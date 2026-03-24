Se busca a un adolescente de Gainesville acusado de asesinato

Más de dos semanas después de un tiroteo cerca de una cancha de baloncesto en Dumfries, Virginia, la policía ha detenido a un segundo sospechoso mientras continúa la búsqueda de un joven buscado por cargos de asesinato.

Louis Boone, de 18 años, murió y otras cuatro personas resultaron heridas después de que un enfrentamiento entre dos grupos derivara en un tiroteo en la cuadra 1800 de Potomac Shores Parkway el 9 de marzo.

Un par de días después de que Boone fuera baleado, la policía del condado de Prince William pidió ayuda al público para encontrar a J’Shaun Williams, de 19 años y residente de Gainesville, y lo identificó como sospechoso.

Según la policía, hasta el lunes aún no lo habían encontrado.

Williams no fue encontrado en su domicilio en Gainesville cuando los agentes intentaron ejecutar las órdenes de arresto a principios de este mes.

Se le busca por cargos que incluyen asesinato y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

La policía anunció el lunes que Ryan Butler, de 20 años, fue arrestado en su domicilio en Triangle el 13 de marzo.

Butler permanece detenido sin derecho a fianza, acusado de asesinato en segundo grado y delitos relacionados con armas de fuego. Fue arrestado por la policía del condado y miembros del grupo de trabajo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Un joven de 17 años de Woodbridge también ha sido acusado de homicidio grave. Resultó herido durante el tiroteo y posteriormente fue dado de alta del hospital.

Entre las demás personas que resultaron heridas de bala se encuentran un hombre de 20 años de Woodbridge, un chico de 16 años de Dumfries y otro chico de 17 años también de Woodbridge.

Boone vivía en Dumfries y estudiaba en la Universidad Estatal de Norfolk. Según el periódico de la universidad, Boone trabajaba como fotógrafo para The Spartan Echo y era miembro de la sección de la NSU de la Asociación Nacional de Periodistas Negros.

La policía ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que se ponga en contacto con el departamento al 703-792-6500.