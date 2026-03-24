Estados Unidos va a sufrir un calor sofocante

Tras batir récords de calor en marzo en 14 estados y en todo Estados Unidos, la gigantesca cúpula de calor que ha azotado el suroeste del país se está desplazando hacia el este y podría convertirse en una de las olas de calor más extensas de la historia estadounidense, según meteorólogos e historiadores del clima.

Y no va a desaparecer en un tiempo, tal vez no hasta mediados de la próxima semana, cuando empiece abril, dijo el meteorólogo Gregg Gallina del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

“Básicamente, todo Estados Unidos va a sufrir un calor intenso”, declaró Gallina el lunes. “La zona donde se registrarán temperaturas récord es extremadamente extensa. Eso es lo realmente extraño”.

Esta cúpula de calor, en la que la alta presión actúa como la tapa de una olla que atrapa el aire caliente sobre una región, dejará a Flagstaff, Arizona, con 11 o 12 días consecutivos de temperaturas superiores al récord anterior de la ciudad para el mes de marzo, según el meteorólogo Jeff Masters de Yale Climate Connections.

Gallina afirmó que el desplazamiento hacia el este del domo provocará temperaturas superiores a los 30 grados Celsius (90 grados Fahrenheit) para el miércoles en las llanuras del sur y centro. Entre una cuarta parte y un tercio de los 48 estados continentales estarán cerca de batir récords de temperatura para el mes de marzo, añadió Gallina.

Según el historiador meteorológico Chris Burt, autor del libro «Extreme Weather», la extensión de esta ola de calor probablemente supera con creces la de otras dos olas de calor históricas: una en 2012 en el Alto Medio Oeste y el Noreste, y otra en 2021 en el Noroeste del Pacífico. Si bien no alcanza la magnitud de las olas de calor del Dust Bowl de 1936, aquella fue una serie de olas de calor que se prolongaron durante dos meses en verano, no un único evento de gran magnitud como el actual, explicó Burt.

Según Gallina, tanto la sequía del Dust Bowl como la ola de calor de 2021 fueron más intensas, con temperaturas más altas que perjudicaron más a la población porque se produjeron en junio y julio.

Otro aspecto positivo para quienes sufren esta ola de calor es que la humedad no es tan alta como lo sería si las temperaturas subieran en verano, dijo Gallina.

El viernes, cuatro localidades de Arizona y California alcanzaron los 112 grados (44,4 grados Celsius), según el Servicio Meteorológico. Esto no solo superó el récord del día más caluroso de marzo en los Estados Unidos continentales por 4 grados (2 grados Celsius), sino que se quedó a tan solo 1 grado del día más caluroso registrado en los 48 estados contiguos durante el mes de abril.

El climatólogo e historiador meteorológico Maximiliano Herrera, que lleva un registro de los datos meteorológicos mundiales, elaboró ​​una lista de 14 estados que han registrado su día de marzo más caluroso desde que comenzó esta ola de calor: California, Arizona, Nevada, Kansas, Nuevo México, Nebraska, Utah, Dakota del Sur, Misuri, Iowa, Colorado, Wyoming, Minnesota e Idaho.

“En México, incluso los récords de mayo fueron superados, y los de marzo se rompieron por hasta 14 grados Fahrenheit, mucho más que en julio de 1936, marzo de 1907 o junio de 2021”, escribió Herrera en un correo electrónico.

El Centro Nacional de Información Ambiental registró al menos 479 estaciones meteorológicas que batieron récords de marzo entre el miércoles y el sábado, según su red de estaciones. Herrera, quien analizó un conjunto de datos más amplio, afirmó que la cifra real probablemente sea mayor. Además, se batieron otros 1472 récords diarios —que son más fáciles de superar— durante el mismo período, según el centro.

Según Masters y Gallina, lo que está sucediendo es que la corriente en chorro, que mueve los sistemas meteorológicos de oeste a este, está prácticamente estancada tan al oeste como las tormentas que azotan Hawái, donde la gente está experimentando lluvias torrenciales e inundaciones.

El viernes, un grupo internacional de científicos climáticos llamado World Weather Attribution determinó que el calor récord era «prácticamente imposible» y 800 veces más probable debido al cambio climático provocado por la quema de carbón, petróleo y gas natural. El resultado de esas actividades añadió al menos 4,7 grados (2,6 grados Celsius) a la temperatura, afirmó Clair Barnes, coautora del informe y científica del Imperial College de Londres que forma parte del grupo.

La cúpula de calor se retirará a finales de la próxima semana, dijo Masters: «Solo tenemos que darle tiempo».