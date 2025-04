Las escuelas que dependen de la vigilancia digital descubren que la seguridad aún requiere un toque humano

Hace cuatro años, un estudiante de sexto grado en Rigby, Idaho, disparó e hirió a dos compañeros y a un conserje en una escuela secundaria. La tragedia impulsó a las autoridades escolares a replantear la prevención de amenazas en el distrito.

Ahora, los Escuadrones de Esperanza, dirigidos por estudiantes, animan a sus compañeros con tarjetas y asambleas hechas a mano. Padres voluntarios patrullan los pasillos a través de Papás ​​de Guardia. Un equipo de consejeros, trabajadores sociales y agentes de libertad condicional se reúne para hablar y apoyar a los estudiantes con dificultades. Gracias a la nueva prohibición del uso de celulares, los estudiantes se comunican más entre sí. Los resultados positivos de estos esfuerzos conjuntos han sido mensurables.

“Hemos ayudado a cambiar vidas”, dijo Brianna Vásquez, estudiante de último año de la preparatoria Rigby y miembro del Hope Squad. “He tenido amigos que han superado la depresión y los pensamientos suicidas gracias al Hope Squad”.

El Colaborativo de Reportajes Educativos, una coalición de ocho redacciones, investiga las consecuencias no deseadas de la vigilancia con inteligencia artificial en las escuelas. Los miembros del Colaborativo son AL.com, The Associated Press, The Christian Science Monitor, The Dallas Morning News, The Hechinger Report, Idaho Education News, The Post and Courier de Carolina del Sur y The Seattle Times.

Los educadores estadounidenses trabajan para prevenir daños como el tiroteo de Rigby. Muchos distritos escolares estadounidenses han recurrido a la tecnología, especialmente a la vigilancia digital, como antídoto. No todos están convencidos de este enfoque, ya que puede haber problemas, como la privacidad y la seguridad . Ante la falta de un consenso general sobre qué estrategias funcionan mejor, algunos distritos están probando una combinación de tecnología, equipos de evaluación de amenazas sobre el terreno y apoyo para la salud mental.

Jennifer DePaoli, investigadora principal del Learning Policy Institute que ha estudiado la seguridad escolar, dijo que un enfoque multifacético es “muy sensato”.

“La gente es la solución”

En Rigby, los educadores se inclinan por la interacción humana. La inteligencia artificial y los sistemas de vigilancia digital quizás tengan menos probabilidades de identificar quién come solo o se aleja de sus amigos.

“Todo se trata de cultura”, dijo Chad Martin, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Jefferson en Rigby. “Todo empieza con eso: tener un amigo, un grupo de amigos, tener una conexión en algún lugar”.

Los líderes escolares de Rigby utilizan tecnología para detectar amenazas, incluyendo una aplicación, STOPit, que permite a los estudiantes reportar problemas de seguridad de forma anónima, y ​​un software de vigilancia que monitorea las pulsaciones de teclas de los estudiantes para detectar términos problemáticos. Martin afirmó que estas tecnologías son útiles, pero deben utilizarse en conjunto con iniciativas dirigidas por personas.

La versión del distrito de un equipo de evaluación de amenazas ha sido una de las herramientas más efectivas, afirmó Martin. En las conversaciones grupales mensuales, el personal escolar puede darse cuenta de que, por ejemplo, un estudiante que ha estado faltando a clase tiene un padre que fue arrestado recientemente.

“Todos tenemos algo que aportar”, dijo Martin. “El objetivo es reunir a todas esas personas y poder crear un panorama que nos ayude a apoyar a los niños”.

Aunque Idaho no exige el uso de equipos de evaluación de amenazas en las escuelas, 11 estados sí lo hacen . En 2024, el Centro Nacional de Estadísticas Educativas informó que el 71 % de las escuelas públicas de EE. UU. cuentan con un equipo de evaluación de amenazas.

Un modelo líder, utilizado por miles de distritos, son las Directrices Integrales para la Evaluación de Amenazas Escolares (CSTAG). Estas fueron desarrolladas por el psicólogo clínico forense Dewey Cornell tras años de estudio de homicidios cometidos por niños o adolescentes, incluyendo tiroteos escolares. Cornell afirmó que la tecnología de vigilancia digital puede ofrecer a las escuelas una sensación de seguridad.

Con CSTAG, los equipos formados por personal escolar utilizan un proceso de varios pasos cuando surgen amenazas. El grupo podría suspender o reubicar a un estudiante mientras realiza evaluaciones de salud mental, facilita una investigación policial y desarrolla un plan de seguridad.

Si se implementa correctamente, afirmó Cornell, este enfoque es menos punitivo y más basado en la intervención. Cornell fue coautor de un estudio reciente en Florida, donde los equipos de evaluación de amenazas son obligatorios, y halló «bajas tasas de expulsión de escuelas y muy bajas tasas de acciones policiales».

«Si eres consejero escolar y puedes trabajar con un chico con problemas y ayudarlo a encaminarse, no solo estás previniendo un tiroteo en la escuela, sino que es más probable que estés previniendo un tiroteo que ocurriría en otro lugar y tal vez años en el futuro», dijo.

Los equipos de evaluación de amenazas no son inmunes al escrutinio. Han surgido quejas sobre su funcionamiento sin el conocimiento de los estudiantes o padres, o sin personal para representar a los niños con necesidades especiales, y sobre la discriminación contra estudiantes negros e hispanos . DePaoli, del Learning Policy Institute, afirmó que se necesita más investigación para determinar si identifican amenazas con éxito y brindan a los estudiantes el apoyo adecuado.

El Distrito Escolar Jordan de Utah utiliza el modelo CSTAG. Travis Hamblin, director de servicios estudiantiles, atribuye la «conexión humana» al fortalecimiento de la gestión de amenazas del distrito, lo que mejora la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

A principios de este año escolar, recibió una alerta a través de Bark, una herramienta de monitoreo digital que escanea las cuentas de Google Suite de los estudiantes. Detectó a un estudiante de secundaria que había subido un dibujo a mano de un arma.

Mediante el proceso de toma de decisiones del CSTAG, el equipo de evaluación de amenazas evitó agravar innecesariamente la situación al determinar que el estudiante no tenía intención de causar daño, dijo Hamblin. Lo atribuyeron a su inmadurez y le pidieron que se abstuviera de hacer tales dibujos.

El distrito contrata a un exadministrador y consejero para gestionar las alertas de Bark y comunicarse con el personal escolar. Los administradores de todas las escuelas de Jordan han recibido capacitación en evaluación de amenazas, al igual que algunos miembros del personal.

“Para nosotros, una herramienta digital es una herramienta. No es la solución”, dijo Hamblin. “Creemos que las personas son la solución”.

Esfuerzos liderados por estudiantes y padres en Idaho

En Rigby, una de esas personas es Ernie Chavez, cuya altura lo hace destacar en un pasillo lleno de estudiantes de secundaria. Forma parte del programa «Papás ​​de Guardia», que reúne a padres para supervisar e interactuar con los estudiantes. En toda la escuela, los estudiantes se acercan a Chavez para saludarlo. Una tarde de febrero, lo recibieron con aplausos y vítores.

De igual manera, los Equipos de Esperanza del distrito, en funcionamiento desde 2021, se han convertido en una presencia activa en el campus. Estas coaliciones lideradas por estudiantes, implementadas en miles de escuelas de Estados Unidos y Canadá, buscan fomentar la conexión y reducir el riesgo de suicidio.

“Recomendamos a estudiantes cada año a consejeros, y esos estudiantes pasan de algunos de los peores momentos de su vida a recibir ayuda”, dijo Vásquez. “Construimos la conexión entre los adultos y el profesorado con el estudiante”.

Los miembros del Escuadrón de la Esperanza se fijan en los compañeros que parecen deprimidos o aislados y les envían una tarjeta de felicitación o hecha a mano. «Les demostramos que nos importan y que no están solos», dijo Dallas Waldron, miembro del equipo y estudiante de último año de la preparatoria Rigby.

Los grupos también organizan eventos especiales, como una semana de actividades de salud mental. Emilie Raymond, estudiante de segundo año, comentó que el tiroteo demostró que «las personas necesitan sentirse incluidas y encontrar esa esperanza».

Otro cambio: una nueva prohibición de celulares. Antes, los estudiantes estaban «sentados en las esquinas, aislados, mirando una pantalla», dijo Ryan Erikson, director de la secundaria Rigby. Ahora, «juegan, se divierten… de hecho, conversan».

Si bien el enfoque del distrito para frenar la violencia es sólido , «no es perfecto», dijo Martin, superintendente de Jefferson. «Seguiremos teniendo situaciones para las que no estamos preparados o que no teníamos en cuenta. Pero las abordamos y hacemos todo lo posible para apoyar a los niños».