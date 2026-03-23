Sheriff republicano incauta 650.000 votos emitidos en un plebiscito en California

Un sheriff de California que también es un candidato republicano para las futuras elecciones a gobernador, ha incautado 650.000 votos emitidos en este estado en un plebiscito especial que tuvo lugar en noviembre para investigar lo que considera un supuesto fraude.

El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, ha iniciado una investigación sobre la elección especial que tuvo lugar en noviembre de 2025 en California para aprobar una proposición para redibujar distritos electorales.

Una organización independiente, el Equipo de Integridad Electoral de Riverside, denunció haber detectado unos 45.000 votos irregulares en el condado y, pese a que funcionarios electorales de California desestimaron esos hallazgos, Bianco ha decidido que su oficina llevará a cabo un nuevo recuento a mano de cada sufragio.

Esto ha deparado críticas de los demócratas en California, que han afirmado que Bianco no tiene autoridad para realizar el recuento.

«La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside ha tomado medidas basadas en alegaciones que carecen de pruebas creíbles y hace que se pueda socavar la confianza pública en nuestras elecciones», ha dicho a medios la secretaria de Estado de California, Shirley Weber.

La plebiscito que se celebró en noviembre de 2025 en California fue para aprobar un proyecto demócrata para modificar demarcaciones electorales que respondía a una medida anterior y no sometida a referendo de los republicanos para modificar distritos en el estado Texas con objeto de aumentar sus posibilidades en las legislativas de medio mandato que se celebran este año.

La Proposición 50 resultó aprobada con el 64,4 % de los votos, frente a un rechazo del 35,6 %, y en el condado de Riverside ganó también el «Sí» por unos 80.000 votos.

Bianco está entre los principales contendientes republicanos en las primarias para gobernador que se celebran en junio.

La investigación se produce en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, continúa cuestionado reiteradamente los resultados de las elecciones presidenciales que perdió en 2020, y su Administración incautó recientemente papeletas y otros documentos de una oficina electoral en Georgia en relación con dichos comicios.

El Gobierno Trump también quiere aprobar en el Congreso una ley que obligue a todo ciudadano a presentar prueba de identidad al registrarse como votante para elecciones federales para evitar lo que la Casa Blanca tilda de fraudes extendidos.