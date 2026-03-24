Un jugador profesional de cornhole con amputación cuádruple fue acusado de asesinato

Un hombre de Maryland que desafió las probabilidades al convertirse en jugador profesional de cornhole a pesar de ser cuádruple amputado, ahora está acusado de desafiar la ley por disparar y matar a un hombre el domingo en La Plata y luego huir a Charlottesville, Virginia.

Dayton James Webber, de 27 años, se enfrenta a cargos de asesinato en primer y segundo grado por la muerte a tiros de Bradrick Michael Wells, también de 27 años.

Webber ha ganado el Campeonato Estatal de Maryland de cornhole, ha competido en la Liga Americana de Cornhole y ha tenido partidos televisados ​​a nivel nacional por ESPN. La cadena incluso le dedicó un reportaje en un episodio de “SC Featured ”.

Su inspiradora historia ha cautivado al público desde que era niño, cuando atrajo por primera vez la atención de los medios de comunicación nacionales .

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Charles, Webber conducía con tres pasajeros el domingo por la noche en la zona de Radio Station Road y Llano Drive cuando disparó mortalmente a Wells, el pasajero del asiento delantero, durante una discusión.

Según los agentes, Webber detuvo el vehículo y pidió a los otros dos pasajeros que ayudaran a sacar a Wells del coche, pero estos se negaron, abandonaron el lugar y, poco antes de las 22:30 del domingo, detuvieron a agentes del Departamento de Policía de La Plata.

Según la oficina del sheriff, Webber se marchó en el coche con Wells aún dentro. Poco después de la medianoche, un residente de Newport Church Road en Charlotte Hall, Maryland, llamó al 911 para reportar un cadáver en su jardín. Los agentes que acudieron al lugar identificaron el cuerpo como el de Wells.

Posteriormente, Webber fue encontrado en un hospital de la zona de Charlottesville, Virginia, donde recibía tratamiento por un problema médico. Agentes de la policía del condado de Albemarle lo arrestaron tras su alta hospitalaria y lo acusaron de ser un fugitivo.

Tras su extradición a Maryland, enfrentará cargos de asesinato, según la Oficina del Sheriff del Condado de Charles. Los detectives solicitan a cualquier persona con información adicional sobre el caso que llame al 301-609-6453. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con Charles County Crime Solvers al 1-866-411-TIPS o enviar una denuncia en línea .

En un comunicado , la Liga Estadounidense de Cornhole dijo que estaba al tanto de los cargos y que enviaba sus condolencias a los afectados.