Más de 10.800 vuelos cancelados tras enorme tormenta invernal

Una enorme tormenta invernal provocó un día de viaje brutal el domingo, con cancelaciones y retrasos generalizados en algunos de los aeropuertos más concurridos del país

Nieve, aguanieve y lluvia helada generalizadas amenazaron a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población estadounidense— en una trayectoria que se extiende desde el sur de las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra, según informó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado por la noche. Tras arrasar el sur, la tormenta se dirigió al noreste el domingo, y se esperaba que dejara entre 30 y 60 centímetros (1 y 2 pies) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

Más de 10.800 vuelos fueron cancelados el domingo, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. La firma de análisis de aviación Cirium indicó que, hasta la mañana del domingo, la tormenta representaba el mayor número de cancelaciones desde la pandemia.

Para el domingo por la tarde, la mayoría de los vuelos fueron cancelados en aeropuertos concurridos del noreste y otras zonas. El Aeropuerto LaGuardia de Nueva York cerró el domingo por la tarde, según la Administración Federal de Aviación (FAA). La agencia indicó en su sitio web que el concurrido aeropuerto de Queens suspendió los vuelos hasta las 8 p. m.

En Filadelfia, se cancelaron el 94% de los vuelos (326). En el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, se cancelaron el 91% (433). En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, se cancelaron 460 vuelos (aproximadamente el 79%), según FlightAware.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington dijo en su sitio web que todas las aerolíneas habían cancelado los vuelos de salida del día, alrededor de 420 vuelos.

También se produjeron importantes perturbaciones en los principales aeropuertos de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta, donde se encuentra el aeropuerto más activo del país.

Allan Lengel, de Detroit, planeaba regresar el lunes desde Fort Lauderdale, Florida, donde la temperatura ha rondado los 27 grados Celsius. Pero se quedará hasta el miércoles después de que Delta le sugiriera cambiar su reserva debido al impacto del clima en los vuelos.

«No puedo decir que esté decepcionado. Francamente, había pensado volver más tarde debido al frío», dijo Lengel, de 71 años, refiriéndose a las condiciones en Michigan.

American Airlines canceló más de 1400 vuelos para el domingo, aproximadamente el 46 % de sus vuelos programados, según FlightAware. Delta Air Lines reportó más de 1300 cancelaciones y Southwest Airlines más de 1260, mientras que United Airlines registró unas 900. JetBlue canceló más de 570 vuelos, lo que representa aproximadamente el 71 % de su programación del día.

Vikrant Vaze, profesor de Dartmouth especializado en logística de aviación comercial, afirmó que la recuperación tras las cancelaciones y los retrasos causados ​​por la tormenta tardará días, si no más. Incluso para los viajeros que no se encuentran en zonas directamente afectadas por el clima, los retrasos en cascada podrían afectar sus planes de viaje.

«Debido a que hay tantas aerolíneas diferentes involucradas, creo que todo dependerá en gran medida de la estructura de red de cada aerolínea, el grado de impacto que haya tenido cada una de ellas y la capacidad intrínseca de las aerolíneas para manejar estas interrupciones masivas», dijo.

Mi vuelo fue cancelado, ¿ahora qué hago?

Si ya está en el aeropuerto, haga fila para hablar con un representante de atención al cliente. Si aún está en casa o en su hotel, llame o conéctese en línea para contactar con el personal de reservas de su aerolínea. De cualquier manera, también es útil buscar vuelos alternativos mientras espera para hablar con un agente.

La mayoría de las aerolíneas le reubicarán en un vuelo posterior sin costo adicional, pero depende de la disponibilidad de asientos disponibles.

¿Puedo reservar en otra aerolínea?

Puedes, pero las aerolíneas no están obligadas a incluirte en un vuelo de otra aerolínea. Algunas, incluidas la mayoría de las más grandes, afirman que pueden incluirte en una aerolínea asociada, pero aun así, puede ser un poco impredecible.

¿Me corresponde un reembolso?

Si tu vuelo fue cancelado y ya no deseas viajar, o has encontrado otra forma de llegar a tu destino, la aerolínea está legalmente obligada a reembolsarte el dinero, incluso si compraste un billete no reembolsable. No importa el motivo de la cancelación.

La aerolínea podría ofrecerte un crédito de viaje, pero tienes derecho a un reembolso completo. También tienes derecho a un reembolso por cualquier cargo por equipaje, mejoras de asiento u otros extras que no hayas podido usar.