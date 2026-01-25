Cierres y retrasos: Washington D. C., Maryland y Virginia tras tormenta de nieve

Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria Cerrado el lunes 26 de enero.

Debido al estado de emergencia en Virginia y al mal tiempo pronosticado hasta la madrugada, todas las escuelas y oficinas de ACPS estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026

Escuelas públicas del condado de Arlington Cerrado el lunes 26/01

Escuelas públicas del condado de Culpeper Cerrado el lunes 26/1.

Cerrado el lunes y martes del 26 al 27/1/2026. Informe de mantenimiento el martes al mediodía.

Escuelas públicas del condado de Fairfax Cerrado el domingo 25 de enero.

Todas las actividades programadas en las escuelas de FCPS o en sus instalaciones escolares quedan canceladas a partir de las 18:00 h del sábado y durante todo el día del domingo 24 y 25 de enero de 2026. Esto incluye: actividades extracurriculares, competiciones interescolares, prácticas de equipo, excursiones, cursos de formación profesional, clases de Educación para Adultos y la Comunidad (ACE), programas recreativos y de uso comunitario por parte de grupos externos no afiliados a FCPS.

Escuelas públicas del condado de Fairfax Cerrado el lunes 26/1

Todas las escuelas y oficinas centrales de FCPS están cerradas el lunes 26 de enero. Las siguientes actividades en las escuelas y en los terrenos escolares están canceladas: Actividades extracurriculares. Competencias interescolares. Prácticas de equipo. Excursiones. Programas extraescolares de secundaria. Cursos de aprendizaje y capacitación profesional. Clases de preparatoria para adultos y GED. Clases de educación para adultos y comunidad (ACE). Programas de recreación y uso comunitario por grupos externos no afiliados a FCPS. Instrucción en el hogar. Los centros de cuidado de niños en edad escolar (SACC) y Beyond the Bell (BTB) también están cerrados. De acuerdo con la Regulación 4810, los empleados designados como personal esencial deben seguir las instrucciones del supervisor. Se autoriza la licencia administrativa de emergencia para el resto del personal. Habrá actualizaciones adicionales disponibles en el sitio web de FCPS y la aplicación móvil de FCPS. Las familias y el personal pueden consultar los Recursos meteorológicos en el sitio web de FCPS para obtener detalles adicionales sobre los recursos comunitarios durante las tormentas de invierno, dónde obtener la información más reciente sobre la nieve del condado de Fairfax y VDOT, información de contacto de emergencia para las fuerzas del orden y cómo rastrear cortes de energía en su área.

Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church Cerrado el domingo 25 de enero.

Domingo (25 de enero): Se cancelan todas las actividades y eventos programados. También se cancelan los alquileres de edificios. Todas las instalaciones de FCCPS estarán cerradas. Lunes (26 de enero): La decisión sobre el horario escolar del lunes se tomará a última hora de la mañana o a primera hora de la tarde.

Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church Cerrado el lunes 26 de enero.

Todas las escuelas y oficinas permanecerán cerradas. Todas las actividades están canceladas.

Escuelas públicas del condado de Fauquier Cerrado del domingo 25/01 al lunes 26/01

Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg Cerrado el domingo 25/01

Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg Cerrado el lunes 26/1

Escuelas públicas del condado de Loudoun Cerrado el domingo 25/01

Escuelas públicas del condado de Loudoun Cerrado el lunes 26 de enero.

Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y las oficinas administrativas permanecerán cerradas mañana, lunes 26 de enero de 2026. Se cancelan todas las actividades en los campus escolares. LCPS continuará monitoreando las condiciones de las carreteras y el clima y proporcionará una actualización el lunes sobre el estado de las escuelas para el martes.

Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Cerrado el domingo 25 de enero.

Todas las actividades y eventos programados en los campus de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas están cancelados para el domingo 25 de enero de 2026. Esto incluye actividades deportivas, prácticas, reuniones y uso comunitario de las instalaciones de MCPS.

Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Cerrado el lunes 26 de enero

Debido a las inclemencias del tiempo, todas las escuelas públicas y oficinas de la ciudad de Manassas estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026: código azul para los empleados.

Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park Cerrado el lunes 26/1

Escuelas públicas del condado de Prince William Cerrado el lunes 26/1

Escuelas públicas del condado de Spotsylvania Cerrado el lunes 26 de enero

Todas las escuelas públicas y oficinas del condado de Spotsylvania estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026. Empleados de 12 meses: Código 1: el personal esencial se presenta para realizar servicios de emergencia según sea necesario.

Escuelas públicas del condado de Stafford Cerrado el domingo 25/01

Escuelas públicas del condado de Stafford Cerrado el lunes 26/01