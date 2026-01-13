Aviones de combate volarán sobre la región de Washington D. C. en un ejercicio de defensa

Si estás despierto hasta tarde o te levantas temprano, podrías ver o escuchar aviones militares sobre la región de DC temprano el miércoles.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, o NORAD, planea realizar un ejercicio de defensa aérea con vuelo real entre la medianoche y las 2 a. m. del miércoles.

Las aeronaves que podrían volar durante el ejercicio, llamado Falcon Virgo, incluyen aviones de combate F-16, un helicóptero MH-65D Dolphin de la Guardia Costera de Estados Unidos, un helicóptero UH-60 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y un avión C-182 de la Patrulla Aérea Civil, dijo NORAD.

Algunas aeronaves pueden volar a una altura de hasta 300 metros y ser visibles desde tierra. El clima puede ser un factor, y en caso de mal tiempo, el ejercicio se pospondrá al día siguiente a la misma hora.