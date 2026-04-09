Los demócratas se muestran más audaces al hablar de destituir a Trump tras sus amenazas contra Irán

Las amenazas del presidente Donald Trump de aniquilar a Irán , «toda una civilización», pusieron fin a la moderación que los demócratas habían practicado en su mayoría en lo que respecta a la cuestión de destituirlo de su cargo en su segundo mandato.

Por decenas, los demócratas se manifestaron para decir que Trump ya no debería ocupar el cargo en la Casa Blanca, ya sea mediante el proceso de destitución o mediante la 25ª Enmienda , que permite al vicepresidente y al Gabinete declarar que un presidente ya no está capacitado para desempeñar sus funciones.

Si bien Trump finalmente retiró su amenaza y acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán, el episodio puso de manifiesto la creciente presión para que los demócratas se opusieran al presidente republicano con la mayor firmeza posible. Según informaron los legisladores, las oficinas del Congreso se vieron inundadas de llamadas relacionadas con Irán.

La contundencia de la reacción demócrata puso de manifiesto la gravedad de la amenaza apocalíptica que Trump representa para un país de más de 91 millones de habitantes. También elevó la tensión política interna en un conflicto que dista mucho de haber terminado. La administración Trump se enfrenta a crecientes presiones para que testifique sobre la guerra y justifique sus exigencias de cientos de miles de millones de dólares en nuevos gastos militares.

“Un comandante en jefe que realmente tuviera el control jamás se habría metido en este lío colosal”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en una conferencia de prensa el miércoles en Nueva York.

A corto plazo, tanto Schumer como el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, evitan el juicio político y, en cambio, presionan a los republicanos para que se unan a ellos y aprueben una ley que obligue a Trump a obtener la aprobación del Congreso antes de llevar a cabo nuevos ataques contra Irán. Cualquier intento de destituir a Trump está condenado al fracaso mientras los republicanos controlen el Congreso.

Los demócratas de la Cámara de Representantes planean aprovechar una breve sesión del jueves para pedir la rápida aprobación de la legislación sobre poderes de guerra, pero se espera que el liderazgo republicano frustre ese intento.

“Seguiremos ejerciendo la máxima presión sobre los republicanos para que antepongan el deber patriótico a la lealtad al partido y se unan a los demócratas para detener esta locura”, dijo Jeffries en una carta a los miembros demócratas el miércoles.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la retórica de Trump, calificándola de eficaz.

“Creo que fue una amenaza muy, muy fuerte por parte del presidente de los Estados Unidos lo que llevó al régimen iraní a ceder y pedir un alto el fuego y aceptar la reapertura del estrecho de Ormuz”, dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Las llamadas saturan las líneas telefónicas del Congreso.

Mientras intensifican sus esfuerzos para contrarrestar a Trump, los demócratas responden a las preocupaciones de sus bases y electores. Las oficinas del Congreso recibieron una avalancha de llamadas telefónicas y correos electrónicos esta semana, en su mayoría de personas alarmadas por la retórica del presidente.

En la Cámara de Representantes, la oficina de la congresista Suzan DelBene, demócrata por Washington, recibió una gran cantidad de llamadas y correos electrónicos el lunes y el martes, principalmente sobre Irán, pero también sobre la posibilidad de destituir a Trump mediante la aplicación de la Enmienda 25, según un asesor que no estaba autorizado a hablar sobre la situación interna de la oficina e insistió en permanecer en el anonimato.

Según la asistente, cuando el personal de su distrito en la oficina estatal se tomó un descanso el martes, una hora después encontraron 75 mensajes de voz sobre Irán.

“Los teléfonos de mi oficina no han dejado de sonar”, dijo la representante Maxine Dexter, demócrata por Oregón, en una conferencia de prensa en Portland, instando a sus colegas de la Cámara de Representantes a regresar inmediatamente a Washington.

La oficina de Dexter recibió el martes más llamadas, 257 en total, que las que jamás había recibido en un período de 24 horas desde que el equipo del legislador, que cumple su primer mandato, comenzó a llevar un registro.

El movimiento popular parecía ser espontáneo, más que una campaña orquestada para presionar a los legisladores a que actuaran.

Si bien grupos externos han estado difundiendo algunos puntos de discusión, incluidos los detalles legales sobre la invocación de la 25ª Enmienda, no ha habido un esfuerzo organizado para inundar las oficinas del Congreso con un mensaje estratégico, dijo un estratega demócrata familiarizado con la situación que insistió en el anonimato para hablar sobre las conversaciones privadas.

Según el estratega, fue simplemente el «horror» de las palabras de Trump y la magnitud de las amenazas del presidente lo que, al parecer, desencadenó la movilización.

En la derecha política, varias figuras prominentes, incluida la ex representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, también sugirieron que Trump debería ser destituido de su cargo mediante la 25ª Enmienda.

¿Intentarán los demócratas iniciar un proceso de destitución?

Los demócratas sometieron a Trump a juicio político en dos ocasiones por acciones tomadas durante su primer mandato, pero fue absuelto en ambas. Han intentado evitar este tipo de debates durante los últimos 16 meses, centrando su mensaje para las elecciones de mitad de mandato en los problemas cotidianos de la gente, en lugar de oponerse a un presidente que ganó el voto popular por un estrecho margen.

Luego, el martes por la mañana, Trump amenazó con aniquilar «toda una civilización».

“Ya sea por su Gabinete o por el Congreso, el Presidente debe ser destituido. Estamos jugando con fuego”, declaró la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York en las redes sociales.

Los llamamientos para la destitución de Trump no cesaron tras su anuncio de un alto el fuego.

“Con tregua temporal o no, Trump ya cometió un delito que justifica un juicio político. El Congreso debe volver al trabajo y destituirlo antes de que cause más daño a nuestro país y al mundo”, declaró el representante Seth Moulton de Massachusetts, veterano de la guerra de Irak.

Los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y han rechazado fácilmente dos intentos anteriores de destituir a Trump durante su segundo mandato. Es posible que tengan que hacerlo de nuevo en las próximas semanas, ya que el representante John Larson, demócrata por Connecticut, ya ha presentado una resolución con 13 artículos de destitución contra Trump.

En junio, 128 demócratas se unieron a todos los republicanos para archivar una resolución patrocinada por el representante Al Green, demócrata de Texas, para destituir a Trump por un cargo de abuso de poder después de que lanzara ataques militares contra Irán sin buscar primero la autorización del Congreso.

Una segunda resolución de juicio político presentada por Green en diciembre obtuvo 237 votos a favor y 140 en contra, pero se vislumbró un cambio de postura: 47 demócratas se abstuvieron en lugar de oponerse directamente a la resolución. Jeffries y otros líderes afirmaron que no se habían sentado las bases adecuadas para el juicio político y que votarían abstenerse, manteniendo su enfoque en mejorar la calidad de vida de los estadounidenses.

No está claro cómo Jeffries manejará las demandas de un nuevo intento de destitución. Sin embargo, los líderes demócratas mantendrán una reunión telefónica el viernes con miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, centrada en la rendición de cuentas de la administración Trump y la Enmienda 25.

Otros demócratas también han centrado su atención en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y han afirmado que debería ser destituido. Hegseth ha defendido las acciones estadounidenses contra Irán y ha declarado que las fuerzas estadounidenses e israelíes lograron una «victoria militar con mayúsculas» y que el ejército iraní ya no representa una amenaza significativa para las fuerzas estadounidenses ni para la región.

La congresista demócrata Yassamin Ansari, cuya familia huyó de Irán a Estados Unidos, fue una de las personas que pidieron la destitución de Hegseth. Declaró que sintió un alivio momentáneo al saber que los civiles en Irán no se enfrentarían a la amenaza de destrucción generalizada de Trump.

“Necesitamos medidas urgentes por el bien de nuestra seguridad nacional y la seguridad del resto del mundo”, dijo Ansari.