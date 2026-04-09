Maryland llega a un acuerdo con el propietario y el operador del barco que se estrelló contra el puente Key Bridge de Baltimore

El estado de Maryland llegó a un acuerdo con el propietario y operador del enorme buque de carga que se estrelló contra un puente de Baltimore hace dos años, provocando su fatal derrumbe, según anunciaron el jueves funcionarios estatales.

El acuerdo preliminar se alcanzó con Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine Pte Ltd, propietaria y operadora del M/V Dali, según informó el fiscal general Anthony Brown. Dicho acuerdo resuelve parte de las reclamaciones del estado derivadas del accidente ocurrido el 26 de marzo de 2024, cuando el buque impactó contra el puente Francis Scott Key.

“Durante dos años, los trabajadores, las familias y las comunidades de Maryland han soportado el peso de un desastre que jamás debió haber ocurrido”, declaró Brown en un comunicado de prensa. El comunicado no ofreció detalles sobre el acuerdo.

El fiscal general señaló que el choque del Dalí contra el puente «perturbó el puerto de Baltimore, devastó los medios de subsistencia y provocó repercusiones económicas en todo nuestro estado que aún se sienten hoy».

“Nuestro trabajo no ha terminado, pero este acuerdo es un paso importante para que Maryland recupere su integridad”, dijo Brown.

Las compañías confirmaron en un comunicado conjunto que se han logrado avances significativos en la resolución de las reclamaciones. Según el comunicado, durante la última semana alcanzaron dos acuerdos de conciliación fundamentales con el Estado de Maryland y ACE American Insurance Company, que reafirman su compromiso con una solución razonable y estructurada a este lamentable incidente.

El acuerdo de 350 millones de dólares con la compañía de seguros coincidió con la cantidad que ACE pagó a Maryland, una cantidad que representaba el límite de la póliza del estado.

“Estos acuerdos representan un paso importante hacia la resolución del complejo litigio que rodea este suceso, y los propietarios y administradores siguen abiertos a negociar de buena fe para alcanzar acuerdos equitativos con las demás partes implicadas que tengan reclamaciones fundadas”, reza el comunicado conjunto.

A finales del año pasado, la Autoridad de Transporte de Maryland estimó que el precio de un nuevo puente oscilaría entre 4.300 y 5.200 millones de dólares, con una fecha prevista de apertura al tráfico para finales de 2030.

El acuerdo no resuelve ninguna reclamación que el estado pueda tener contra el astillero Hyundai, según informó la fiscalía general.

El barco zarpaba de Baltimore con destino a Sri Lanka cuando falló el sistema de dirección debido a un corte de energía. Seis hombres que trabajaban en la construcción de carreteras, y que estaban tapando baches durante el turno de noche, murieron al caer el puente cuando este se derrumbó.

Las demandas del estado, presentadas ante un tribunal federal de Maryland en septiembre de 2024, alegaban que el desastre fue el resultado de negligencia, mala gestión y la operación imprudente de un buque que no era apto para la navegación y que nunca debería haber zarpado.

El estado solicitó una indemnización en nombre de sus agencias por la destrucción del puente, los daños causados ​​al río Patapsco y al medio ambiente circundante, la pérdida de ingresos y las cuantiosas pérdidas económicas sufridas por Maryland y sus residentes.

El derrumbe paralizó por completo el transporte marítimo en el puerto de Baltimore, afectó el sustento de miles de trabajadores, desvió el tráfico a través de comunidades que ya soportaban cargas desproporcionadas y provocó repercusiones económicas que aún se sienten en todo el estado, señaló la oficina del fiscal general.

El puente, un emblemático monumento de Baltimore desde hace mucho tiempo , era una pieza fundamental de la infraestructura de transporte que permitía a los conductores evitar fácilmente el centro de la ciudad. La estructura original de acero, de 2,6 kilómetros (1,6 millas) de longitud, tardó cinco años en construirse y se inauguró al tráfico en 1977. Fue especialmente importante para las operaciones portuarias de la ciudad.