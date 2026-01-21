Los médicos de Minnesota denuncian el miedo y el caos en medio de la ofensiva migratoria

Hubo una mujer embarazada que faltó a su revisión médica por miedo a ir a una clínica durante la drástica ofensiva migratoria del gobierno de Trump en Minnesota . Una enfermera la encontró en casa, ya en labor de parto y a punto de dar a luz.

Hubo un paciente con cáncer de riñón que desapareció sin sus medicamentos en los centros de detención de inmigrantes. Se necesitó una intervención legal para que le enviaran sus medicamentos, aunque los médicos no están seguros de si pudo tomarlos.

Estaba el diabético que tenía miedo de recoger insulina, el paciente con una herida tratable que supuró y requirió un viaje a la unidad de cuidados intensivos, y el personal del hospital (de América Latina, Somalia, Myanmar y otros lugares) demasiado asustado para ir a trabajar.

“Nuestros lugares de sanación están bajo asedio”, dijo el martes el Dr. Roli Dwivedi, expresidente de la Academia de Médicos de Familia de Minnesota, en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal en St. Paul, donde un médico tras otro habló sobre el sufrimiento de sus pacientes en medio de la represión.

Durante años, los hospitales, las escuelas y las iglesias habían estado fuera del alcance de las autoridades migratorias.

Pero hace un año, la administración Trump anunció que las agencias federales de inmigración ahora podrían realizar arrestos en esas instalaciones, poniendo fin a una política que había estado en vigor desde 2011.

“He ejercido la medicina durante más de 19 años aquí en Minnesota y nunca había visto este nivel de caos y miedo”, ni siquiera en el punto álgido de la crisis del COVID-19, afirmó Dwivedi.

«No puedo creer que tengamos que recurrir a esto»

En el extenso Centro Médico del Condado de Hennepin, en el centro de Minneapolis, los médicos y enfermeras han trasladado las comunicaciones sobre la ofensiva a un chat grupal cifrado, donde han descrito enfrentamientos con funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, incluido un incidente reciente en el que un oficial fue acusado de encadenar innecesariamente a un paciente.

El centro médico, un hospital de traumatología conocido a nivel nacional, tiene la sala de emergencias más concurrida del estado y es una red de seguridad importante para los pacientes que no tienen seguro, incluidas las personas que se encuentran en los EE. UU. ilegalmente.

«No puedo creer que tengamos que recurrir a esto», dijo una enfermera que no estaba autorizada a hablar con los medios y que lo hizo bajo condición de anonimato. Los agentes de ICE vestidos de civil se han convertido en una presencia constante en el hospital, según declaró la enfermera a The Associated Press, centrándose en las personas de color y pidiendo documentación tanto a pacientes como a empleados al salir.

“¿Cómo está sucediendo todo esto?” preguntó la enfermera.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, negó que los funcionarios federales estén interfiriendo en la atención médica.

El ICE, dijo McLaughlin, «no realiza labores de control en hospitales, punto. Solo iríamos a un hospital si existiera un peligro real para la seguridad pública» o para acompañar a detenidos.

«Si alguien está impidiendo que los habitantes de Minnesota hagan citas o recojan recetas, son los agitadores violentos que bloquean carreteras, embisten vehículos y vandalizan propiedades», dijo en un comunicado.

El caos médico no se limita a Minnesota. Se están tomando medidas drásticas en muchos estados, especialmente en los demócratas, en distintos grados.

Los inmigrantes están evitando “absolutamente” la atención médica por temor a ser objeto de persecución, dijo Sandy Reding, vicepresidenta del sindicato National Nurses United y presidenta de la Asociación de Enfermeras de California, señalando que algunos hospitales en el sur de California han visto una disminución en el número de pacientes.

Las enfermeras dicen que los agentes de ICE han presionado para que los detenidos sean dados de alta de un hospital de Portland.

En Oregón, por ejemplo, un sindicato de enfermeras ha expresado su preocupación por el traslado de detenidos por parte de agentes del ICE a un hospital de Portland. En una carta al Centro Médico Legacy Emanuel, la Asociación de Enfermeras de Oregón escribió que los agentes han presionado a enfermeras y médicos para que se salten evaluaciones, pruebas o monitoreos para que les den de alta más rápidamente.

“El personal de enfermería ha reportado casos en los que los médicos han recomendado la hospitalización continua, pero el ICE insistió en expulsar al paciente, forzando así el alta en lugar de la recomendación clínica”, escribió el sindicato. “En algunos casos, el personal de enfermería informa que los pacientes detenidos han tenido poca o ninguna oportunidad de participar significativamente en estas decisiones; los oficiales simplemente anuncian: ‘Nos vamos’, y el personal de Legacy se ve obligado a adaptarse”.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Legacy Health afirmó haber revisado sus políticas para garantizar la máxima protección a las comunidades afectadas, cumpliendo con las leyes estatales y federales. Añadió que está comprometido a brindar atención médica a todas las personas que la necesiten, incluidas las personas detenidas, independientemente de su estatus migratorio o de ciudadanía.

‘Nos faltan nuestros pacientes’

La represión en Minnesota, que comenzó a fines del año pasado, aumentó a niveles sin precedentes en enero cuando el Departamento de Seguridad Nacional dijo que enviaría 2.000 agentes y oficiales federales al área de Minneapolis en lo que llamó la operación de control de inmigración más grande de la historia.

Más de 3.000 personas que se encontraban en el país ilegalmente fueron arrestadas durante lo que se denominó Operación Metro Surge, dijo el gobierno en una presentación judicial el lunes.

“Nuestras pacientes están desatendidas”, ya que las mujeres embarazadas se están quedando sin atención prenatal clave, afirmó la Dra. Erin Stevens, presidenta legislativa de la sección de Minnesota del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Las solicitudes de partos en casa también han aumentado significativamente, “incluso entre pacientes que nunca antes lo habían considerado o para quienes no es una opción segura”, añadió Stevens.

El aumento de inmigrantes en las profundamente liberales Ciudades Gemelas ha provocado enfrentamientos entre activistas y funcionarios de inmigración, ha enfrentado a funcionarios municipales y estatales contra el gobierno federal y ha dejado a una madre de tres hijos muerta , baleada por un oficial de ICE en lo que los funcionarios federales dijeron que fue un acto de defensa propia, pero que los funcionarios locales describieron como imprudente e innecesario.

La administración Trump y los funcionarios de Minnesota se han culpado mutuamente por las crecientes tensiones .

El último estallido se produjo el domingo, cuando manifestantes interrumpieron un servicio en una iglesia de St. Paul porque uno de sus pastores dirige la oficina local de ICE. Algunos se acercaron al púlpito de la Iglesia de las Ciudades, mientras otros coreaban a gritos «¡Fuera ICE!».

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que ha abierto una investigación de derechos civiles sobre la protesta en la iglesia.