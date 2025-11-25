Le dan la bienvenida al árbol de Navidad en la Casa Blanca

La primera dama Melania Trump dio la bienvenida el lunes al árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca de este año, un abeto blanco de una granja en Michigan que llegó en un carruaje tirado por caballos.

El árbol, procedente de Korson’s Tree Farms, llegó al Pórtico Norte. Lo trajeron dos caballos Clydesdale llamados Logan y Ben en un carruaje conducido por uno de los tres hombres, todos con sombreros de copa, que iban a bordo.

«Es un árbol hermoso», dijo la primera dama mientras rodeaba el carruaje y posaba para las fotografías.

Llevando un abrigo de color crema y guantes rojo oscuro, estrechó la mano de uno de los conductores y de una mujer que estaba junto a los caballos.

El árbol de 18 1/2 pies se exhibirá en la Sala Azul.

Korson’s Tree Farms obtuvo este honor al ganar el concurso nacional de árboles de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad. El ganador de dicho concurso ha producido el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca desde 1966.