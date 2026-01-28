Las escuelas del DC anuncian retrasos y cierres para el miércoles y jueves

Escuelas públicas del condado de Anne Arundel Cerrado del lunes 26 de enero al miércoles 28 de enero.

Debido a las condiciones climáticas adversas y a las restricciones de viaje, todos los edificios de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel permanecerán cerrados el martes 27 y el miércoles 28 de enero. Se ha declarado un Código Rojo para los empleados. Para más información, visite http://aacps.org.

Escuelas públicas del condado de Baltimore Cerrado el martes 27 de enero

Debido al mal tiempo, todas las escuelas y oficinas de BCPS estarán cerradas el lunes 26 de enero y el martes 27 de enero de 2026. La reunión de la Junta de Educación del 27 de enero se reprogramará para el lunes 2 de febrero a las 6:30 p.m. Las boletas de calificaciones de los estudiantes se publicarán en Focus el 3 de febrero a las 4 p.m., el personal recibirá detalles adicionales sobre el cronograma de calificaciones revisado.

Escuelas públicas del condado de Calvert Cerrado el martes 27 de

enero de 2026. Las Escuelas Públicas del Condado de Calvert permanecerán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Los autobuses no circularán y los estudiantes no deberán presentarse a la escuela. La guardería está cerrada y se cancelan todas las actividades de la tarde/noche. Código Rojo para el personal: El personal que no sea de emergencia no debe presentarse a trabajar. Todo el personal de emergencia debe presentarse según las instrucciones.

Escuelas públicas del condado de Carroll Cerrado el martes 27 de

enero. Las Escuelas Públicas del Condado de Carroll permanecerán cerradas el martes 27 de enero para estudiantes y oficinas, incluida la Oficina Central. Se cancelan todas las actividades programadas para estudiantes el martes, así como el uso comunitario de las instalaciones escolares. Joe Morningstar, Supervisor de Mantenimiento y Operaciones de Planta, proporcionará instrucciones al personal esencial a través de SchoolMessenger.

Escuelas públicas del condado de Charles Cerrado el martes 27 de enero

por Código Rojo. Debido a las inclemencias del tiempo, todas las escuelas y oficinas públicas del Condado de Charles permanecerán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Existe un Código Rojo para el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Charles (CCPS) con contrato de 12 meses que sigue el sistema de códigos. Cuando las escuelas están cerradas, no hay actividades extraescolares ni nocturnas de las CCPS. Visite el sitio web de las CCPS, www.ccboe.com, para obtener la información más actualizada del sistema escolar.

Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland Cerrado el martes 27 de enero

Debido al mal tiempo, las escuelas públicas del condado de Frederick MD estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Las oficinas abrirán 2 horas más tarde.

Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland Cerrado el miércoles 28 de enero

Debido al mal tiempo, las escuelas públicas del condado de Frederick MD estarán cerradas el miércoles 28 de enero de 2026. Las oficinas abrirán 2 horas más tarde.

Escuelas públicas del condado de Howard Cerrado el martes 27 de enero.

Todas las escuelas y oficinas públicas del Condado de Howard permanecerán cerradas el martes 27 de enero debido al mal tiempo. Se cancelan todas las actividades vespertinas y nocturnas con estudiantes y personal del HCPSS, así como los programas comunitarios en los edificios del HCPSS.

Escuelas públicas del condado de Howard Cerrado el miércoles 28/01

Escuelas públicas del condado de Montgomery Cerrado el martes 27 de enero

CÓDIGO ROJO: todas las escuelas y oficinas de MCPS están cerradas el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero Como era de esperar… ¡es un día de nieve (dos de ellos)! Vea este divertido video para anunciar nuestro estado. https://mcpsmd.info/snowday Dadas las inclemencias del tiempo actuales y el tiempo esperado para completar la remoción de nieve y hielo, MCPS está operando bajo CÓDIGO ROJO para el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero. Todas las escuelas y oficinas están cerradas el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero El personal de emergencia se presenta según las instrucciones Todas las actividades, excursiones y programas en las escuelas y en los terrenos de la escuela están cancelados, incluidas las prácticas y eventos deportivos. Todos los programas de cuidado infantil y las actividades de uso comunitario están cancelados La capacitación del personal programada para el lunes y/o martes se cancelará o reprogramará para una fecha posterior La información sobre las fechas límite de calificación y el informe de calificaciones se compartirá más adelante esta semana Proporcionaremos una actualización del estado operativo del miércoles el martes a las 4 pm.

Escuelas públicas del condado de Montgomery Cerrado el miércoles 28 de enero

Todas las escuelas y oficinas de MCPS estarán cerradas el miércoles 28 de enero y el jueves 29 de enero.

Escuelas públicas del condado de Prince George Cerrado del lunes 26/1 al jueves 29/1.

CÓDIGO AMARILLO | Las escuelas están cerradas. Todas las oficinas están cerradas. Solo el personal de emergencia debe presentarse a trabajar. Se abrirá la distribución de comidas.

Escuelas públicas del condado de St. Mary Cerrado el martes 27 de enero.

Escuelas cerradas – Código 3 para el personal – 27 de enero de 2026. Todas las escuelas y oficinas permanecerán CERRADAS el martes 27 de enero de 2026. Código 3 para el personal. Ningún empleado debe presentarse a trabajar. Se otorgará licencia administrativa a los empleados con doce meses de servicio. El personal de Operaciones y Mantenimiento de Emergencias seguirá el protocolo establecido. Para más información, visite: www.smcps.org/status.

Escuelas públicas del condado de Washington Cerrado el martes 27/1.

Empleados de WCPS: Código Naranja.

Escuelas públicas del condado de Washington Cerrado el miércoles 28/1.

Empleados de WCPS: Código Naranja

Escuela de Aprendizaje de Instaladores de Vapor Local 602 Cerrado el martes 27/1

Todos los campus cerrados, tanto las clases presenciales como las virtuales canceladas.