurrió ese trauma o cómo ese individuo terminó en el lugar», dijo Katzman, y agregó que una «teoría funcional» es que el hombre fue atropellado por un automóvil que se dio a la fuga.

Katzman dijo que la evidencia indica que el hombre había estado allí por poco tiempo.

Rugby Road en Fairfax County Parkway reabrió alrededor de las 2 p. m.

“Históricamente, Fairfax County Parkway es una zona donde se aplican medidas de seguridad vial. Aquí se producen accidentes. De hecho, tenemos accidentes mortales”, dijo Katzman. “Por lo tanto, les pedimos a todos que estén muy atentos a su entorno, especialmente porque oscurece temprano en la mañana”.