Cierres y retrasos: Washington D. C., Maryland y Virginia tras tormenta de nieve
La siguiente es una lista de los cierres y retrasos actuales para escuelas, gobiernos, lugares de culto y otras organizaciones.
Gobierno Federal
|Nombre de la organización
|Estado
|Gobierno Federal de los Estados Unidos
|Cerrado el lunes 26/1.
El teletrabajo máximo está en vigor. Se espera que los empleados que trabajan a distancia trabajen. Por lo general, los empleados que trabajan a distancia pueden no recibir licencia por mal tiempo y seguridad. Se espera que los trabajadores remotos trabajen. Por lo general, los trabajadores remotos pueden no recibir licencia por mal tiempo y seguridad. Por lo general, a los empleados que no trabajan a distancia se les concederá licencia por mal tiempo y seguridad por la cantidad de horas que estaban programadas para trabajar. Sin embargo, no se concederá licencia por mal tiempo y seguridad a los empleados que estén de viaje oficial fuera del lugar de trabajo o en un día libre del Horario de Trabajo Alternativo (AWS) u otro día no laborable. Se espera que los empleados de emergencia se presenten en su lugar de trabajo a menos que sus agencias indiquen lo contrario. Por lo general, a los empleados con licencia preaprobada (pagada o no) u otro tiempo libre pagado se les debe seguir cobrando licencia u otro tiempo libre pagado y no deben recibir licencia por mal tiempo y seguridad.
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Debido al estado de emergencia en Virginia y al mal tiempo pronosticado hasta la madrugada, todas las escuelas y oficinas de ACPS estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026
|Escuelas públicas del condado de Arlington
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Cerrado el lunes 26/1.
Cerrado el lunes y martes del 26 al 27/1/2026. Informe de mantenimiento el martes al mediodía.
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Cerrado el lunes 26/1.
CCPS cerró el lunes y martes del 26 al 27/1/2026. Informe de mantenimiento el martes al mediodía.
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Todas las actividades programadas en las escuelas de FCPS o en sus instalaciones escolares quedan canceladas a partir de las 18:00 h del sábado y durante todo el día del domingo 24 y 25 de enero de 2026. Esto incluye: actividades extracurriculares, competiciones interescolares, prácticas de equipo, excursiones, cursos de formación profesional, clases de Educación para Adultos y la Comunidad (ACE), programas recreativos y de uso comunitario por parte de grupos externos no afiliados a FCPS.
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Cerrado el lunes 26/1
Todas las escuelas y oficinas centrales de FCPS están cerradas el lunes 26 de enero. Las siguientes actividades en las escuelas y en los terrenos escolares están canceladas: Actividades extracurriculares. Competencias interescolares. Prácticas de equipo. Excursiones. Programas extraescolares de secundaria. Cursos de aprendizaje y capacitación profesional. Clases de preparatoria para adultos y GED. Clases de educación para adultos y comunidad (ACE). Programas de recreación y uso comunitario por grupos externos no afiliados a FCPS. Instrucción en el hogar. Los centros de cuidado de niños en edad escolar (SACC) y Beyond the Bell (BTB) también están cerrados. De acuerdo con la Regulación 4810, los empleados designados como personal esencial deben seguir las instrucciones del supervisor. Se autoriza la licencia administrativa de emergencia para el resto del personal. Habrá actualizaciones adicionales disponibles en el sitio web de FCPS y la aplicación móvil de FCPS. Las familias y el personal pueden consultar los Recursos meteorológicos en el sitio web de FCPS para obtener detalles adicionales sobre los recursos comunitarios durante las tormentas de invierno, dónde obtener la información más reciente sobre la nieve del condado de Fairfax y VDOT, información de contacto de emergencia para las fuerzas del orden y cómo rastrear cortes de energía en su área.
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Domingo (25 de enero): Se cancelan todas las actividades y eventos programados. También se cancelan los alquileres de edificios. Todas las instalaciones de FCCPS estarán cerradas. Lunes (26 de enero): La decisión sobre el horario escolar del lunes se tomará a última hora de la mañana o a primera hora de la tarde.
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Todas las escuelas y oficinas permanecerán cerradas. Todas las actividades están canceladas.
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Cerrado del domingo 25/01 al lunes 26/01
Código Rojo
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el lunes 26/1
Código Rojo
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y las oficinas administrativas permanecerán cerradas mañana, lunes 26 de enero de 2026. Se cancelan todas las actividades en los campus escolares. LCPS continuará monitoreando las condiciones de las carreteras y el clima y proporcionará una actualización el lunes sobre el estado de las escuelas para el martes.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Todas las actividades y eventos programados en los campus de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas están cancelados para el domingo 25 de enero de 2026. Esto incluye actividades deportivas, prácticas, reuniones y uso comunitario de las instalaciones de MCPS.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas
|Cerrado el lunes 26 de enero
Debido a las inclemencias del tiempo, todas las escuelas públicas y oficinas de la ciudad de Manassas estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026: código azul para los empleados.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park
|Cerrado el lunes 26/1
CÓDIGO ROJO
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Cerrado el lunes 26/1
Código Rojo
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Cerrado el lunes 26 de enero
Todas las escuelas públicas y oficinas del condado de Spotsylvania estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026. Empleados de 12 meses: Código 1: el personal esencial se presenta para realizar servicios de emergencia según sea necesario.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el lunes 26/01
|ESCUELA DIURNA NOVA
|Cerrado el lunes 26/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Diurna Rural de Alejandría
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Angelus
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Christ Chapel
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela del Congreso
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Todos los programas (desde infantes hasta 8.º grado) cerrados
|Academia Cristiana Cornerstone W
|Cerrado el lunes 26/01
Cerrado para todos los programas el lunes 26 de enero.
|Escuela Cristiana Engleside
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Cristiana Evergreen
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Explore Learning
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Bautista del Templo de Fairfax
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Foxcroft
|Cerrado el lunes 26/1.
No hay clases.
|Escuela Green Hedges
|Cerrado el domingo 25/1
La escuela Green Hedges estará CERRADA el lunes 26 de enero debido al mal tiempo.
|Escuela Cristiana Heritage
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Highland
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Diurna Rural de Loudoun
|Cerrado el lunes 26/1
debido a condiciones de nieve y hielo.
|Escuela Montessori Loudoun
|Cerrado el lunes 26
de enero. La Escuela Montessori Loudoun estará cerrada mañana, lunes 26 de enero de 2026. LMS continuará monitoreando las condiciones de la carretera y el clima y proporcionará una actualización el lunes sobre el estado de la escuela para el martes
|Escuela Cristiana Oak Hill
|Cerrado el lunes 26/01
|Educación religiosa de la Iglesia Católica de San Lucas
|Cerrado el domingo 25/1
No se impartirán clases de educación religiosa el domingo 25/1.
|Academia Strong Foundation
|Cerrado el lunes 26/1.
Debido a las condiciones climáticas, la Academia Strong Foundation estará cerrada el lunes 26/1/2026
|Escuela Bautista del Templo
|Cerrado el lunes 26/1
TBS estará cerrado el lunes 26 de enero. ¡Manténgase a salvo!
|La Escuela Goddard de Tysons
|Cerrado el lunes 26/01
|La Escuela Langley
|Cerrado el lunes 26/01
|La Nueva Escuela del Norte de Virginia
|Cerrado el lunes 26/01
|La Escuela Newton
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Montessori de Virginia
|Cerrado el lunes 26 de enero
. Ambas ubicaciones están cerradas
|Escuela Westminster
|Cerrado el lunes 26/1.
Jornada de trabajo remoto para el personal
|Nombre de la organización
|
Estado
|Universidad de la Divina Misericordia
|Cerrado el lunes 26/1.
Las clases presenciales se impartirán a distancia (vía Zoom). Se solicita al personal y al profesorado que se pongan en contacto con sus supervisores para informarles sobre el teletrabajo y las reuniones a las que deberán asistir a distancia.
|Universidad George Mason
|Cerrado el domingo 25 de enero.
La Universidad George Mason cerrará a las 22:00 h el sábado 24 de enero y permanecerá cerrada todo el día el domingo 25 de enero debido a las inclemencias del tiempo
|Universidad Marymount
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Marymount estará cerrado el domingo 25 de enero y operará de forma totalmente remota el lunes 26 de enero. Visite Marymount.edu para obtener actualizaciones
|Colegio Comunitario del Norte de Virginia
|Cerrado el domingo 25/01.
Todas las clases y servicios cancelados.
|Universidad de Mary Washington
|Cerrado el lunes 26/1
Los estudiantes deben consultar con sus profesores los planes específicos del curso con respecto a la instrucción virtual.
|Universidad de Medicina Integrativa de Virginia
|Cerrado el
lunes 26 de enero. Todos los campus de la VUIM estarán cerrados. Las clases en línea se impartirán según lo programado. Cualquier consulta sobre la recuperación de clases o turnos de clínica debe dirigirse al profesor o supervisor correspondiente.
|
Nombre de la organización
|Estado
|Base del Cuerpo de Marines de Quantico
|Cerrado el domingo 25 de
enero. Para el domingo 25 de enero, el estado operativo de la Base del Cuerpo de Marines de Quantico es Código Rojo. Las condiciones son severas y la base está cerrada para su funcionamiento normal. Solo se espera que el personal esencial para la misión se presente a trabajar. El personal debe comunicarse con su cadena de mando para obtener orientación o dirección específica
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia
|Cerrado el lunes 26/01
|Nombre de la organización
|
Estado
|Biblioteca de Alejandría
|Cerrado el domingo 25/1
|Parques y recreación del condado de Arlington
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Las instalaciones de Parques y Recreación del Condado de Arlington cerrarán a las 17:00 h el sábado 24 de enero y durante todo el día el domingo 25 de enero. Se cancelarán las actividades grupales e individuales a menos que se indique lo contrario. Las cancelaciones incluyen: Noche de patinaje en el Centro Comunitario y de Fitness Thomas Jefferson; Teen Takeover en el Centro Acuático y de Fitness Long Bridge; partidos de la Liga de Baloncesto de Invierno de la DPR; Liga Juvenil de Fútbol Sala de Invierno de la DPR.
|Parque de la ciudad de Manassas
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Todas las oficinas en Manassas Park City Hall, DSS, Community Center, Library y Public Works están cerradas el lunes 26 de enero.
|Gobierno del condado de Culpeper
|Cerrado el lunes 26/1.
Todas las oficinas del condado de Culpeper, incluida la estación de transferencia y los tribunales, estarán cerradas el lunes 26/1/2026.
|Gobierno del Condado de Fairfax
|Cerrado el domingo 25/1
|Gobierno del Condado de Fairfax
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Distrito General del Condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del Condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y de Menores del Condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 26/01.
Todos los casos serán reprogramados.
|Biblioteca pública del condado de Fauquier
|Cerrado el domingo 25/1
|Biblioteca pública del condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del condado de Loudoun
|Cerrado el domingo 25/1.
El gobierno del condado de Loudoun está cerrado el domingo
|Transporte del Condado de Loudoun
|Cerrado el domingo 25/1
|OmniRide
|Cerrado el domingo 25/1
. No hay servicios de OmniRide el 25/1
|Tribunal de Circuito del Príncipe Guillermo
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del condado de Prince William
|Cerrado el lunes 26 de enero
Las oficinas e instalaciones gubernamentales del condado de Prince William estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026. Visite pwcva.gov/emergency para obtener las últimas actualizaciones.
|Gobierno del Condado de Stafford
|Cerrado el lunes 26/1.
Gobierno, todos los tribunales y vertedero cerrados
|Ciudad de Leesburg
|Otros el domingo 25/1.
Instalaciones municipales cerradas el domingo 25/1; recogida de basura y reciclaje cancelada el lunes 26/1
|
Nombre de la organización
|Estado
|Cherry Blossom Pace
|Cerrado el lunes 26/1
Centro PACE Cerrado
|Compañía de tránsito DASH Alexandria
|El
domingo 25 de enero, DASH suspenderá el servicio a las 16:00 h debido al hielo en la carretera y la alta probabilidad de que vuelva a congelarse. Para más información, visite dashbus.com/alert-list.
|Servicio de Alimentos de Fairfax
|Cerrado el lunes 26/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Cuidado Infantil Comunitario Fauquier
|Cerrado el domingo 25/1
Cerrado el lunes
|Montessori Comunitario Parkside
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Spring Hill Alexandria, VA
|Cerrado el lunes 26/01
|Centro Infantil Sunbeam
|Cerrado el lunes 26/01
debido al mal tiempo.
|Iglesia Luterana y Guardería Vine and Branches
|Cerrado el domingo 25 de enero
Los servicios de adoración programados regularmente a las 8:30 a. m. y 10:30 a. m. del domingo 25 de enero serán cancelados.
|Iglesia Luterana y Guardería Vine and Branches
|Cerrado el lunes 26 de enero
Las oficinas administrativas y de cuidado infantil de Vine & Branches estarán CERRADAS el lunes 26 de enero en previsión de la tormenta invernal.
|Nombre de la organización
|
Estado
|Iglesia Metodista Unida Andrew Chapel
|Cerrado el domingo 25/1.
No hay servicio hoy en ACUMC-Stafford
|Iglesia Metodista Unida Central
|Cerrado el domingo 25/1.
Servicio de adoración solo en línea.
|Iglesia Metodista Unida de Fairfax
|Cerrado el domingo 25/1
|Primera Iglesia Bautista de Manassas
|Cerrado el domingo 25/01.
Apertura virtual solo el domingo.
|Primera Iglesia Bautista de Manassas
|Cerrado el lunes 26/01.
Apertura virtual solo el lunes.
|Primera Iglesia Presbiteriana de Arlington
|Otro el domingo 25/1
a las 11 a. m., servicio solo en línea: www.fpcArlington.org
|Iglesia greco-católica melquita de la Santa Transfiguración
|Cerrado el domingo 25/1
La escuela dominical solo para el 25/1/2026 está cancelada.
|Centro Cristiano Jubilee
|Cerrado el domingo 25/1.
Abierto el sábado
|Iglesia Presbiteriana de Little Falls
|Cerrado el domingo 25/01
Servicio online el domingo a través de nuestra web.
|Iglesia Bautista Shiloh, Alejandría
|Cerrado el domingo 25/1.
Servicio dominical en persona cancelado.
|Iglesia Católica Santa Isabel Ana Seton – Lake Ridge
|Otros el domingo 25/1
Con excepción de la Misa, todas las demás actividades parroquiales están canceladas.
|Nombre de la organización
|Estado
|Laboratorio del Centro de Ciencias Infantiles
|Cerrado el domingo 25/1
|Centro Comunitario Judío del Norte de Virginia
|Cerrado el domingo 25/1
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el lunes 26/01
Centro cerrado, ¡manténgase abrigado!
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
|Debido a las condiciones climáticas adversas y a las restricciones de viaje, todos los edificios de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel permanecerán cerrados el
lunes 26 de enero. Se ha establecido un Código Rojo para los empleados. El personal de Instalaciones, Operaciones y Mantenimiento de la Unidad III debe cumplir con los términos de su acuerdo negociado e informar según sea necesario. Se comunicará a los empleados afectados información adicional sobre los requisitos de presentación de informes.
|Escuelas públicas de la ciudad de Baltimore
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas públicas de la ciudad de Baltimore
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Debido al mal tiempo, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore y la Oficina Central permanecerán cerradas el lunes 26 de enero de 2026. Para las escuelas, este es el primer día de tres cierres tradicionales por mal tiempo invernal, identificados en el calendario del Distrito en junio como días de recuperación. El personal esencial debe presentarse el lunes.
|Escuelas públicas del condado de Baltimore
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas públicas del condado de Calvert
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas públicas del condado de Carroll
|Cerrado el domingo 25/01
Las instalaciones escolares estarán cerradas el domingo.
|Escuelas públicas del condado de Charles
|Cerrado el domingo 25/1
Domingo 25 de enero: las instalaciones de CCPS están cerradas CCPS estará cerrado el domingo 25 de enero. El cierre incluye todas las instalaciones de CCPS, incluidos los edificios utilizados por Parques y Recreación del Condado de Charles. Este es un cierre de precaución ya que el fenómeno meteorológico continuará en el área el domingo. Lunes 26 de enero: día libre programado para los estudiantes El lunes 26 de enero es un descanso semestral planificado; los estudiantes ya tienen el día libre. Si CCPS cierra el lunes para el personal, el descanso semestral se reprogramará para otro día de la próxima semana. Esto significa que los estudiantes no asistirán a la escuela en un día de descanso semestral reprogramado que probablemente se realizará la próxima semana porque los maestros necesitan tiempo de preparación de calificaciones contratado para las boletas de calificaciones. La fecha de publicación de la boleta de calificaciones también puede cambiar.
|Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland
|Cerrado el lunes 26 de enero
Debido al mal tiempo, las escuelas y oficinas públicas del condado de Frederick MD estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026.
|Escuelas públicas del condado de Howard
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Todas las actividades con estudiantes y personal del HCPSS se cancelan el domingo 25 de enero de 2026 debido al mal tiempo pronosticado. Además, se cancelan todos los programas comunitarios en los edificios y/o campos del HCPSS. Tenga en cuenta que las escuelas cerrarán para los estudiantes el lunes 26 de enero por un día de trabajo profesional. Aún no se ha decidido sobre las actividades y la presentación del personal.
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Cerrado el domingo 25/1.
Las actividades patrocinadas por MCPS se cancelaron para el domingo 25 de enero. Las actividades patrocinadas por MCPS pueden continuar hoy, pero se espera que finalicen a las 9 p. m. MCPS actualizará el estado operativo para el lunes 26 de enero el domingo a las 4 p. m.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Cerrado desde el sábado 24/1 hasta el domingo 25/1
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) han cancelado todas las actividades de fin de semana y el uso de las instalaciones después de las 2 p. m. del sábado 24 de enero y del domingo 25 de enero.
|Escuelas públicas del condado de St. Mary
|Cerrado el
domingo 25 de enero de 2026: Todas las actividades están canceladas. Se informará más adelante sobre el estado de las clases el lunes.
|Escuelas públicas del condado de Washington
|Cerrado el lunes 26/1.
Todas las escuelas estarán CERRADAS el lunes 26/1 y el martes 27/1. Empleados de WCPS: Código rojo el 26/1.
|Escuela de Aprendizaje de Instaladores de Vapor Local 602
|Cerrado el lunes 26/1
Todos los campus cerrados, incluidas las clases virtuales.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Judía Diurna Charles E. Smith
|Cerrado el domingo 25/1
|Escuela Judía Diurna Charles E. Smith
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Rural Glenelg
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Para obtener más información, visite www.glenelg.org
|Academia ICM
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela para Sordos de Maryland
|Cerrado el domingo 25/1
|Academia Cristiana Mount Airy
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Primaria Diurna
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Spartek: Una Academia de Acción
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Episcopal de San Andrés
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Episcopal de Washington
|Cerrado el lunes 26/01
|
Nombre de la organización
|Estado
|Colegio Comunitario Anne Arundel
|Cerrado el domingo 25/1
|Universidad Estatal de Bowie
|Cerrado el lunes 26/01
|Universidad Loyola de Maryland
|Cerrado el domingo 25/1
|Montgomery College
|Cerrado el domingo 25/1
Cerrado domingo y lunes – Código Rojo
|Universidad Notre Dame de Maryland
|Cerrado el lunes 26/1
. Cerrado el lunes. Misas y actividades del campus canceladas el domingo.
|Universidad de Towson
|Cerrado el domingo 25/1
|Universidad de Towson
|Cerrado el lunes 26/01
|Universidad de Towson
|Cerrado el martes 27/1
|Universidad de Baltimore
|Cerrado del viernes 23/1 al lunes 26/1
Campus cerrado el domingo y lunes 25 y 26 de enero debido al pronóstico de tormenta de nieve Debido al mal tiempo pronosticado, el campus de la Universidad de Baltimore estará cerrado el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero. Se espera que los empleados esenciales trabajen en sus horarios habituales a menos que su supervisor les indique lo contrario. Los empleados regulares y contingentes II programados para trabajar en el campus pueden registrar tiempo libre administrativo para sus horas programadas regularmente. Los empleados que ya estén programados para tomar tiempo libre acumulado utilizarán su tiempo acumulado. Los empleados deben dirigir cualquier pregunta a sus supervisores.
|Universidad de Maryland, Condado de Baltimore
|Cerrado el lunes 26 de enero.
UMBC estará cerrado el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero.
|Universidad de Maryland College Park
|Cerrado el lunes 26 de enero.
La Universidad de Maryland, College Park, permanecerá cerrada el lunes 26 de enero de 2026 debido al pronóstico de mal tiempo. Las clases están canceladas y solo se presentarán los empleados esenciales debido al mal tiempo. Más información y preguntas frecuentes en http://umd.edu/weather
|Nombre de la organización
|Estado
|Fort Detrick, MD
|Cerrado el domingo 25/1
|Fort Detrick, MD
|Cerrado el lunes 26/01
|Administración del Seguro Social – Baltimore
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos MD Greenbelt
|Cerrado el lunes 26/01
|
Nombre de la organización
|Estado
|Bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel
|Cerrado el domingo 25/1
|Bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del condado de Carroll
|Cerrado el lunes 26 de
enero de 2026 Las oficinas del gobierno del condado de Carroll estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026. Además, el Parque de Recuperación de Recursos, el Vertedero del Norte y el Sistema de Tránsito de Carroll estarán cerrados el lunes.
|Gobierno del Condado de Charles
|Cerrado el lunes 26/01
|Ciudad de Gaithersburg
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Emergencia de nieve vigente desde el mediodía del sábado 24 de enero hasta las 7 a. m. del martes 27 de enero
|Gobierno de la ciudad de Rockville
|Cerrado el domingo 25/1.
Los centros comunitarios, el Rockville Swim and Fitness Center y el Rockville Senior Center estarán cerrados.
|Gobierno de la ciudad de Rockville
|Cerrado el lunes 26/1.
Empleados esenciales según indicaciones. El resto teletrabaja.
|Gobierno del condado de Frederick, Maryland
|Cerrado el lunes 26 de
enero Las oficinas e instalaciones del gobierno del condado de Frederick estarán cerradas el lunes 26 de enero debido al clima invernal. Aclaraciones y actualizaciones del cronograma: La reunión del ayuntamiento sobre el presupuesto del año fiscal 27 de la ejecutiva del condado, Jessica Fitzwater, programada para el lunes 26 de enero a las 7 p. m. en la escuela secundaria Governor Thomas Johnson ahora se llevará a cabo el lunes 2 de febrero a las 7 p. m. en la escuela secundaria Governor Thomas Johnson. Los servicios de tránsito del condado de Frederick estarán cerrados y todos los servicios se cancelarán el lunes 26 de enero. La División de Residuos Sólidos y Reciclaje enviará un anuncio por separado sobre posibles cambios en los programas de residuos sólidos y reciclaje. Todos los programas, parques e instalaciones de la División de Parques y Recreación estarán cerrados el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero. Las bibliotecas públicas del condado de Frederick estarán cerradas el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero.
|Comisión de Oportunidades de Vivienda del Condado de Montgomery
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del Estado de Maryland
|Cerrado el lunes 26 de enero.
El lunes 26 de enero de 2026, las oficinas e instalaciones estatales en todos los condados y la ciudad de Baltimore estarán cerradas desde las 6:00 a. m. hasta el final del turno diurno. Los empleados esenciales de emergencia deben continuar reportándose según lo programado. Los empleados que están teletrabajando deben continuar teletrabajando según lo programado. Nota: Esta información sobre cierres y/o licencias liberales se aplica a las unidades principales y agencias independientes del Poder Ejecutivo, excepto a las unidades educativas bajo la jurisdicción de la Universidad de Maryland, la Universidad Estatal Morgan, el St. Mary’s College de Maryland, la Escuela para Sordos de Maryland y el Baltimore City Community College
|Gobierno del Condado de Montgomery
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Bibliotecas, centros recreativos, refugio de animales, tiendas ABS y actividades de MCPS cerradas/canceladas para el domingo 25 de enero
|
Nombre de la organización
|Estado
|Centro de Vida Cristiana
|Cerrado el domingo 25/1
Christian Life Center East estará cerrado el 25 de enero debido al mal tiempo, nuestro servicio está cancelado, pero estaremos en vivo en línea a las 10:00 a. m. a través del sitio web de la iglesia.
|Iglesia Presbiteriana de Colesville
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Los servicios religiosos y eventos presenciales en la Iglesia Presbiteriana de Colesville se han cancelado para el domingo 25 de enero de 2026
|Congregación Beth El
|Cerrado el domingo 25 de enero
. Todas las clases y programas de la Escuela Religiosa Beth El están cancelados para el domingo 25 de enero
|Congregación Har Shalom
|Cerrado el domingo 25/1.
Consulta tu correo electrónico para obtener información sobre la programación virtual
|Primera Iglesia Bautista de North Brentwood
|Cerrado el domingo 25 de enero.
Servicio de adoración virtual a las 9:45 a. m. en https://fbcofnb.online.church. Todas las actividades presenciales están canceladas hasta el miércoles 28 de enero de 2026. La iglesia está cerrada.
|Iglesia Bautista de Kettering
|Cerrado el domingo 25/1.
No hay servicio en persona; solo en línea.
|Iglesia de Cristo de Prince George
|Cerrado el domingo 25/1.
No hay servicio el domingo 25/1.
|Iglesia Metodista Unida de Rockville
|Cerrado el domingo 25/1
|Iglesia del Sur de Potomac
|Cerrado el domingo 25/1.
Mensaje en línea a través de YouTube
|Iglesia Episcopal de St. James – Indian Head
|Cerrado el domingo 25/1
No habrá servicio de adoración hoy
|Iglesia Episcopal de San Marcos
|Cerrado el domingo 25/1
|La Iglesia Luterana de San Andrés
|Cerrado el domingo 25/1
Todos los servicios religiosos y actividades están cancelados para el 25 de enero.
|
Nombre de la organización
|Estado
|Escuela de aprendices de fontaneros Local n.° 5
|Cerrado el lunes 26 de enero.
El Centro de Capacitación Local 5 permanecerá cerrado el lunes 26 de enero de 2026. Las clases diurnas se impartirán en línea. Las clases nocturnas se impartirán en línea a discreción del instructor.
Distrito de Columbia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Públicas Charter del Centro de la Ciudad
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuelas Cornerstone de Washington DC
|Cerrado el lunes 26/1.
Se espera una actualización a las 2 p. m. del lunes sobre el estado del martes.
|KIPP DC
|Cerrado el lunes 26/1.
Solo aprendizaje virtual.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Montessori Aidan
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Primaria Catedral Nacional Beauvoir
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Diurna Capitol Hill
|Cerrado el lunes 26/01
Cerrado el lunes 26/01/26
|Escuela de campo Washington DC
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Lowell
|Cerrado el lunes 26/1
por día de nieve
|Escuela Catedral Nacional
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Parkmont
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela St. Albans
|Cerrado el lunes 26/01
|La Escuela Laboratorio de Washington
|Cerrado el lunes 26/1
Laboratorio Escolar CERRADO 26/1/2026
|La Escuela del Río
|Cerrado el lunes 26/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad Americana
|Cerrado el domingo 25/1.
AU cerrado con continuidad educativa el 25/1
|Universidad George Washington
|Cerrado el domingo 25/1
|Universidad George Washington
|Cerrado el lunes 26/01
|Universidad de Georgetown
|Cerrado el domingo 25/1.
Campus de GU DC cerrados, clases remotas https://www.georgetown.edu/operating-status/
|Universidad de Georgetown
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Campus GU DC cerrados, clases remotas https://www.georgetown.edu/operating-status/
|Universidad Howard
|Otros servicios de la capilla del domingo 25/1
han sido cancelados y no se realizarán otros eventos importantes en el campus
|Universidad del Distrito de Columbia UDC
|Cerrado el lunes 26/1.
Apertura a las 9:30 a. m. el martes 27 de enero.
|Nombre de la organización
|Estado
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
|Cerrado el lunes 26/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Biblioteca Pública de DC
|Cerrado el domingo 25/1
|Tribunales del Distrito de Columbia
|Cerrado el lunes 26 de enero
. Los jurados no necesitan presentarse el lunes. Para más detalles: dccourts.gov/operationstatus
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro de Educación Infantil St. Albans
|Cerrado el lunes 26/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
|Cerrado el domingo 25/1.
Misa disponible en línea en nationalshrine.org/mass
|Iglesia de la Comunidad China de Washington DC
|Cerrado el domingo 25/1
|Iglesia Bautista Edgewood DC
|Cerrado el domingo 25/1
|Iglesia Impact DMV
|Cerrado el domingo 25 de enero.
El sermón del domingo se estrenará a las 10:45 a. m. en YouTube, Facebook y nuestro sitio web
|Iglesia Bautista de la Paz
|Cerrado el domingo 25/1
|Nombre de la organización
|Estado
|Comunidad de Esperanza
|Cerrado el lunes 26/01
|Comunidad de Esperanza
|Cerrado el martes 27/1.
Solo citas de telesalud
|Instituto Smithsonian
|Otros el domingo 25 de enero
. Todos los museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional del Smithsonian estarán cerrados el domingo 25 de enero
|Instituto Smithsonian
|Cerrado el lunes 26 de enero
Todos los museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional del Smithsonian estarán cerrados el lunes 26 de enero.
Desconocido
|Nombre de la organización
|Estado
|Iglesia Comunitaria Grace
|Cerrado el domingo 25/1.
Servicio en línea en trygrace.org
|Nombre de la organización
|Estado
|Desconocido
|Cerrado el domingo 25/1/2026
– Todas las clases de capacitación avanzada de IUOE Local 99 se cancelarán hoy