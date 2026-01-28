Greg Abbott, suspende las nuevas solicitudes de visas H-1B en agencias estatales y universidades

El gobernador Greg Abbott ordenó el martes a las universidades y agencias estatales de Texas que detengan las nuevas peticiones de visas H-1B , que son utilizadas por los empleadores para contratar trabajadores extranjeros con habilidades especializadas, hasta el próximo año.

La pausa en el estado republicano, donde viven miles de titulares de visas H-1B, se produce en medio de las medidas de la administración Trump destinadas a reestructurar el programa de visas . Los críticos argumentan que se ha convertido en una vía para trabajadores extranjeros dispuestos a trabajar por salarios más bajos y que les está quitando oportunidades laborales a los estadounidenses. Sin embargo, quienes apoyan el programa afirman que es crucial para atraer a los mejores talentos globales, cubrir puestos especializados e impulsar la innovación.

“El gobierno estatal debe dar el ejemplo y garantizar que las oportunidades de empleo, en particular aquellas financiadas con el dinero de los contribuyentes, sean cubiertas primero por los tejanos”, escribió Abbott en su carta.

Pero los defensores del programa argumentan que es beneficioso para el estado y que cualquier pausa podría empeorar la escasez de personal existente y obstaculizar la capacidad de las universidades para reclutar talento.

“Congelar esas vías dificulta la dotación de personal en las aulas, centros de investigación y hospitales de todo nuestro estado, lo que aumenta los costos, sobrecarga los servicios públicos y perjudica a los tejanos en todos los rincones de nuestro estado”, dijo el representante Ramón Romero Jr., demócrata y presidente del Caucus Legislativo Mexicano-Americano de Texas, en una declaración escrita.

La pausa en Texas, que solo se aplica a agencias estatales y universidades públicas, está programada para durar hasta el 31 de mayo de 2027. La orden de Abbott permite excepciones si se otorga permiso de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

Abbott dijo que la congelación dará tiempo a los legisladores para “establecer límites legales” para el empleo bajo el programa de visas, permitir que el Congreso modifique la ley federal y permitir que se implementen las reformas del programa por parte de la administración Trump.

Actualmente, la universidad pública del estado con más visas H-1B es el Centro Médico de la Universidad del Suroeste de Texas en Dallas, con 228 titulares de visas, según datos reportados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en septiembre. La universidad emplea a más de 23,000 personas, según su sitio web . El personal de la universidad no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press solicitando comentarios sobre la pausa.

Otras instituciones con titulares de visas H-1B incluyen: la Universidad Texas A&M en College Station con 214; el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston con 171; la Universidad de Texas en Austin con 169; y la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock con 143.

Si bien existe una amplia gama de empleadores que pueden solicitar visas HB-1, incluidos hospitales, bandas y universidades, al menos el 60% de las visas H-1B aprobadas desde 2012 han sido para trabajos relacionados con la informática, según el Pew Research Center.

El año pasado, Amazon fue, con diferencia, el principal beneficiario a nivel nacional, con más de 10.000 visas aprobadas, seguido de Tata Consultancy Services, empresa de tecnología de la información con sede en Bombay, Microsoft, Apple y Google. En Texas, Cognizant Technology Solutions Corporation, una empresa multinacional de tecnología de la información, tiene la mayor cantidad de visas H-1B en el estado, con 3.172.

Abbott, quien, junto con los republicanos, alega que se está abusando de las visas, planea revisar el uso del programa. Por ello, ordenó a las agencias y universidades que proporcionaran información sobre el número de solicitudes de visa H-1B nuevas o renovadas el año pasado, los titulares de visas actualmente patrocinados, los cargos, los países de origen y las fechas de vencimiento de las visas. El republicano también solicitó documentación que demuestre que los empleadores se esforzaron por brindar a los candidatos texanos calificados una oportunidad razonable de postularse para puestos ocupados por titulares de visas H-1B.

Al otro lado del pasillo, Romero sostiene que los titulares de visas H-1B son “texanos en todos los sentidos importantes” y dice que son profesionales que “trabajan duro, siguen las reglas y contribuyen a nuestra economía”.

Abbott no es el único gobernador republicano que está tomando medidas. El año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitó una reducción en la contratación de visas H-1B, alegando un abuso del programa para cubrir puestos no especializados. El jueves, la Junta de Gobernadores, que supervisa el sistema universitario público de Florida, tiene previsto debatir la suspensión del uso del programa H-1B para la contratación de nuevo personal hasta el próximo año.

El presidente Donald Trump firmó el año pasado una proclamación que impone una tarifa anual de 100.000 dólares para la visa H-1B de trabajadores altamente calificados, que está siendo impugnada en los tribunales.

Las visas H-1B, creadas por la Ley de Inmigración de 1990, permiten a las empresas estadounidenses traer personas con habilidades técnicas que son difíciles de encontrar en los EE. UU. Las visas son válidas por tres años y pueden extenderse otros tres años.

El número de nuevas visas emitidas anualmente está limitado a 65,000, más 20,000 adicionales para personas con un título de maestría o superior. Algunos empleadores, como universidades y organizaciones sin fines de lucro, están exentos de estos límites.