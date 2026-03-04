Letitia James exige que el hospital reanude el tratamiento de afirmación de género para jóvenes trans

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ordenó a uno de los hospitales más grandes de Manhattan que reanude la prestación de atención de afirmación de género a jóvenes transgénero, semanas después de que el hospital puso fin a dichos tratamientos en medio de amenazas de financiación del gobierno federal.

En una carta enviada a NYU Langone, la oficina del fiscal general dijo que la decisión del hospital de cerrar su Programa de Salud para Jóvenes Transgénero violó las leyes antidiscriminación del estado al «poner en peligro el acceso a la atención médica médicamente necesaria para algunos de los neoyorquinos más vulnerables».

La oficina de James prometió “más medidas” si el hospital no reanuda inmediatamente la oferta de terapias hormonales, bloqueadores de la pubertad y otros cuidados a los jóvenes transgénero.

Un portavoz de NYU Langone se negó a hacer comentarios sobre la carta, que fue enviada el 25 de febrero pero se hizo pública por primera vez esta semana.

NYU Langone, uno de los sistemas hospitalarios más grandes de la ciudad, anunció el mes pasado que eliminaría gradualmente ciertos tratamientos de afirmación de género para pacientes menores de 19 años debido al «entorno regulatorio actual» y la reciente salida de un director médico.

«Estamos comprometidos a ayudar a los pacientes bajo nuestro cuidado a gestionar este cambio», dijo el hospital en ese momento.

La medida se produjo semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunciara una propuesta para recortar la financiación federal de Medicaid y Medicare a los hospitales que brindan atención de afirmación de género a menores, parte de un conjunto de acciones regulatorias dirigidas a los estadounidenses transgénero.

Sin embargo, las propuestas no cambiaron oficialmente la ley federal y no afectaron los “deberes y obligaciones existentes de las instituciones médicas bajo la ley de Nueva York”, según la carta del 25 de febrero firmada por el jefe de la oficina de atención médica del fiscal general, Darsana Srinivasan.

“La interrupción repentina de la atención médica necesaria para personas transgénero puede tener consecuencias graves y negativas para la salud”, añadió Srinivasan. “Por consiguiente, el Fiscal General está sumamente preocupado por la decisión de su institución de suspender la atención a esta población minoritaria vulnerable”.

La carta le da a NYU Langone hasta el 11 de marzo para demostrar su cumplimiento.

Un portavoz de la oficina del fiscal general se negó a decir qué medidas tomaría si el hospital no cambia su política.

Varios hospitales de todo el país ya han pausado los tratamientos para jóvenes transgénero luego de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el año pasado que prometía retener las subvenciones de investigación y educación a los hospitales que permitan la «mutilación química y quirúrgica de niños».

La medida, junto con el lenguaje utilizado en la carta, fue rotundamente condenada por grupos trans y las principales asociaciones médicas.

“Esto sienta un precedente muy peligroso para todas las áreas de la atención médica, si el gobierno puede seleccionar un área de la medicina para retener la financiación necesaria a grupos enteros de personas”, dijo en ese momento el Dr. Scott Leibowitz, psiquiatra y miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero.