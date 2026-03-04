Los hermanos Alexander usaron su riqueza para atraer, drogar y violar a mujeres y niñas, afirma el fiscal

Los ricos hermanos Alexander emplearon las mismas tácticas de seducción, drogadicción y humillación para agredir sexualmente a numerosas mujeres y niñas, alardeando de sus hazañas en publicaciones de blogs con títulos que incluían «No es violación si», dijo un fiscal federal a los jurados el martes.

En un argumento final después de cuatro semanas de testimonio en el juicio federal por tráfico sexual de los hermanos , el fiscal federal adjunto Andrew Jones revisó los relatos a menudo desgarradores de 11 mujeres que denuncian haber sido agredidas sexualmente por Alon, Oren o Tal Alexander.

Las acusaciones están corroboradas por la “gran cantidad de víctimas que testificaron”, dijo el fiscal: mujeres que nunca se conocieron y viven vidas diferentes, pero que “tienen una cosa horrible en común: fueron violadas por estos hombres”.

Lejos de ocultar su actividad, los hermanos se jactaron de ella en mensajes de texto, enviaron correos electrónicos sobre contrabandear drogas, o «regalos de fiesta», en un crucero, grabaron al menos un asalto en video y compartieron fotos de las víctimas, dijo Jones, calificándolo de «evidencia devastadora» que respalda los cargos en su contra.

“Conocen este manual porque los acusados ​​lo hicieron varias veces”, dijo Jones, relatando presuntas agresiones en mansiones de los Hamptons; apartamentos en la ciudad de Nueva York; un viaje de esquí a Aspen, Colorado; y un crucero por el Caribe. Una mujer testificó que Alon Alexander la violó en 2012, horas después de conocerse en el apartamento del actor Zac Efron en Manhattan. Efron no fue acusado de ningún delito.

Oren y Tal Alexander, corredores inmobiliarios de alto nivel conocidos como «El Equipo A», y su hermano Alon, ejecutivo de la empresa de seguridad privada de su familia, se declararon inocentes de tráfico sexual y otros cargos.

En sus alegatos finales, un abogado de Alon Alexander afirmó que la fiscalía confundió las bromas «desagradables» y, sin duda, inapropiadas de los hermanos con graves acusaciones penales. Alon «debería estar, y está, avergonzado» por el lenguaje que utilizó, pero «hablar no constituye un delito», argumentó el abogado defensor Howard Srebnick.

Los argumentos finales de la defensa continuarán el miércoles.

Los hermanos están acusados ​​de conocer a sus víctimas en clubes nocturnos, fiestas y aplicaciones de citas, y de reclutar a otras para viajes a lugares lujosos, pagando vuelos y alojamiento en hoteles de lujo o alquileres vacacionales de lujo antes de drogarlas y violarlas. Tras presenciar una agresión en una mansión de los Hamptons, una mujer se quitó el delineador de ojos y escribió «VIOLADOR» en la puerta de una habitación, dijo Jones.

“Muchas de las pruebas de este largo juicio fueron difíciles de ver y escuchar”, dijo Jones. “Muchas fueron brutales. Esto se debe a que los crímenes del acusado fueron brutales”.

Jones recordó al jurado un video, reproducido durante el juicio, en el que Oren Alexander aparentemente violaba a una joven de 17 años drogada en 2009 en el apartamento de Manhattan que compartía con sus hermanos. Oren grabó el video con su computadora portátil y se le pudo ver ajustando el ángulo antes de la presunta agresión, dijo Jones.

“Aquí se puede ver la estrategia en acción”, dijo Jones. “Cuando lo viste levantar sus piernas inertes y subirse sobre su cuerpo sin vida, supiste lo que estabas viendo”.

En otra ocasión, según Jones, dos hermanos y otros dos hombres violaron a una estudiante de 16 años de un internado que se había saltado su fiesta de graduación para reunirse con ellos en los Hamptons. Se encontró una foto de la joven durmiendo en topless en el disco duro de una de las computadoras portátiles de los hermanos, añadió.

Ahora, con treinta y tantos años, testificó que la agresión solo terminó cuando pateó a uno de los hombres. Después, contó, Tal Alexander le dijo: «No te enojes conmigo».

Otra mujer, becaria de las Naciones Unidas invitada a la mansión de los Hamptons ese fin de semana, testificó que vio a los hermanos arrastrando a alguien a un jacuzzi y agrediéndola. La víctima les suplicó que pararan, pero no lo hicieron, dijo Jones, relatando el testimonio de la becaria.

«Trabajo para la ONU y sé lo que les están haciendo a las niñas allí», gritó el pasante antes de garabatear el mensaje «VIOLADOR», dijo Jones.

El fiscal instó a los jurados a rechazar las afirmaciones de la defensa de que los fiscales estaban criminalizando la “cultura del ligue” y que los acusadores estaban motivados por la vergüenza o por el dinero.

«Ahora que han visto a estas mujeres con sus propios ojos, saben lo equivocado que está eso», dijo Jones, señalando que una testigo era hija de un multimillonario. «No ha habido ni una pizca de vergüenza en esta sala».

“Lo que entró en esta sala no fue vergüenza”, añadió Jones. “Fue valentía y determinación. Fue la verdad”.