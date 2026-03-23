Arrestan a un inmigrante venezolano acusado del asesinato de una universitaria en Chicago

Las autoridades estadounidenses informaron este lunes de la detención de un inmigrante venezolano, identificado como José Medina, por el presunto asesinato de una estudiante de la Universidad Loyola, en Chicago, ocurrido el jueves.

Los registros de las autoridades detallan que Medina, de 25 años, quien comparece este lunes en una corte de Illinois, ingresó al país de manera ilegal en 2023 y que ese mismo año fue arrestado y liberado en Chicago por hurto en tiendas.

Medina enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato y uso agravado de arma de fuego por el mencionado asesinato, ocurrido el 19 de marzo cerca de un muelle en la playa Tobey Prinz, del Lago Michigan, cerca del campus de la universidad.

La policía indicó que la víctima, Sheridan Gorman, de 18 años, caminaba junto a unos amigos por la playa a la una de la madrugada, cuando una persona sospechosa se acercó al grupo a pie, sacó un arma y abrió fuego.

Gorman, originaria de Nueva York, recibió un disparo en la cabeza y fue declarada muerta en el lugar de los hechos. No se reportaron otras personas heridas.

La policía indicó que aparentemente ella no era el objetivo previsto del ataque del sospechoso, quien vivía en el barrio Rogers Park, al norte de Chicago, donde se encuentra el campus universitario.

Al mismo tiempo del anuncio policial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó de que se había emitido una orden de detención contra Medina, porque el sospechoso es un inmigrante indocumentado proveniente de Venezuela.

Lauren Bis, subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó en un comunicado que a Gorman «le fallaron las políticas de fronteras abiertas y los políticos partidarios de las políticas de santuario».

Bis instó al gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, a no poner en libertad a Medina, quien tiene programada su primera comparecencia por el caso ante el tribunal este lunes.