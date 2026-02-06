Las tácticas agresivas de Trump obligan a un ajuste de cuentas entre los líderes locales y Washington

El alcalde de Denver, Mike Johnston, suele planificar respuestas a amenazas como tornados destructivos o fugas de residuos peligrosos. Y ha añadido una nueva amenaza potencial: el gobierno federal.

Cuando el presidente Donald Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en algunas ciudades estadounidenses el año pasado, a pesar de la objeción de los líderes locales, Johnston afirmó que sus simulacros se ampliaron para considerar qué podría suceder si las autoridades federales atacaran a Denver, ciudad a la que la administración Trump ha demandado por limitar la cooperación en materia de deportaciones. La ciudad ahora se prepara para el impacto de la actividad federal en todos los ámbitos, desde el acceso a escuelas y hospitales hasta la interferencia en las elecciones.

“Antes nos preparábamos para los desastres naturales”, dijo Johnston, demócrata, en una entrevista. “Ahora nos preparamos para nuestro propio gobierno federal”.

Media docena de funcionarios estatales y locales de los dos principales partidos políticos describieron la semana pasada una relación cada vez más hostil con Washington. Si bien existe una tensión inherente entre los gobiernos municipal, estatal y federal por cuestiones de poder, política y dinero, la dinámica actual es única, especialmente después de que agentes federales asesinaran a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis el mes pasado.

Si bien las alianzas aún siguen vigentes, los funcionarios dijeron que los asesinatos de Minneapolis han endurecido la oposición al poder federal excesivo.

“Esto no tiene precedentes”, dijo Jerry Dyer , alcalde republicano de Fresno, California, y exjefe de policía. “Nunca había visto a las fuerzas del orden federales llegar a las ciudades, ya sea la Guardia Nacional o el ICE, y vigilar las ciudades sin cierta cooperación de la policía local”.

El Partido Republicano ha buscado durante mucho tiempo empoderar a los gobiernos locales

Las tensiones han trastocado los argumentos republicanos de larga data de que el gobierno federal debería dejar la gobernanza local en manos de los estados, según la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense. Ahora, un presidente republicano está articulando un enfoque federal contundente a pesar de la protesta de los demócratas.

«No hay duda de que la administración Trump ha violado repetidamente la Constitución y su trato con los estados», dijo el gobernador de Kentucky, el demócrata Andy Beshear , en una entrevista.

«Mi esperanza», añadió, «es que nos estemos acercando rápidamente a nuestro momento macartista en el que incluso los partidarios de Donald Trump reconocerán que esto ha ido demasiado lejos».

Trump ha expresado su frustración ante la resistencia refleja de alcaldes y gobernadores demócratas, insistiendo esta semana en que no quiere imponer la presencia de fuerzas federales en las comunidades. Prefiere colaborar con funcionarios como el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry , quien solicitó tropas de la Guardia Nacional para patrullar Nueva Orleans.

La voluntad del presidente de utilizar el poder federal a menudo se basa en cuestiones concretas, favoreciendo a los estados en áreas como el aborto o la educación, mientras que acepta un fuerte papel federal en materia de inmigración y elecciones.

Trump afirmó esta semana que los republicanos deberían «nacionalizar» las elecciones, una facultad que la Constitución otorga expresamente a los estados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que se refería a la iniciativa de que los votantes demuestren su ciudadanía estadounidense, aunque Trump siguió describiendo a los estados como «agentes del gobierno federal».

«Eso no es lo que dice la Constitución sobre las elecciones», dijo el senador Rand Paul , republicano de Kentucky, a MS NOW.

Beshear y los otros 23 gobernadores demócratas emitieron un comunicado el jueves objetando la «interferencia del gobierno federal». En la entrevista, Beshear señaló los comentarios de Paul como un ejemplo de acuerdo bipartidista.

“Rand y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas”, dijo.

Paul y algunos otros republicanos, incluidos los gobernadores Phil Scott de Vermont y Kevin Stitt de Oklahoma, también han expresado su preocupación por la operación de inmigración en Minnesota.

Pasos preliminares para aliviar las tensiones

Trump ha tomado medidas preliminares para aliviar las tensiones, reemplazando a los líderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Minneapolis por Tom Homan, el zar fronterizo de la administración. Homan está retirando a 700 de los aproximadamente 3000 agentes federales desplegados en Minneapolis, aunque Trump y el vicepresidente J.D. Vance rechazan cualquier sugerencia de una reducción federal.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que la presencia continua de miles de agentes federales en las Ciudades Gemelas contradice su exigencia de que la administración ponga fin a sus operaciones allí. En una muestra de la frustración entre los funcionarios locales y federales, la retórica ha adquirido un tono militarista.

Trump se ha referido a las fuerzas del orden federales en Minneapolis como «soldados». Homan ha descrito a los agentes como si estuvieran «en el teatro de operaciones», una expresión militar que se usa habitualmente para referirse a una zona de conflicto. Durante un breve viaje a Washington la semana pasada para dirigirse a sus colegas alcaldes, Frey habló de una «invasión» y «ocupación» en su ciudad.

“Estamos en el frente de una batalla muy importante”, dijo.

En el mismo evento, Elizabeth Kautz, alcaldesa republicana del suburbio de Burnsville, Minnesota, dijo que ahora lleva su pasaporte en toda la ciudad que dirige desde 1995.

“Con la introducción de ICE, nuestras ciudades ya no son seguras”, dijo.

Lo mismo sienten los líderes en lugares alejados de Minneapolis, incluso si no han sido blanco de ICE.

“Lo que no puedo tolerar es el enfoque de las operaciones migratorias en un lugar como Minneapolis, que está haciendo que la gente mire por encima del hombro en ciudades como Allentown”, dijo Matt Tuerk, alcalde demócrata de Allentown, Pensilvania, con una gran población latina. “Aunque no estés en Allentown, estás teniendo un impacto”.

Reformulando las prioridades de Washington

La represión migratoria es un elemento de la labor de Trump para reestructurar drásticamente las prioridades y operaciones del gobierno estadounidense, tanto en el país como en el extranjero. Trump y sus partidarios afirman la necesidad de aplicar estrictamente las leyes de inmigración en Estados Unidos y eliminar los programas de protección social que, según ellos, son propensos al fraude. La política exterior del presidente ha mostrado poca paciencia con las alianzas de larga data o las sutilezas diplomáticas que se consideran contrarias a los intereses estadounidenses.

Esto se manifiesta con mayor claridad en la presión de Trump para que Dinamarca ceda el control de Groenlandia a Estados Unidos, una exigencia que llevó a la OTAN al borde del colapso en enero. El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló entonces de una «ruptura» entre Estados Unidos y sus aliados que sería difícil de reparar.

Para algunos dirigentes locales de Estados Unidos, esa sensación de cambio radical les resultó familiar.

“Ha cambiado profundamente”, dijo el alcalde de Cincinnati, el demócrata Aftab Pureval, sobre su opinión sobre el gobierno federal. “Dado que la administración ha utilizado la política partidista y el poder del gobierno federal y sus diversas agencias para presionar a alcaldes y funcionarios locales para que no cumplan la ley, sino que sigan sus políticas, es algo completamente nuevo y está afectando profundamente la confianza en todos los niveles”.

Si bien los líderes extranjeros pueden explorar un cambio de alianzas, como algunos ya lo están considerando, esto es casi imposible para los líderes locales en Estados Unidos, cuyos presupuestos están vinculados a la financiación federal. Estos fondos han sido inestables durante el segundo mandato de Trump, ya que Washington ha cancelado subvenciones que consideraba derrochadoras o contrarias a las prioridades de la administración, lo que ha llevado a algunos alcaldes a recurrir a la filantropía en busca de ayuda.

Pero nada puede reemplazar el poder del gobierno federal, dijo Tuerk, quien describió la defensa de las subvenciones conectando el dinero a las prioridades de la administración, incluida la creación de empleo.

«Cuando decimos: ‘Oigan, no quiten esta subvención que está diseñada para que la gente trabaje’, espero que ese mensaje llegue», dijo.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el cambio federal de «absolutamente histórico». Trump la ha criticado duramente, emitiendo una orden ejecutiva el mes pasado que ridiculiza su respuesta a los incendios forestales y presionando para «eliminar los trámites burocráticos» y acelerar la reconstrucción.

En una entrevista, Bass, ex miembro del Congreso, dijo que recurre a funcionarios de la administración que conoció de su época en Washington.

«Tengo suerte», dijo. «Tengo la capacidad de tener una relación».

Pero a medida que enero se acercaba a su fin, los funcionarios locales de Minnesota parecían exhaustos.

“Uno se pregunta: ‘¿Por qué nosotros?’”, dijo Jim Hovland, alcalde independiente de Edina, un suburbio de Minneapolis. “Históricamente hemos tenido una muy buena relación con el gobierno federal, y es muy triste verla deteriorarse”.