Los registros judiciales plantean dudas de que el ICE esté deteniendo a los «peores de los peores» en Maine

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas destacó la detención de personas a las que llamó algunos de los criminales más peligrosos de Maine durante operaciones la semana pasada , pero los registros judiciales pintan un panorama más complicado.

Las autoridades federales afirman que más de 100 personas han sido detenidas en todo el estado en lo que el ICE denominó «Operación Pesca del Día», en referencia a la industria pesquera. El ICE declaró que estaba arrestando a «los peores de los peores», incluyendo a «abusadores de menores y secuestradores».

Los registros judiciales muestran que algunos eran delincuentes violentos. Pero también hay otros detenidos con procesos migratorios sin resolver o que fueron arrestados pero nunca condenados por ningún delito.

Los abogados de inmigración y los funcionarios locales dicen que han surgido preocupaciones similares en otras ciudades donde ICE ha llevado a cabo aumentos repentinos de aplicación de la ley y muchos de los que fueron atacados carecían de antecedentes penales.

Un caso destacado por el ICE, que involucra delitos graves y condenas penales, es el de Dominic Ali, originario de Sudán. El ICE indicó que Ali fue condenado por privación ilegal de la libertad, agresión con agravantes, agresión, obstrucción a la justicia y violación de una orden de protección.

Los registros judiciales indican que Ali fue condenado en 2004 por violar una orden de protección y en 2008 por agresión en segundo grado, privación ilegal de la libertad y obstrucción a la denuncia de un delito. En este último caso, la fiscalía declaró que arrojó a su novia al suelo de su apartamento en New Hampshire, la pateó y le fracturó la clavícula.

“Su conducta equivalió nada menos que a tortura”, dijo el juez James Barry en 2009 antes de sentenciar a Ali a entre cinco y diez años de prisión

Ali fue posteriormente puesto en libertad condicional bajo custodia del ICE, y en 2013 un juez de inmigración ordenó su deportación. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración no proporcionó más información, y aún no está claro qué sucedió después de esa orden.

Otros casos fueron más matizados, como el de Elmara Correia, una nativa de Angola a quien ICE destacó en su promoción pública de la operación, diciendo que había sido “arrestada previamente por poner en peligro el bienestar de un niño”.

Los registros judiciales de Maine muestran que alguien con ese nombre fue acusado en 2023 de violar una ley relacionada con los permisos de aprendizaje para conductores nuevos, un caso que luego fue desestimado.

Correia presentó una petición el miércoles impugnando su detención, y un juez emitió una orden de emergencia temporal que impide a las autoridades trasladarla de Massachusetts, donde se encuentra detenida. Su abogado afirmó que entró legalmente a Estados Unidos con una visa de estudiante hace unos ocho años y que nunca ha sido objeto de un proceso de deportación acelerada.

“¿La declararon inocente o simplemente nos conformaremos con que fue arrestada?”, preguntó el alcalde de Portland, Mark Dion, durante una conferencia de prensa en la que expresó su preocupación por el hecho de que el ICE no distinguiera entre arrestos y condenas ni explicara si se habían cumplido las sentencias.

Dion también señaló a otra persona nombrada en el comunicado: Dany López-Cortez, de quien ICE dijo que es un «extranjero ilegal criminal» de Guatemala que fue condenado por operar bajo la influencia del alcohol.

El ICE destacó el caso de López-Cortez entre un pequeño grupo de ejemplos que, según afirmó, reflejaban el tipo de arrestos realizados durante el operativo. Dion cuestionó si una condena por conducir bajo la influencia del alcohol, un delito grave pero común en Maine, debería considerarse como la peor de las peores historias del ICE.

La abogada de inmigración de Boston, Caitlyn Burgess, dijo que su oficina presentó peticiones de hábeas corpus el jueves en nombre de cuatro clientes que fueron detenidos en Maine y transferidos a Massachusetts.

Burgess dijo que el cargo más grave que enfrentaban era conducir sin licencia y todos tenían casos o solicitudes pendientes en la corte de inmigración.

“Las peticiones de hábeas corpus son a menudo la única herramienta disponible para detener las transferencias rápidas que cortan el acceso a un abogado e interrumpen los procedimientos de inmigración pendientes”, dijo.

La abogada Samantha McHugh dijo que presentó cinco peticiones de hábeas corpus en nombre de los detenidos de Maine el jueves y esperaba presentar tres más pronto.

“Ninguno de estos individuos tiene antecedentes penales”, dijo McHugh, quien representa a un total de ocho detenidos. “Estaban simplemente en el trabajo, almorzando, cuando llegaron vehículos sin identificación y agentes de inmigración invadieron propiedad privada para detenerlos”.

Los registros de la corte federal muestran que los casos de inmigración que involucran condenas penales pueden permanecer sin resolverse o ser revisados ​​años después.

Otra persona cuya foto policial fue incluida en materiales sobre “los peores de los peores” detenidos en Maine es Ambessa Berhe.

Berhe fue condenado por posesión de cocaína y agresión a un oficial de policía en 1996 y por posesión de cocaína en 2003.

En 2006, un tribunal federal de apelaciones de Boston anuló una orden de deportación en su contra y envió el caso de vuelta a la Junta de Apelaciones de Inmigración para su posterior consideración.

Según la sentencia, Berhe nació en Etiopía y posteriormente fue llevado a Sudán por sus padres adoptivos. La familia fue admitida en Estados Unidos como refugiada en 1987, cuando él tenía unos 9 años.

ICE ha dicho que la operación tiene como objetivo a unos 1.400 inmigrantes en un estado de alrededor de 1,4 millones de personas, de los cuales aproximadamente el 4% son nacidos en el extranjero.