Ex miembro del Congreso de Maryland acusado de robar 240 teléfonos celulares del gobierno

Un ex miembro del personal del Congreso de Glen Burnie, Maryland, está acusado de robar 240 teléfonos celulares del gobierno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Christopher Southerland, de 43 años, fue arrestado a principios de este mes y acusado de robar teléfonos celulares con un valor de más de 150.000 dólares, según un comunicado de prensa de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro.

Southerland fue administrador de sistemas del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes desde abril de 2020 hasta julio de 2023 y tenía el poder de ordenar los dispositivos para los miembros del personal del comité.

Según la fiscalía , Southerland utilizó su cargo en el gobierno para encargar los dispositivos y enviarlos a su domicilio en Maryland. Presuntamente vendió más de 200 de esos teléfonos a una casa de empeño local.

En el momento de los supuestos robos, sólo había 80 miembros que trabajaban en el comité.

Southerland le dijo a un trabajador de la casa de empeños que vendiera los teléfonos en partes para evitar el software del gobierno que detecta remotamente sus teléfonos, dijeron los fiscales.

Las autoridades se enteraron de su plan después de que uno de los teléfonos robados se comprara en eBay. Al encenderlo, según la fiscalía, aparecía el número de teléfono del Centro de Atención Tecnológica de la Cámara de Representantes.

La persona que compró el dispositivo llamó al número y otros empleados de la Cámara se enteraron entonces de que los teléfonos comprados por Southerland no estaban contabilizados, dijeron los fiscales.