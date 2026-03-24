Manifiestan una fuerte oposición al centro de procesamiento de ICE previsto en Maryland

Una mesa redonda a puerta cerrada celebrada el lunes en Hagerstown, Maryland, suscitó fuertes preocupaciones sobre el plan del gobierno federal de convertir un almacén cerca de Williamsport en un gran centro de procesamiento de inmigrantes.

La reunión, a la que solo se podía acceder por invitación y que estuvo abierta a los medios de comunicación durante 15 minutos, reunió al gobernador Wes Moore, a la representante April McClain Delaney y a otros líderes comunitarios que afirmaron no haber recibido respuestas claras sobre el proyecto.

Moore afirmó que lo que se propone eliminaría oportunidades económicas y criticó lo que describió como una falta de transparencia por parte de la administración del presidente Donald Trump.

“Me preocupan mucho las propuestas que se están planteando”, dijo.

La administración Trump planea convertir un almacén en Williamsport en un centro de detención masiva para inmigrantes con capacidad para 1.500 personas. El fiscal general del estado ya ha presentado una solicitud de medida cautelar para detener estos planes.

Moore declaró al grupo que el estado nunca recibió una explicación clara del proyecto y señaló una orden judicial que detuvo temporalmente la construcción mientras avanza la demanda de Maryland.

McClain Delaney dijo a los asistentes que los residentes se han quedado sin respuestas.

“La gente está frustrada con esta administración, porque ni siquiera ha hecho lo mínimo para comunicarse con los residentes de aquí”, dijo.

El mes pasado , McClain Delaney presentó un proyecto de ley que prohibiría el uso de fondos aprobados por el Congreso para la construcción de las instalaciones y brindaría a los residentes del condado una vía legal para impugnar el desarrollo del proyecto ante los tribunales. Además, exige acceso al edificio para supervisar su construcción.

Los líderes locales se hacen eco de las preocupaciones.

Taj Smith, presidente de la sección del condado de Washington de la NAACP, advirtió que la instalación supondría una sobrecarga para los recursos locales.

“Los planes para este centro de procesamiento contemplan el manejo de una población equivalente a la de todo nuestro condado anualmente. Nuestra planta potabilizadora ya es frágil y opera a máxima presión, pero esta instalación podría requerir 100 veces su asignación actual de agua, lo que amenaza nuestro suministro”, dijo Smith.

Los funcionarios también escucharon inquietudes sobre el posible impacto en las familias.

Michael Lukens, del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, cree que la aplicación de la ley aumentaría si el centro abriera sus puertas.

“No van a construir este almacén para luego dejarlo vacío”, dijo Lukens. “Van a encontrar gente para arrestar y llenarlo”.

Mientras tanto, los comisionados del condado de Washington han votado a favor de que la instalación se ubique en la zona.

Al hablar con los medios de comunicación después de la mesa redonda, se le preguntó al gobernador Moore por qué algunos líderes que apoyan el proyecto no fueron invitados a la reunión.

Afirmó haber mantenido contacto regular con los comisionados del condado y añadió: «Sabemos que puede haber desacuerdo sobre este tema. Lo entendemos. Y, francamente, creo que el desacuerdo es natural y positivo en el proceso democrático».

Un juez federal ha suspendido las obras en el lugar mientras continúa el proceso legal presentado por el estado.