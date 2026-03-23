Los niños inmigrantes detenidos siguen enfrentando condiciones preocupantes en el centro de detención de Texas

Según documentos judiciales presentados el viernes, cerca de 600 niños inmigrantes estuvieron recluidos en un centro de detención familiar en Texas en los últimos meses sin suficiente comida, atención médica ni servicios de salud mental, ya que su estancia allí se prolongó más allá de los límites establecidos por el tribunal.

Los niños y las familias recluidos en el centro de detención de Dilley, donde fueron enviados a principios de este año Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, también sufrieron brotes del virus y confinamientos prolongados en diciembre y enero, aunque el número total de niños retenidos en Dilley ha disminuido en las últimas semanas, según los informes del fiscal y las visitas al lugar.

El caso de Ramos, un niño de preescolar que llevaba un gorro azul de conejo cuando fue detenido en Minnesota por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, provocó protestas contra la represión migratoria del gobierno de Trump , incluso entre los detenidos, que se reunieron y mostraron pancartas en el patio dentro del recinto vallado de Dilley.

La semana pasada, unos 85 niños permanecían detenidos en Dilley, pero las condiciones seguían siendo preocupantes, según Mishan Wroe, abogado director del Centro Nacional de Derecho Juvenil, quien visitó el centro a mediados de marzo. A principios de febrero, un defensor legal de los niños observó a unos 280 menores.

Los documentos citaban numerosos casos conmovedores, entre ellos el de una niña de 13 años internada en Dilley que intentó quitarse la vida después de que el personal le negara los antidepresivos recetados y le denegara la solicitud de reunirse con su madre, según informó Associated Press. El gobierno informó que no se habían realizado «comisiones de vigilancia por riesgo de suicidio», según consta en los documentos. AP obtuvo documentos de alta de Dilley que describían un «intento de suicidio mediante corte de muñeca» y «autolesiones».

Los documentos fueron presentados en el marco de una demanda interpuesta en 1985 que condujo a la creación, en 1997, de un sistema de supervisión judicial de las normas y, finalmente, estableció un límite de 20 días de detención. La administración Trump busca poner fin al acuerdo del caso Flores.

“Durante años, el decreto de consentimiento Flores ha sido una herramienta de la izquierda que contraviene la ley y malgasta valiosos recursos financiados por los contribuyentes estadounidenses”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. “Estar detenido es una elección”.

Los abogados de los detenidos destacaron los datos del gobierno que muestran períodos de detención más prolongados para los niños inmigrantes, y también mencionaron la presencia de gusanos en los alimentos y el acceso deficiente a la atención médica o a una asesoría legal adecuada, según informaron las familias y los supervisores en las instalaciones federales.

“Dilley sigue siendo un infierno”, declaró Leecia Welch, directora jurídica de Derechos del Niño, quien visita Dilley con regularidad para garantizar el cumplimiento de las normas. “Aunque el número de niños ha disminuido, el sufrimiento sigue siendo el mismo”.

El centro de detención de Dilley ha sido acondicionado para familias, que reciben artículos de primera necesidad, como comida y agua suficientes, mientras están detenidas, y la administración Trump está trabajando para deportar rápidamente a los detenidos, añadió el portavoz del DHS.

Según un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, alrededor de 595 niños inmigrantes estuvieron detenidos durante más del límite de 20 días en diciembre y enero, y en algunos casos durante meses, según consta en el documento.

“Aproximadamente 265 de estos niños estuvieron detenidos durante más de 50 días y la alarmante cifra de 55 niños estuvieron detenidos durante más de 100 días”, según consta en el documento.

Esta cifra es superior a la revelada por el gobierno a finales del año pasado, que mostraba que, entre agosto y septiembre, 400 niños habían permanecido en Dilley más allá del límite de 20 días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las preguntas que solicitaban comentarios sobre los datos.

La jueza principal del distrito central de California, Dolly Gee, tiene previsto celebrar una audiencia sobre el caso a finales de este mes.