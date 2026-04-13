MCPL cancela un evento tras polémica generada por un grupo hindú.

Las bibliotecas públicas del condado de Montgomery (MCPL, por sus siglas en inglés) cancelaron un evento sobre libros en idioma hindi previsto para el domingo en su biblioteca de Germantown después de que una coalición de organizaciones religiosas y de derechos civiles se opusiera a la participación de una escuela local de hindi asociada con lo que la coalición describió como un «grupo de odio».

«Esta preocupación no tiene que ver con el hinduismo, la cultura hindú ni el idioma hindi», escribió la coalición en una carta enviada el miércoles a funcionarios del condado y de la biblioteca. «Nuestra preocupación radica en la infiltración de ideologías políticas en las instituciones públicas bajo el pretexto de programas culturales, especialmente cuando se ha documentado que dicha ideología es excluyente, incita al odio y es violenta».

MCPL tenía previsto organizar el domingo el evento “Muchos idiomas, una biblioteca: Celebrando el hindi”. Este evento gratuito celebraría la presentación de una nueva colección de 160 libros en hindi en la Biblioteca de Germantown, ubicada en 19840 Century Blvd.

Entre los patrocinadores de la nueva colección de libros se encontraba la escuela Balvihar Hindi de Germantown, perteneciente a la Vishwa Hindu Parishad of America (VHPA). La VHPA se describe en su sitio web como «la organización hindú más antigua y una de las más grandes de los Estados Unidos». Se esperaba que representantes de la escuela de hindi intervinieran en el evento del domingo.