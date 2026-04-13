Muriel Bowser, presenta su último presupuesto y propone recortar el gasto.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, presentó el viernes su último presupuesto antes de dejar el cargo a finales de este año, un plan de gastos operativos brutos de 21.200 millones de dólares que seguramente provocará enfrentamientos en el Consejo de Distrito y en el Capitolio, donde los legisladores republicanos han mostrado una creciente disposición a inmiscuirse en los asuntos locales.

La propuesta de Bowser prioriza el gasto en educación y atención médica, especialmente para Medicaid, pero recortaría la financiación de varias áreas, incluidos los 127 millones de dólares reservados para futuros convenios colectivos y aumentos salariales para los empleados municipales no sindicalizados.

Un aspecto destacable de la propuesta es la reducción del presupuesto de fondos generales a 12.700 millones de dólares, lo que supone un recorte del 3,3% con respecto a 2026. Los fondos generales son los que financian los servicios municipales. Bowser afirmó que los recortes son necesarios debido a una disminución de los ingresos, causada en parte por la reducción de personal federal y el aumento de los costes, incluidos los mayores gastos de Medicaid y los mayores costes administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), a raíz de un cambio en la legislación federal que transfirió algunos costes a los estados.

Bowser, dirigiéndose al Consejo, aseguró a los miembros que la ciudad «no está en bancarrota» mientras les explicaba lo que ella denominó los tres períodos de su mandato: los días de crecimiento, los años económicos de la COVID y la etapa posterior a la COVID.

“Nos estamos adaptando a lo que DOGE ha hecho con nuestra fuerza laboral y el corredor comercial”, dijo, refiriéndose a los esfuerzos de la administración Trump por reducir el gobierno federal. Añadió que el aumento de los costos y la disminución de los ingresos han dejado a la ciudad con un déficit presupuestario estimado que deben afrontar.

“Creo que todos debemos tener claro dónde estamos y qué se necesita para seguir creciendo”, dijo Bowser, quien ha ejercido como alcaldesa desde 2015 y ha anunciado que no se presentará a la reelección este año.

Los miembros del consejo interrogaron a Bowser y a miembros de su personal sobre los objetivos propuestos, entre ellos, atacar programas destinados a ayudar a sufragar el coste del cuidado infantil en una ciudad donde una familia paga de media más de 25.000 dólares al año por el cuidado de bebés, según el grupo de defensa Child Care Aware of America.

El plan limitaría el programa de subsidios para el cuidado infantil del Distrito, que ayuda a las familias más pobres de la ciudad a costear dicho cuidado, a 6000 niños. Las familias que actualmente reciben los subsidios continuarían recibiéndolos. Además, eliminaría un programa que complementaba los salarios de los cuidadores infantiles, una medida aprobada durante la pandemia para atraer y retener trabajadores en un sector con salarios históricamente bajos.

El presidente del consejo, Phil Mendelson, dijo que probablemente el consejo votará sobre el presupuesto en junio.

El presupuesto de Washington se ha complicado en los últimos dos años. En 2025, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de financiación del gobierno federal que obligaría al gobierno del distrito a volver a los parámetros presupuestarios de 2024, recortando efectivamente 1.100 millones de dólares de su presupuesto previamente equilibrado a mitad del año fiscal.

La reestructuración de la plantilla federal llevada a cabo por el Departamento de Eficiencia Gubernamental tuvo un fuerte impacto en la región de Washington. Terry Clower, director del Centro de Análisis Regional de la Universidad George Mason, estimó la pérdida de más de 50 000 empleos en la región. Clower afirmó que estas pérdidas laborales no solo afectaron a los salarios y los impuestos sobre la renta de los trabajadores, sino que también perjudicaron a las empresas que dan empleo a dichos trabajadores.

La Oficina de Análisis de Ingresos del Distrito de Columbia estimó que Washington sufrió una pérdida neta de 22.000 empleos federales con un salario anual combinado de más de 3.000 millones de dólares.

El administrador municipal Kevin Donahue declaró que la reducción de la plantilla federal, principalmente por parte del Departamento de Empleo y Finanzas (DOGE), supuso una pérdida de ingresos de aproximadamente 325 millones de dólares debido a los recortes de empleo y la consiguiente disminución del gasto de los consumidores. Se prevé que estas pérdidas sean aún mayores en el ejercicio fiscal de 2027.