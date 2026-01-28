El exgobernador, Youngkin, indultó a un exsargento de policía por el tiroteo fatal de un hombre desarmado en 2023

Días antes de que terminara su mandato, el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, indultó a un ex oficial de policía del condado de Fairfax que fue condenado por disparar fatalmente a un hombre desarmado acusado de robar gafas de sol en un centro comercial.

Según un informe publicado recientemente , el exsargento Wesley Shifflett recibió un indulto absoluto el 15 de enero de Youngkin. El indulto se produce en medio de un debate nacional sobre las protecciones legales para las fuerzas del orden y cuándo se justifica el uso de la fuerza , incluida la fuerza letal.

Hace menos de un año, Youngkin concedió clemencia a Shifflett en el caso, anulando su sentencia de tres años de prisión .

“La fuerza letal empleada por el sargento Wesley Gonzalez Shifflett el 22 de febrero de 2023 fue legal y congruente con la política y el entrenamiento del departamento”, escribió Youngkin en su indulto.

Shifflett fue condenado en 2024 por uso imprudente de arma de fuego en el asesinato de Timothy McCree Johnson en el norte de Virginia, aunque fue absuelto del cargo de homicidio involuntario. El exsargento persiguió a Johnson fuera del estacionamiento del centro comercial y lo llevó a una zona boscosa.

El video de la cámara corporal reproducido durante su juicio mostró a Shifflett gritando «¡Al suelo!» y luego disparando dos tiros a Johnson dos segundos después. Tras los disparos, Shifflett gritó inmediatamente «¡Deja de estirarte!» y les dijo a otros oficiales que vio a Johnson metiendo la mano en su cintura. Durante el juicio, Shifflett testificó que sus «funciones motoras operaban más rápido de lo que podía verbalizar».

Poco después, se puede escuchar a Johnson decir en los videos de la cámara corporal: «No voy a alcanzar nada. No tengo nada».

Youngkin basó su indulto en un informe publicado por el departamento en abril, concluyendo que las acciones de Shifflett fueron objetivamente razonables porque pensó que Johnson había «representado una amenaza significativa de muerte o lesiones graves para él cuando utilizó fuerza letal».

La madre de Johnson, Melissa, rechazó la participación de Youngkin en el caso el año pasado, cuando él redujo por primera vez la sentencia de Shifflett.

“¿Por qué ahora nos parece necesario anular o no considerar el veredicto del jurado y pensar que este honorable y justo juez no dictó sentencia dentro de los lineamientos que se le otorgaron?”, preguntó en ese momento.