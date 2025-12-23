La Casa Blanca rechaza la petición de los obispos católicos de una pausa navideña en la aplicación de la ley migratoria

Los obispos católicos de Florida pidieron el lunes al presidente Donald Trump que suspendiera las medidas de control migratorio durante las fiestas navideñas. La Casa Blanca, en respuesta, afirmó que las cosas seguirían como siempre.

La apelación fue emitida por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y firmada por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

“La frontera ha sido asegurada. El trabajo inicial de identificación y deportación de delincuentes peligrosos se ha logrado en gran medida”, escribió Wenski. “En este momento, el enfoque de máxima aplicación de la ley, consistente en tratar masivamente a los inmigrantes irregulares, significa que ahora muchos de estos operativos de arresto inevitablemente incluyen a personas que no son delincuentes, sino que simplemente están aquí para trabajar”.

“Un clima de miedo y ansiedad está contagiando no sólo al migrante irregular sino también a sus familiares y vecinos que están legalmente en el país”, añadió Wenski.

Dado que estos efectos forman parte de las operaciones de control, solicitamos al gobierno que suspenda las detenciones y redadas durante la temporada navideña. Dicha suspensión demostraría un respeto genuino por la humanidad de estas familias.

En respuesta por correo electrónico, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no mencionó la temporada navideña en su respuesta de dos oraciones.

“El presidente Trump fue elegido basándose en su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes ilegales delincuentes. Y está cumpliendo esa promesa”, escribió Jackson.

Wenski se ha forjado una reputación como un firme defensor del trato humano a los migrantes. En septiembre, por ejemplo, participó junto a otros líderes católicos en un panel en la Universidad de Georgetown para denunciar las políticas de línea dura de la administración Trump que separan familias, incitan el miedo y trastornan la vida eclesiástica.

Wenski destacó las contribuciones de los inmigrantes a la economía del país.

“Si le preguntas a la gente del sector agrícola, del sector servicios, del sector sanitario o de la construcción, te dirán que algunos de sus mejores trabajadores son inmigrantes”, dijo Wenski. “La aplicación de la ley siempre formará parte de cualquier política migratoria, pero tenemos que racionalizarla y humanizarla”.

Wenski se unió al ministerio «Caballeros en Bicicleta», una iniciativa liderada por los Caballeros de Colón que llama la atención sobre las necesidades espirituales de las personas recluidas en centros de detención migratoria, incluyendo el de los Everglades de Florida, conocido como «Alcatraz Caimán». Recordó haber rezado el rosario con los motociclistas bajo el calor abrasador fuera de sus muros. Días después, obtuvo permiso para celebrar la misa dentro de las instalaciones.

“El hecho de que invitemos a estos detenidos a rezar, incluso en esta situación tan deshumanizante, es una forma de enfatizar e invocar su dignidad”, dijo.