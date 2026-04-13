Los precios del petróleo suben después de que EEUU anunciara que bloqueará los puertos iraníes

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del domingo después de que Estados Unidos anunciara que bloquearía los puertos iraníes a partir del lunes.

El precio del petróleo crudo estadounidense subió un 8%, hasta los 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, de referencia internacional, subió un 7%, hasta los 102,29 dólares.

El precio del crudo Brent ha fluctuado drásticamente durante la guerra con Irán, pasando de aproximadamente 70 dólares por barril antes del conflicto a finales de febrero a más de 119 dólares en algunos momentos. El viernes, antes del inicio de las conversaciones de paz, el Brent para entrega en junio cayó un 0,8%, hasta los 95,20 dólares por barril.

Irán ha estado controlando de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte marítimo mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos declaró que el bloqueo se aplicaría «de forma imparcial contra los buques de todas las naciones» que entraran o salieran de los puertos y zonas costeras iraníes.

Afirmó que seguiría permitiendo el tránsito por el estrecho de Ormuz a los barcos que viajen entre puertos no iraníes.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo transita diariamente por el estrecho de Ormuz. Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán son importantes exportadores.

El tráfico en el estrecho se ha visto limitado incluso en los días posteriores al alto el fuego. Los rastreadores marítimos indican que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego.