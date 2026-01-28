Las escuelas del DC anuncian retrasos y cierres para el miércoles y jueves
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas de la ciudad de Alexandria
|Cerrado el martes 27 de enero
Debido a las temperaturas bajo cero de esta noche y las condiciones de las carreteras en toda la región, todas las escuelas y oficinas de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS) estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026.
|Escuelas públicas de la ciudad de Alexandria
|Otro el miércoles 28/1
Los estudiantes participarán en el aprendizaje sincrónico, todos los edificios y oficinas estarán cerrados para el aprendizaje en persona.
|Escuelas públicas del condado de Arlington
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Cerrado el martes 27/01.
El personal de mantenimiento únicamente deberá presentarse a las 12:00 horas (mediodía).
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Cerrado el miércoles 28 de
enero. Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper permanecerán cerradas el miércoles 28 de enero debido al mal estado de las carreteras. El personal esencial y los conserjes se presentarán a las 10:00 a. m. El resto de los empleados no se presentarán.
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Cerrado el martes 27 de enero.
Todas las escuelas públicas y oficinas centrales del condado de Fairfax están cerradas el MARTES 27 DE ENERO DE 2026. Detalles: http://fcps.edu
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Cerrado el miércoles 28 de enero.
Todas las escuelas de FCPS estarán cerradas el miércoles 28 de enero, pero las oficinas centrales abrirán 2 horas más tarde.
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Cerrado el miércoles 28/1
Código Rojo
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el martes 27/01
Código Rojo
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el miércoles 28/1
Código Rojo
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Cerrado el martes 27 de enero.
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y las oficinas administrativas permanecerán cerradas mañana, lunes 26 de enero de 2026. Se cancelan todas las actividades en los campus escolares. LCPS continuará monitoreando las condiciones de las carreteras y el clima y proporcionará una actualización el lunes sobre el estado de las escuelas para el martes.
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas
|Cerrado el martes 27 de enero
Debido a las inclemencias del tiempo, todas las escuelas públicas y oficinas de la ciudad de Manassas estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026: código azul para los empleados.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park
|Cerrado el miércoles 28/1
CÓDIGO ROJO
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Cerrado el miércoles 28/1
Código Verde
|Escuelas públicas del condado de Rappahannock
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Cerrado el martes 27/1.
Los empleados de 12 meses son código 1.
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Cerrado el miércoles 28/01
Empleados de 12 meses Código 1
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el miércoles 28/01
|ESCUELA DE DÍA NOVA
|Cerrado el martes 27/01
|ESCUELA DE DÍA NOVA
|Cerrado el miércoles 28/01
|Maravillosa Academia de Virginia
|Cerrado el martes 27 de enero.
Esté atento a los anuncios de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William para obtener avisos futuros.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Diurna Rural de Alejandría
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Ambleside
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Angelus
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Angelus
|Cerrado el miércoles 28/01
|El aprendizaje de Aquino
|Otro el martes 27/1
No hay clases presenciales. Los mentores enviarán clases alternativas por Zoom si es necesario.
|Escuela Comunitaria de Brompton
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Comunitaria de Brompton
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela rural diurna Burgundy Farm
|Cerrado el martes 27/01
Todas las actividades canceladas
|Escuela rural diurna Burgundy Farm
|Cerrado el miércoles 28/01
Todas las actividades canceladas
|Academia de la Capilla de Cristo
|Cerrado el martes 27/01
|Academia de la Capilla de Cristo
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela del Congreso
|Cerrado el miércoles 28/1
Todos los programas (infantes – 8.º grado) cerrados
|Academia Cristiana Cornerstone W
|Cerrado el martes 27/01
Cerrado para todos los programas
|Academia Cristiana Cornerstone W
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1.
La escuela abrirá a las 10:00 a. m. No se permite el cuidado antes de la hora de clase.
|Escuela Country Day McLean
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Cristiana Engleside
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Cristiana Engleside
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Cristiana Evergreen
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Cristiana Evergreen
|Cerrado el miércoles 28/01
|Explorar la escuela de aprendizaje
|Cerrado el martes 27/01
|Explorar la escuela de aprendizaje
|Cerrado el miércoles 28/01
|Academia Bautista del Templo de Fairfax
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Flint Hill
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Flint Hill
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Cristiana del Valle Fresta
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Judía Diurna Gesher
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Green Hedges
|Cerrado el martes 27/01.
La escuela Green Hedges estará cerrada el 27/01/2026.
|Escuela Green Hedges
|Cerrado el miércoles 28/01.
La escuela Green Hedges estará cerrada el 28/01/2026.
|Escuela Cristiana Heritage
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Cristiana Heritage
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Highland
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Highland
|Cerrado el miércoles 28/01
|Centro de Desarrollo Infantil Horizon
|Cerrado el martes 27/1
en las sucursales de Reston, Fairfax y Centreville.
|Academia Ideaventions de Matemáticas y Ciencias
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Ideaventions de Matemáticas y Ciencias
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1.
Entrega entre las 10:00 y las 10:25 h. El primer periodo comenzará a las 10:30 h. No habrá paseo matutino.
|Escuela Diurna del Condado de Loudoun
|Cerrado el martes 27/1
debido a condiciones de nieve y hielo.
|Escuela Montessori Loudoun
|Cerrado el martes 27/01
Debido a las carreteras heladas, LMS estará cerrado mañana martes 27 de enero de 2026
|Escuela Montessori Loudoun
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1
LMS abrirá a las 9:30 a. m. para todos los estudiantes
|Escuela Montessori de Middleburg
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Montessori de Middleburg
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Cristiana Oak Hill
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Cristiana Oak Hill
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1
|Academia Providencia
|Cerrado el miércoles 28/01
|La casa del árbol de Reggio
|Otros el martes 27/1
Ubicaciones de VA: abren a las 9:30 a. m. (se reevaluará por la mañana); las ubicaciones federales siguen a OPM
|Colegio San Esteban y Santa Inés
|Otros el martes 27 de enero
Aprendizaje a distancia el miércoles 28 de enero; Campus cerrados.
|Escuela Bautista del Templo
|Cerrado el martes 27/1
TBS estará cerrado el martes 27 de enero. Manténgase a salvo.
|Escuela Bautista del Templo
|Cerrado el miércoles 28/1.
Dado que TBS está cerrado, no habrá actividades de AWANA ni de Teen Time. El estudio bíblico continuará como de costumbre en el auditorio a las 7:15.
|La escuela cristiana de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela cristiana de Fairfax
|Cerrado el miércoles 28/01
|La Escuela Goddard de Chantilly
|Cerrado el martes 27/01
debido a condiciones de carretera heladas e inseguras.
|La Escuela Goddard de Chantilly
|Retraso de 2 horas el miércoles 28 de enero
Retraso de 2 horas para el miércoles 28 de enero debido a las condiciones heladas de la carretera.
|La Escuela Goddard South Riding
|Cerrado el martes 27/01
debido a condiciones de carretera heladas e inseguras.
|La Escuela Goddard South Riding
|Retraso de 2 horas el miércoles 28 de enero
Retraso de 2 horas para el miércoles 28 de enero debido a las condiciones heladas de la carretera.
|La Escuela Goddard de Tysons
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela Langley
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela Langley
|Cerrado el miércoles 28/01
|La Nueva Escuela del Norte de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
|La Nueva Escuela del Norte de Virginia
|Cerrado el miércoles 28/01
|La escuela de Newton
|Cerrado el miércoles 28/01
|La Escuela Potomac
|Cerrado el miércoles 28/01
|Academia Montessori de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
Ambas ubicaciones están cerradas.
|Academia Montessori de Virginia
|Cerrado el miércoles 28/01
Ambas ubicaciones están cerradas.
|Escuela Westminster
|Cerrado el miércoles 28/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad de la Divina Misericordia
|Cerrado el martes 27/1.
Las clases presenciales se impartirán a distancia (vía Zoom). Se solicita al personal y al profesorado que se pongan en contacto con sus supervisores para informarles sobre el teletrabajo y las reuniones a las que deberán asistir a distancia.
|Universidad de la Divina Misericordia
|Cerrado el miércoles 28/1.
Las clases presenciales se impartirán a distancia (vía Zoom). Se solicita al personal y al profesorado que se pongan en contacto con sus supervisores para informarles sobre el teletrabajo y las reuniones a las que deberán asistir a distancia.
|Universidad George Mason
|Otro el martes 27 de enero
La Universidad George Mason estará cerrada el martes 27 de enero debido al mal tiempo.
|Universidad George Mason
|Otro el miércoles 28/1
La Universidad George Mason abrirá al mediodía del miércoles 28 de enero debido al mal tiempo.
|Universidad Marymount
|El martes 27
de enero, la Universidad Marymount operará de forma totalmente remota debido al mal tiempo. Todas las clases se impartirán en línea y se cancelarán todos los eventos y servicios del campus.
|Colegio Comunitario del Norte de Virginia
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1
Todos los campus: apertura a las 11 am
|Universidad de Mary Washington
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad de Mary Washington
|Cerrado el miércoles 28 de enero.
UMW operará virtualmente hasta el viernes 30 de enero. Los estudiantes deben consultar con sus profesores los planes específicos del curso con respecto a la instrucción virtual o tareas alternativas.
|Universidad de Medicina Integrativa de Virginia
|Cerrado el martes 27 de
enero. Campus VUIM Vienna, VA cerrado – Martes 27 de enero. Las clases en línea se impartirán según lo programado. Cualquier consulta sobre la recuperación de clases o turnos clínicos debe dirigirse al profesor o supervisor correspondiente.
|Universidad de Ciencia y Tecnología de Washington
|El
martes 27 de enero, las clases presenciales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Washington se cancelaron debido al mal tiempo. Las clases se impartirán en línea. El horario de oficina se actualizará más adelante.
|Universidad de Ciencia y Tecnología de Washington
|Alerta WUST del miércoles 28 de enero
: Clases canceladas, oficinas abiertas. Todas las clases presenciales y demás eventos programados en el campus se cancelan el miércoles 28 de enero debido al mal tiempo. Se solicita al personal que se presente a trabajar como de costumbre.
|Nombre de la organización
|Estado
|Base del Cuerpo de Marines de Quantico
|Cerrado el miércoles 28 de
enero. El miércoles 28 de enero, el estado operativo de la Base del Cuerpo de Marines en Quantico es Código Rojo. Las condiciones son severas y la base está cerrada para su funcionamiento normal. Solo se espera que el personal esencial para la misión se presente a trabajar. El personal debe comunicarse con su cadena de mando para obtener orientación o instrucciones específicas.
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia
|Otros El miércoles 28 de enero,
el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia, abrirá a tiempo el miércoles 28 de enero de 2026
|Nombre de la organización
|Estado
|Biblioteca de Alejandría
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Arlington
|El martes 27 de enero,
el gobierno del condado de Arlington pasará a operaciones virtuales. Se cancelan los programas y los procedimientos judiciales. Todas las instalaciones del condado permanecerán cerradas.
|Gobierno de la ciudad de Alejandría
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Circuito de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Fairfax
|Otros el miércoles 28/01
Abierto con baja no programada
|Tribunal de Distrito General del Condado de Fauquier
|Cerrado el miércoles 28/01
|Gobierno del condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y de Menores del Condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
Todos los casos serán continuados.
|Biblioteca pública del condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Loudoun
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Loudoun
|Otros el miércoles 28/1
Abierto con salida no programada
|Biblioteca pública del condado de Loudoun
|Cerrado el martes 27/1.
Todas las sucursales estarán cerradas el martes. Hay recursos en línea disponibles.
|Tránsito del condado de Loudoun
|Otros el martes 27/1
Servicio limitado: consulte www.loudoun.gov/buschanges para obtener más detalles
|OmniRide
|El martes 27 de enero,
OmniRide comenzará su servicio local a las 9:00 a. m., con disponibilidad limitada. Consulte omniride.com para obtener más información y actualizaciones.
|Tribunal de Circuito del Príncipe Guillermo
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Prince William
|Cerrado el martes 27 de enero
Las oficinas e instalaciones gubernamentales del condado de Prince William estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Visite https://www.pwcva.gov/emergency para obtener las últimas actualizaciones.
|Gobierno del condado de Prince William
|Otros El
miércoles 28 de enero de 2026, las oficinas e instalaciones gubernamentales del condado de Prince William tendrán una apertura retrasada a las 10 a. m., con la opción de licencia no programada o teletrabajo.
|Gobierno del condado de Stafford
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1.
Todas las canchas están cerradas. El vertedero regional tiene 2 horas de retraso.
|Gobierno de la ciudad de Viena
|El
miércoles 28 de enero de 2026, el ayuntamiento de Vienna abrirá a tiempo. El miércoles se realizará la recolección de basura y reciclaje, y la recolección de basura de los lunes y martes se reanudará con normalidad la próxima semana. El Centro Comunitario, la Casa Bowman y el Centro para Adolescentes reanudarán sus operaciones el miércoles, y la reunión de la Comisión de Planificación se llevará a cabo según lo programado.
|Nombre de la organización
|Estado
|Cherry Blossom Pace
|Cerrado el martes 27/1
Centro PACE Cerrado
|Compañía de tránsito DASH Alexandria
|El
martes 27 de enero, DASH ofrecerá un horario reducido durante el fin de semana, con todos los desvíos vigentes debido a la persistente helada. Para más información, visite dashbus.com/alert-list.
|Compañía de tránsito DASH Alexandria
|El
miércoles 28 de enero, DASH operará con el horario habitual de fin de semana, con todos los desvíos vigentes debido a la continua acumulación de hielo. Para más información, visite dashbus.com/alert-list.
|ECHO Leesburg
|Cerrado el martes 27/01
|Apoyo comunitario de Encompass
|Otros el miércoles 28/1
Apertura retrasada Miércoles 28/1 a las 10:00 a. m.; Sin servicios de transporte
|Servicio de alimentos de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro de aprendizaje del mundo creativo
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Infantil Daystar
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/01
El centro abrirá a las 9:00 horas el 28/01/2026
|Academia infantil de Ashburn
|Cerrado el martes 27/01
|Montessori comunitario de Parkside
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Spring Hill, Alexandria, VA
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Infantil Sunbeam
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Infantil Sunbeam
|Cerrado el miércoles 28/01
|Iglesia Luterana y Guardería Vine and Branches
|Cerrado el martes 27 de enero
Las oficinas administrativas y de cuidado infantil de Vine & Branches estarán CERRADAS el martes 27 de enero debido a las condiciones climáticas.
|Nombre de la organización
|Estado
|Primera Iglesia Presbiteriana de Arlington
|Cerrado el martes 27/1
Instalación cerrada el martes: no se puede utilizar la instalación.
|Iglesia Presbiteriana de Little Falls
|Cerrado el martes 27/1.
Oficina cerrada. Se cancelan todas las actividades.
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro Comunitario Judío del Norte de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Comunitario Judío del Norte de Virginia
|El miércoles 28 de enero,
el Centro Comunitario Juvenil de Pozez abrirá mañana a las 9:00 a. m. Consulte la programación en el sitio web.
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el martes 27/01
Centro cerrado, ¡manténgase abrigado!
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el miércoles 28/1.
Excursión cancelada, centro cerrado. ¡Manténganse abrigados!
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Anne Arundel
|Cerrado del lunes 26 de enero al miércoles 28 de enero.
Debido a las condiciones climáticas adversas y a las restricciones de viaje, todos los edificios de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel permanecerán cerrados el martes 27 y el miércoles 28 de enero. Se ha declarado un Código Rojo para los empleados. Para más información, visite http://aacps.org.
|Escuelas públicas del condado de Baltimore
|Cerrado el martes 27 de enero
Debido al mal tiempo, todas las escuelas y oficinas de BCPS estarán cerradas el lunes 26 de enero y el martes 27 de enero de 2026. La reunión de la Junta de Educación del 27 de enero se reprogramará para el lunes 2 de febrero a las 6:30 p.m. Las boletas de calificaciones de los estudiantes se publicarán en Focus el 3 de febrero a las 4 p.m., el personal recibirá detalles adicionales sobre el cronograma de calificaciones revisado.
|Escuelas públicas del condado de Calvert
|Cerrado el martes 27 de
enero de 2026. Las Escuelas Públicas del Condado de Calvert permanecerán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Los autobuses no circularán y los estudiantes no deberán presentarse a la escuela. La guardería está cerrada y se cancelan todas las actividades de la tarde/noche. Código Rojo para el personal: El personal que no sea de emergencia no debe presentarse a trabajar. Todo el personal de emergencia debe presentarse según las instrucciones.
|Escuelas públicas del condado de Carroll
|Cerrado el martes 27 de
enero. Las Escuelas Públicas del Condado de Carroll permanecerán cerradas el martes 27 de enero para estudiantes y oficinas, incluida la Oficina Central. Se cancelan todas las actividades programadas para estudiantes el martes, así como el uso comunitario de las instalaciones escolares. Joe Morningstar, Supervisor de Mantenimiento y Operaciones de Planta, proporcionará instrucciones al personal esencial a través de SchoolMessenger.
|Escuelas públicas del condado de Charles
|Cerrado el martes 27 de enero
por Código Rojo. Debido a las inclemencias del tiempo, todas las escuelas y oficinas públicas del Condado de Charles permanecerán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Existe un Código Rojo para el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Charles (CCPS) con contrato de 12 meses que sigue el sistema de códigos. Cuando las escuelas están cerradas, no hay actividades extraescolares ni nocturnas de las CCPS. Visite el sitio web de las CCPS, www.ccboe.com, para obtener la información más actualizada del sistema escolar.
|Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland
|Cerrado el martes 27 de enero
Debido al mal tiempo, las escuelas públicas del condado de Frederick MD estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Las oficinas abrirán 2 horas más tarde.
|Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland
|Cerrado el miércoles 28 de enero
Debido al mal tiempo, las escuelas públicas del condado de Frederick MD estarán cerradas el miércoles 28 de enero de 2026. Las oficinas abrirán 2 horas más tarde.
|Escuelas públicas del condado de Howard
|Cerrado el martes 27 de enero.
Todas las escuelas y oficinas públicas del Condado de Howard permanecerán cerradas el martes 27 de enero debido al mal tiempo. Se cancelan todas las actividades vespertinas y nocturnas con estudiantes y personal del HCPSS, así como los programas comunitarios en los edificios del HCPSS.
|Escuelas públicas del condado de Howard
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Cerrado el martes 27 de enero
CÓDIGO ROJO: todas las escuelas y oficinas de MCPS están cerradas el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero Como era de esperar… ¡es un día de nieve (dos de ellos)! Vea este divertido video para anunciar nuestro estado. https://mcpsmd.info/snowday Dadas las inclemencias del tiempo actuales y el tiempo esperado para completar la remoción de nieve y hielo, MCPS está operando bajo CÓDIGO ROJO para el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero. Todas las escuelas y oficinas están cerradas el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero El personal de emergencia se presenta según las instrucciones Todas las actividades, excursiones y programas en las escuelas y en los terrenos de la escuela están cancelados, incluidas las prácticas y eventos deportivos. Todos los programas de cuidado infantil y las actividades de uso comunitario están cancelados La capacitación del personal programada para el lunes y/o martes se cancelará o reprogramará para una fecha posterior La información sobre las fechas límite de calificación y el informe de calificaciones se compartirá más adelante esta semana Proporcionaremos una actualización del estado operativo del miércoles el martes a las 4 pm.
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Cerrado el miércoles 28 de enero
Todas las escuelas y oficinas de MCPS estarán cerradas el miércoles 28 de enero y el jueves 29 de enero.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Cerrado del lunes 26/1 al jueves 29/1.
CÓDIGO AMARILLO | Las escuelas están cerradas. Todas las oficinas están cerradas. Solo el personal de emergencia debe presentarse a trabajar. Se abrirá la distribución de comidas.
|Escuelas públicas del condado de St. Mary
|Cerrado el martes 27 de enero.
Escuelas cerradas – Código 3 para el personal – 27 de enero de 2026. Todas las escuelas y oficinas permanecerán CERRADAS el martes 27 de enero de 2026. Código 3 para el personal. Ningún empleado debe presentarse a trabajar. Se otorgará licencia administrativa a los empleados con doce meses de servicio. El personal de Operaciones y Mantenimiento de Emergencias seguirá el protocolo establecido. Para más información, visite: www.smcps.org/status.
|Escuelas públicas del condado de Washington
|Cerrado el martes 27/1.
Empleados de WCPS: Código Naranja.
|Escuelas públicas del condado de Washington
|Cerrado el miércoles 28/1.
Empleados de WCPS: Código Naranja
|Escuela de Aprendizaje de Instaladores de Vapor Local 602
|Cerrado el martes 27/1
Todos los campus cerrados, tanto las clases presenciales como las virtuales canceladas.
|Escuela de Aprendizaje de Instaladores de Vapor Local 602
|Cerrado el miércoles 28/1
Todos los campus cerrados, tanto las clases presenciales como las virtuales canceladas.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Al-Huda
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Al-Huda
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Barrie
|Cerrado el miércoles 28 de enero
La escuela Barrie estará cerrada mañana, miércoles 28 de enero y jueves 29 de enero. Los maestros comunicarán los planes de aprendizaje virtual a los estudiantes y las familias.
|Escuela Brookewood
|Cerrado el martes 27/1
Fiesta de Santa Ángela Merici
|Escuela Episcopal de Cristo
|Cerrado el martes 27/01
Cerrado el 26/01 y 27/01
|Escuela Episcopal de Cristo
|Cerrado el miércoles 28/01
Cerrado el 28/01 y 29/01
|Escuela Episcopal de Cristo
|Cerrado el jueves 29/01
Cerrado el 28/01 y 29/01
|Escuela Internacional Alemana
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Internacional Alemana
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Internacional Alemana
|Cerrado el jueves 29/01
|Escuela rural de Glenelg
|Cerrado el martes 27/01.
Para obtener más información, visite www.glenelg.org.
|Escuela rural de Glenelg
|Cerrado el miércoles 28/1.
Para obtener más información, visite www.glenelg.org.
|Escuela Holton-Arms
|Cerrado el martes 27 de enero.
El campus de Holton-Arms permanecerá cerrado el martes 27 de enero de 2026. Se cancelan todas las actividades presenciales. Los estudiantes deben prepararse para el aprendizaje en línea el martes. Los jefes de división proporcionarán orientación más detallada a los estudiantes y sus familias según sea necesario. Les pedimos que se mantengan seguros y esperamos darles la bienvenida de nuevo al campus tan pronto como las condiciones lo permitan.
|Escuela Holton-Arms
|El campus de Holton-Arms permanecerá cerrado el miércoles 28
de enero de 2026. Se cancelan todas las actividades presenciales. Los estudiantes deben prepararse para el aprendizaje en línea el miércoles. Los jefes de división proporcionarán orientación más detallada a los estudiantes y sus familias según sea necesario.
|Academia ICM
|Cerrado el martes 27/01
|Academia ICM
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Ivymount
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Ivymount
|Cerrado el miércoles 28/1
Cerrado los días 28 y 29
|Escuela para sordos de Maryland
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela para sordos de Maryland
|Cerrado el miércoles 28/01
|Colegio Mater Amoris Montessori
|Cerrado el martes 27/01
|Colegio Mater Amoris Montessori
|Cerrado el miércoles 28/01
|Academia Cristiana Mount Airy
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Cristiana Mount Airy
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1
|Escuela primaria diurna
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela primaria diurna
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el martes 27/1.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el miércoles 28/1.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el jueves 29/1.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Academia Spartek: Una academia de acción
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Spartek: Una academia de acción
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Episcopal de San Andrés
|Cerrado el miércoles 28/01
|La Escuela Avalon
|Cerrado el miércoles 28/01
|La Escuela Avalon
|Cerrado el jueves 29/01
|La escuela Heights
|Cerrado el miércoles 28/1
La Escuela Heights también estará cerrada el jueves 29 de enero.
|La escuela Maddux
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela Maddux
|Cerrado el miércoles 28/1
Cerrado los días 28 y 29
|La escuela Tidewater
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Episcopal de Washington
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Episcopal de Washington
|Cerrado el miércoles 28/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Colegio Comunitario de Anne Arundel
|Cerrado el martes 27/1
. Continúan las clases en línea. Servicios en línea disponibles.
|Colegio Comunitario de Anne Arundel
|Cerrado el miércoles 28/1
Continúan las clases en línea
|Universidad Estatal de Bowie
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad Estatal de Bowie
|Otros el miércoles 28/1
Campus cerrado – Solo clases y operaciones virtuales
|Colegio Comunitario Howard
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad Loyola de Maryland
|Cerrado el martes 27/01
|Instituto de Arte de Maryland
|Cerrado el martes 27 de enero.
El campus de MICA permanecerá cerrado el 27 de enero de 2025. Las clases se impartirán en línea. Visite mica.edu para obtener más información.
|Colegio Montgomery
|Cerrado el martes 27/1
Cerrado el miércoles – Código rojo
|Universidad Notre Dame de Maryland
|Cerrado el martes 27/1.
El personal esencial debe presentarse en el campus.
|Universidad Notre Dame de Maryland
|Otros el miércoles 28/01
Inauguración a las 10 h
|Colegio Comunitario de Prince George
|Otros el miércoles 28/1
Cyber Day (solo aprendizaje virtual) hasta el miércoles 28/1
|Colegio St. Marys de Maryland
|Cerrado el miércoles 28/1.
Los empleados esenciales deben presentarse a tiempo.
|Universidad de Towson
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad de Baltimore
|Cerrado el martes 27 de
enero. El campus de la Universidad de Baltimore permanecerá cerrado el martes 27 de enero. El campus físico permanecerá cerrado, pero las clases en línea y el trabajo remoto continuarán. Los empleados esenciales deben presentarse en el campus a menos que su supervisor les indique lo contrario. Los empleados regulares y de Contingencia II pueden registrar tiempo libre administrativo para sus horas regulares programadas. Los empleados que ya tengan tiempo libre acumulado lo utilizarán. Los empleados deben dirigir cualquier pregunta a sus supervisores.
|Universidad de Maryland, Condado de Baltimore
|Cerrado el miércoles 28/1.
Consulte los correos electrónicos del campus para obtener más detalles.
|Nombre de la organización
|Estado
|Fort Detrick, Maryland
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1
|Fuerte Meade
|Cerrado el miércoles 28/1
Máximo teletrabajo, permiso liberal autorizado
|Administración del Seguro Social – Baltimore
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos MD Greenbelt
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos MD Greenbelt
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1.
Apertura a las 11 a. m.
|Nombre de la organización
|Estado
|Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel
|Cerrado el martes 27 de enero
Todos los centros de actividades para personas mayores estarán cerrados el martes 27 de enero de 2026, debido a las condiciones adversas de la carretera.
|Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel
|Cerrado el miércoles 28 de enero
Todos los centros de actividades para personas mayores estarán cerrados el miércoles 28 de enero de 2026, debido a las condiciones adversas de la carretera.
|Bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel
|Cerrado el martes 27/01
|Bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel
|Cerrado el miércoles 28/01
|Gobierno del condado de Calvert
|Cerrado el martes 27/1.
El personal esencial debe presentarse a trabajar según lo programado o permanecer de guardia y su supervisor se comunicará con ellos.
|Gobierno del condado de Charles
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Charles
|Otros el miércoles 28/1
Abierto a tiempo, Salida liberal
|Tribunal de Circuito del Condado de Calvert
|Cerrado el martes 27 de enero
El Tribunal de Circuito del Condado de Calvert estará cerrado el martes 27 de enero de 2026.
|Gobierno de la ciudad de Rockville
|Cerrado el martes 27/1.
Empleados esenciales según indicaciones. El resto teletrabaja.
|Gobierno de la ciudad de Rockville
|Otros el miércoles 28/1
ABIERTO: Ayuntamiento y todas las instalaciones de la ciudad el miércoles 28 de enero
|Gobierno de la ciudad de Takoma Park
|Cerrado el martes 27/01
|Comisión de Oportunidades de Vivienda del Condado de Montgomery
|Cerrado el martes 27/1
• Se espera que los empleados esenciales se presenten en sus puestos de trabajo según lo programado, a menos que su supervisor indique lo contrario. • El trabajo remoto máximo está en vigor para los empleados con la capacidad de trabajar de forma remota.
|Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery
|Retraso de 2 horas el miércoles 28/1
Los empleados se presentan a las 9:30 a. m. – Las pruebas comienzan a las 10:30 a. m.
|Tribunal de Circuito del Condado de Prince George
|Cerrado el martes 27/1
Los jurados no necesitan presentarse en el juzgado mañana.
|Tribunal de Circuito del Condado de Prince George
|Cerrado el miércoles 28/01
|Tribunal de Distrito del Condado de Prince George
|Otros el miércoles 28/1
Apertura a las 10:00 Inicio de los expedientes 10:30
|La ciudad de Upper Marlboro, Maryland
|Cerrado el martes 27/1
Las oficinas municipales estarán cerradas el 27 de enero de 2027 debido al mal tiempo.
|Nombre de la organización
|Estado
|Guardería Ungida Pequeñas Gemas
|Cerrado el martes 27/01
Cerrado el martes 28/01
|Guardería infantil Majestic Risings
|Cerrado el martes 27/01
|Guardería infantil Majestic Risings
|Cerrado el miércoles 28/01
|Guardería infantil Majestic Risings
|Cerrado el jueves 29/01
|PSECDP
|Cerrado el martes 27/01
|PSECDP
|Cerrado el miércoles 28/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Congregación Beth El
|Cerrado el martes 27/1
Todas las clases de la tarde y noche de la Escuela Religiosa Beth El están canceladas.
|Congregación Har Shalom
|Cerrado el martes 27/1
Revise su correo electrónico para obtener información sobre la programación virtual.
|Primera Iglesia Bautista de North Brentwood
|Cerrado el miércoles 28 de enero.
La iglesia permanecerá cerrada hasta el sábado 31 de enero. Únase a los estudios bíblicos virtuales (miércoles 28 de enero); Charla bíblica con el pastor Kay a las 11:30 a. m. y Estudio Bíblico de Aplicación a la Vida a las 6:45 p. m. Regístrese para recibir sus datos de acceso en https://www.fbcnblife.org/bible-study
|Iglesia Episcopal de San Marcos
|Cerrado el martes 27/1.
Todas las instalaciones permanecerán cerradas debido al hielo peligroso en el estacionamiento y en las pasarelas.
|Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Washington D. C.
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Easter Seals, al servicio de DC, MD, VA
|Cerrado el martes 27/1
Todos los sitios cerrados
|Easter Seals, al servicio de DC, MD, VA
|Cerrado el miércoles 28/1
Todos los sitios cerrados
|Escuela de aprendices de fontaneros Local #5
|Cerrado el martes 27 de enero.
El Centro de Capacitación Local 5 permanecerá cerrado el martes 27 de enero de 2026. Las clases diurnas se impartirán en línea. Las clases nocturnas se impartirán en línea a discreción del instructor.
|Escuela de aprendices de fontaneros Local #5
|El
miércoles 28 de enero de 2026, las clases presenciales se impartirán en línea. El Centro de Formación estará abierto para la asamblea obligatoria de 4.º y 5.º año a las 16:00 h. Las clases nocturnas se impartirán en línea a discreción del instructor.
Distrito de Columbia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas de DC
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Charter Pública Capital City
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Charter Pública Capital City
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas Charter Públicas del Centro de la Ciudad
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas Charter Públicas del Centro de la Ciudad
|Cerrado el miércoles 28/01
|Academia Preparatoria para Colegios Comunitarios
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Preparatoria para Colegios Comunitarios
|Otros el miércoles 28/1
**Todo virtual**Estudiantes** Todas las clases virtuales o asincrónicas – **Personal** Horario de trabajo normal virtual ** Consulte los correos electrónicos y el sitio web @ ccprep-academy.org
|Escuelas Charter Públicas de la Amistad
|Otro el martes 27/1
Día de aprendizaje virtual
|Escuelas Charter Públicas de la Amistad
|Otros el miércoles 28/1
Día de aprendizaje virtual
|Centro de distribución KIPP
|Otros el martes 27/1
Solo aprendizaje virtual
|Centro de distribución KIPP
|Otros el miércoles 28/1
Solo aprendizaje virtual
|Escuela Charter Pública Maya Angelou
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Charter Pública Maya Angelou
|Otros el miércoles 28/1
Todo Virtual
|Academia Preparatoria para Niños Statesmen College PCS
|Cerrado el miércoles 28/1
Cerrado – Solo aprendizaje virtual
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Montessori Aidan
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Montessori Aidan
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Primaria Catedral Nacional de Beauvoir
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Primaria Catedral Nacional de Beauvoir
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela diurna de Capitol Hill
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas Cornerstone de Washington DC
|Cerrado el martes 27/1.
Se espera una actualización a las 2 p. m. del martes sobre el estado del miércoles.
|Escuelas Cornerstone de Washington DC
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuelas Cornerstone de Washington DC
|Cerrado el jueves 29/01
|Escuela de campo Washington DC
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Nacional de la Catedral
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Nacional de la Catedral
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Parkmont
|Cerrado el miércoles 28/01
|Centro Rosemount
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela St. Albans
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela St. Albans
|Cerrado el miércoles 28/01
|Escuela Infantil Santa Columba
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Infantil Santa Columba
|Cerrado el miércoles 28/01
|La Escuela Laboratorio de Washington
|Cerrado el miércoles 28/1
Laboratorio Escolar CERRADO 28/1/2026
|La Escuela del Río
|Cerrado el martes 27/01
|La Escuela del Río
|Cerrado el miércoles 28/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad Americana
|Otros el martes 27/1
AU estará cerrado con continuidad instructiva el 27/1.
|Universidad Americana
|Otros el miércoles 28/1
AU estará cerrado con continuidad instructiva el 28/1.
|Universidad Católica
|Cerrado el martes 27/1.
Todas las clases seguirán sus planes de continuidad educativa. Los empleados deben trabajar desde casa y consultar con sus supervisores para obtener orientación. Los supervisores deben otorgar licencias no programadas a aquellos empleados que no puedan trabajar de forma remota. Se espera que el personal esencial se presente en el campus; los supervisores proporcionarán las expectativas específicas. https://www.catholic.edu/
|Universidad Gallaudet
|Cerrado el martes 27 de enero.
La Universidad Gallaudet está cerrada. La Escuela Secundaria Modelo para Sordos está cerrada. La Escuela Primaria Demostrativa Kendall está cerrada.
|Universidad George Washington
|Cerrado el martes 27/1
Debido a los continuos impactos del clima invernal, incluidas las peligrosas condiciones viales en toda la región, todos los campus y centros universitarios estarán cerrados físicamente el martes 27 de enero de 2026; sin embargo, el personal deberá teletrabajar y la instrucción remota deberá llevarse a cabo según lo detallado. El personal esencial en el sitio deberá presentarse a trabajar según lo programado. Se alienta a los líderes y al profesorado a brindar flexibilidad al personal y a los estudiantes que puedan verse afectados por interrupciones relacionadas con el clima. Esto se aplica a los campus de Foggy Bottom, Mount Vernon y Virginia Science and Technology; el Centro de Bioestadística; y los centros educativos de Alexandria y Arlington. Cualquier cambio adicional en el estado operativo de la universidad se comunicará a través de un correo electrónico de alerta de GW enviado a todas las direcciones de correo electrónico de GW y se publicará en Campus Advisories en campusadvisories.gwu.edu.
|Universidad George Washington
|Cerrado el miércoles 28/1
Debido a los continuos impactos del clima invernal, incluidas las peligrosas condiciones viales en toda la región, todos los campus y centros universitarios estarán cerrados físicamente el miércoles 28 de enero de 2026; sin embargo, el personal deberá teletrabajar y la instrucción remota deberá llevarse a cabo según lo detallado (consulte el enlace de Campus Advisory). El personal esencial en el sitio deberá presentarse a trabajar según lo programado. Se alienta a los líderes y al profesorado a brindar flexibilidad al personal y los estudiantes que puedan verse afectados por interrupciones relacionadas con el clima. Esto se aplica a los campus de Foggy Bottom, Mount Vernon y Virginia Science and Technology; el Centro de Bioestadística; y los centros educativos de Alexandria y Arlington. Cualquier cambio adicional en el estado operativo de la universidad se comunicará a través de un correo electrónico de alerta de GW enviado a todas las direcciones de correo electrónico de GW y se publicará en Campus Advisories: campusadvisories.gwu.edu.
|Universidad de Georgetown
|Cerrado el martes 27/1
Campus GU DC cerrados, clases remotas https://www.georgetown.edu/operating-status/
|Universidad de Georgetown
|Cerrado el miércoles 28/1
Campus GU DC cerrados, clases remotas https://www.georgetown.edu/operating-status/
|Universidad Howard
|Otros el martes 27/1
Operaciones remotas, aprendizaje virtual
|Universidad Howard
|Otros el miércoles 28/1
Operaciones remotas, aprendizaje virtual
|Universidad Trinity Washington
|Otros el martes 27/1
Campus Cerrado con Clases Virtuales
|Universidad del Distrito de Columbia UDC
|Otros el martes 27/1
UDC opera de forma remota el 27/1 y 28/1; clases virtuales; profesores y personal trabajarán a distancia; todas las actividades en el campus canceladas; visite udc.edu para obtener más información.
|Universidad del Distrito de Columbia UDC
|Otros: El miércoles 28 de enero
la UDC operará de forma remota; clases virtuales; profesores y personal trabajarán a distancia; todas las actividades en el campus canceladas; visite udc.edu para obtener más información.
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro de visitantes del Capitolio de los Estados Unidos
|Otros el martes 27/01
Inauguración a las 10:30h.
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Washington DC
|El martes 27 de enero,
el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de DC estará abierto; la Clínica de Asuntos de Veteranos de Ft. Belvoir estará cerrada.
|Nombre de la organización
|Estado
|Biblioteca Pública de DC
|Otros el martes 27/1
Apertura a las 10 a. m. en ubicaciones seleccionadas
|Biblioteca Pública de DC
|Otros el miércoles 28 de enero.
Algunas ubicaciones abren a las 10 a. m. Visite dclibrary.org
|Tribunales del Distrito de Columbia
|Otros: miércoles 28/1.
Abierto por emergencia. El jurado no necesita presentarse. Más información en el sitio web: www.dccourts.gov/operationstatus
|Nombre de la organización
|Estado
|Atención médica de Unity
|Cerrado el martes 27/1
. Cerrado para atención presencial. Pacientes programados virtuales/telesalud.
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro de primera infancia St. Albans
|Cerrado el martes 27/01
|Centro de primera infancia St. Albans
|Cerrado el miércoles 28/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Iglesia Santa del Gran Monte Calvario
|Cerrado el martes 27/01
Teletrabajo máximo para el personal
|Nombre de la organización
|Estado
|Comunidad de la Esperanza
|Cerrado el martes 27/1.
Solo citas de telesalud.
|Comunidad de la Esperanza
|Cerrado el miércoles 28/1.
Community of Hope opera con modificaciones hoy. Todas las citas se realizarán únicamente por telemedicina y los empleados trabajan de forma remota. No hay servicios presenciales disponibles en este momento.
|YMCA del área metropolitana de Washington
|Cerrado el martes 27 de enero.
YMCA Anthony Bowen y YMCA Calomiris School Age Childcare, YMCA Goodwill Early Learning y YMCA KIPP: Cerrado el martes 27 de enero.
|YMCA del área metropolitana de Washington, Maryland
|Cerrado el martes 27 de enero.
YMCA Silver Spring, YMCA Ayrlawn y YMCA Prince George’s County School Age Childcare and Early Learning: Cerrado el martes 27 de enero.
|YMCA del área metropolitana de Washington, Virginia
|Cerrado el martes 27 de enero.
YMCA Alexandria, YMCA Fairfax County Reston y YMCA Loudoun School Age Childcare and Early Learning: Cerrado el martes 27 de enero.
Virginia Occidental
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Jefferson, Virginia Occidental
|Cerrado del lunes 26 de enero al martes 27 de
enero. El lunes 26 y el martes 27 de enero de 2026 serán los días de nieve tradicionales para los estudiantes y el personal de JCPS. No habrá clases en línea durante los días de nieve. Se cancelan todas las actividades deportivas y extracurriculares después de clases.
|Escuelas públicas del condado de Berkeley
|Cerrado del lunes 26 al martes 27 de enero.
Las escuelas del condado de Berkeley (preescolar a 12.º grado) estarán cerradas el lunes 26 y el martes 27 de enero de 2026 debido a la nieve y las bajas temperaturas. Estos serán los dos primeros días de mal tiempo de este año escolar. Todas las actividades nocturnas están canceladas. ¡Manténganse seguros y abrigados!
|Escuelas públicas del condado de Berkeley
|Cerrado el miércoles 28/01
Desconocido
|Nombre de la organización
|Estado
|Desconocido
|Cerrado el martes 27/01
27/01/2026 – Todas las clases de capacitación avanzada y de aprendizaje de IUOE Local 99 se cancelan hoy.
|Desconocido
|Cerrado el martes 27/01
28/01/2026 – Todas las clases de capacitación avanzada y de aprendizaje local 99 de IUOE están canceladas hoy.