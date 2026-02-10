Los jueces están dando la voz de alarma tras la ofensiva migratoria de Trump

Jueces federales de todo el país se esfuerzan por abordar una avalancha de demandas de inmigrantes encerrados bajo la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump .

Bajo administraciones anteriores, las personas sin antecedentes penales generalmente podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos se procesaban en el tribunal de inmigración, a menos que fueran detenidos en la frontera. La Casa Blanca del presidente Donald Trump revirtió esa política a favor de la detención obligatoria .

Miles de inmigrantes han recurrido a los tribunales federales mediante otra herramienta legal: el habeas corpus. Si bien el gobierno logró una importante victoria legal el viernes, a continuación, un vistazo a cómo esto está afectando a los tribunales federales y las medidas que han tomado algunos jueces en respuesta:

Los jueces están dando la alarma

En un distrito judicial federal de Georgia, el enorme volumen de peticiones de hábeas corpus ha creado una emergencia judicial administrativa, según una orden judicial del 29 de enero. El juez federal de distrito Clay Land, en Columbus, declaró que la administración Trump se negaba a conceder audiencias de fianza a los inmigrantes en el Centro de Detención Stewart de Georgia, a pesar de sus «decisiones claras y definitivas» contra la detención obligatoria. En cambio, el tribunal tuvo que ordenar la audiencia en cada caso individual, escribió Land, nominado por el presidente republicano George W. Bush.

En Minnesota, donde continúa el aumento de las medidas de control migratorio del gobierno, el juez presidente de distrito Patrick Schiltz declaró en una orden del 26 de enero que los funcionarios de Trump no habían tomado «ninguna medida para atender los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían». El tribunal había recibido más de 400 peticiones de hábeas corpus tan solo en enero, según una presentación del gobierno en un caso aparte.

Schiltz, quien también fue nominado por Bush, dijo en una orden separada dos días después que desde enero el gobierno no había cumplido con decenas de decisiones judiciales que le ordenaban liberar o brindar otro tipo de alivio a las personas arrestadas durante la Operación Metro Surge.

En el Distrito Sur de Nueva York, el juez federal de distrito Arun Subramanian declaró en un dictamen emitido en diciembre que el distrito se había visto inundado de solicitudes de amparo presentadas por inmigrantes que no representaban ningún riesgo de fuga ni peligro, pero que, sin embargo, se encontraban encarcelados indefinidamente. Subramanian, nominado por el presidente demócrata Joe Biden y quien preside en la ciudad de Nueva York, concedió el recurso de hábeas corpus de una mujer guineana de 52 años y ordenó su liberación.

“Nadie discute que el gobierno puede, conforme a la ley, solicitar la deportación de personas que se encuentran en este país ilegalmente”, escribió. “Pero la forma en que tratamos a los demás importa”.

La administración defiende sus acciones

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en una declaración el viernes que la administración estaba “más que preparada para manejar la carga de casos legales necesaria para cumplir con la agenda de deportación del presidente Trump para el pueblo estadounidense”.

El DHS y el Departamento de Justicia, que también enviaron una declaración por correo electrónico, criticaron al poder judicial.

«Si los jueces corruptos siguieran la ley al juzgar los casos y respetaran la obligación del Gobierno de preparar adecuadamente los casos, no habría una carga de trabajo ‘abrumadora’ de casos de hábeas corpus ni preocupación por el cumplimiento de las órdenes por parte del DHS», afirma la declaración del Departamento de Justicia.

El viernes, un tribunal federal de apelaciones respaldó la política del gobierno de detener a inmigrantes sin fianza. El fallo, por 2 votos a 1, de un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. representó una importante victoria legal para el gobierno y contrarrestó una serie de decisiones recientes de tribunales inferiores que argumentaban que esta práctica era ilegal.

Los abogados de inmigración acusan a la administración de ignorar una decisión judicial clave

En noviembre, un juez federal de California dictaminó que la política de detención obligatoria de la administración Trump era ilegal. La jueza federal de distrito Sunshine Sykes en Riverside, también nominada por Biden, amplió posteriormente el alcance de la decisión para que se aplicara a los inmigrantes detenidos en todo el país.

Pero los abogados de los demandantes dijeron que la administración continuó negando audiencias de fianza.

«Este fue un claro ejemplo de desafío flagrante, de desacato flagrante a una orden judicial», dijo Matt Adams, abogado principal de los demandantes, a The Associated Press en enero.

Según Sykes, el gobierno argumentó que su decisión era «consultiva» y ordenó a los jueces de inmigración, que trabajan para el Departamento de Justicia y no pertenecen al poder judicial, que la ignoraran. La jueza dijo que esta última instrucción le parecía «preocupante».

En su declaración, el DHS dijo que “los jueces activistas han intentado impedir que el presidente Trump cumpla con el mandato del pueblo estadounidense de realizar deportaciones masivas”.

Los jueces están tratando de encontrar formas de aliviar la carga

Land, el juez federal en Georgia, ordenó a otros jueces de su distrito que ordenen inmediatamente al gobierno que proporcione audiencias de fianza a los inmigrantes que cumplan con los criterios establecidos en dos casos de hábeas corpus anteriores.

El juez presidente del Tribunal de Distrito de Maryland, George L. Russell III, ha ordenado al gobierno que no expulse de inmediato a ningún inmigrante que presente peticiones de hábeas corpus ante su tribunal, bajo ciertas condiciones. Russell, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama, declaró en una orden enmendada en diciembre que el tribunal había recibido una avalancha de peticiones de hábeas corpus fuera del horario laboral, lo que «resultó en audiencias apresuradas y frustrantes».

En Tacoma, Washington, la jueza federal de distrito Tiffany Cartwright ordenó el mes pasado al gobierno notificar a los inmigrantes detenidos en un centro de procesamiento de Tacoma sobre su fallo, que declaraba ilegal la política de detención obligatoria. Cartwright, quien también fue nominada por Biden, afirmó que el alto volumen de solicitudes de hábeas corpus había ejercido una enorme presión sobre los abogados de inmigración y el tribunal.