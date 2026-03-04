The Guess Who planea la primera gira oficial de la banda en EEUU en más de dos décadas

Dos de los principales compositores de The Guess Who —la banda creadora del éxito “American Woman”— realizarán una gira por Estados Unidos a finales de este año por primera vez en más de dos décadas.

El guitarrista original Randy Bachman y el cantante y tecladista Burton Cummings, quienes ya han anunciado una gira por su Canadá natal este verano, están agregando más de 20 fechas en Estados Unidos, dijeron a The Associated Press.

“Randy y yo sentimos una increíble bienvenida”, dice Cummings. “Es mágico escuchar los éxitos y ver a la gente cantar juntos después de décadas y décadas”.

The Guess Who cruzará la frontera a partir del 25 de junio en Minneapolis, y llegará a ciudades como Cincinnati, Chicago, Detroit, Atlantic City, Boston, Atlanta, Houston, Denver, Salt Lake City, Phoenix, Los Ángeles y Seattle.

La última vez que Bachman y Cummings estuvieron de gira por Estados Unidos como The Guess Who fue en 2001 junto a Joe Cocker. Parte del retraso en su regreso se debió a una disputa de marca registrada con sus antiguos compañeros de banda, quienes usaban el nombre de The Guess Who. En septiembre de 2024 se llegó a un acuerdo que les otorgó la marca registrada a Bachman y Cummings.

«Me alegra que todo esto haya terminado», dice Cummings. «Ahora podemos salir a honrar las canciones. Saldremos a honrar la música».

The Guess Who es una de las bandas de rock clásico más importantes de Canadá, con éxitos memorables durante las décadas de 1960 y 1970 como «These Eyes», «Hand Me Down World», «Laughing», «No Time» y «Share the Land». The Guess Who se convirtió en la primera banda canadiense en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100.

Bachman y Cummings prometen una lista de canciones para el verano con unas 20 canciones que incluye todos los éxitos, y las tocarán exactamente como se tocaron en los discos.

«Eso es lo que la gente quiere oír», dice Bachman. «Cuando voy a ver a mi amigo Neil Young, no quiero las canciones que escribió la semana pasada».

Cummings está de acuerdo y compara las grandes canciones con señales en la vida de las personas.

“Recuerdo la primera vez que escuché a Elvis en la radio, la primera vez que escuché a los Beatles, la primera vez que escuché a Ray Charles cantar ‘What’d I Say’”, dice. “Los grandes discos nunca se olvidan. Perduran para siempre”.

Bachman y Cummings dicen que existe un anhelo por las canciones de rock clásicas tocadas en vivo, especialmente en esta era de inteligencia artificial y software de composición musical.

“Ahora cualquiera puede componer una canción, meterla en una computadora y sale una canción. Pero no pueden tocarla en vivo”, dice Bachman. “La gente quiere verte tocar rock de verdad. Quieren oír un error. Quieren ver una cuerda rota”.