Las empresas de Minneapolis luchan durante la oleada de control migratorio de Trump

En Taste of East African en Minneapolis, el gerente y el propietario son los únicos empleados que vienen a trabajar ahora, para atender a nuevos clientes que no están familiarizados con la comida, pero que están tratando de apoyar a un restaurante desafiado por un aumento repentino de la aplicación de medidas migratorias federales .

Al igual que los empleados, los clientes habituales tienen miedo de ir a un restaurante en una zona densamente poblada por inmigrantes, que ha sido blanco frecuente de arrestos por inmigración. Los trabajadores independientes no aceptan pedidos a domicilio porque también tienen miedo.

“Incluso si le dices a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que eres ciudadano, no te escucharán, por lo que todos tienen miedo”, dijo el gerente del restaurante, Hibaq Nimale, quien es ciudadano estadounidense y se crió en Kenia como refugiado de Somalia.

Los negocios en amplias zonas de Minneapolis se han visto afectados por la masiva operación migratoria de la administración del presidente Donald Trump , que ha provocado protestas. Mientras el personal y los clientes se quedan en casa y los manifestantes atacan a los negocios que consideran que colaboran con las autoridades migratorias federales, innumerables tiendas han cerrado temporalmente, cancelado eventos o reducido su horario. Algunos hoteles que albergaban a agentes federales de inmigración y fueron escenario de protestas han dejado de aceptar reservas por completo, mientras que Target Corp., con sede en Minneapolis, también ha sufrido protestas.

Y la presión económica no muestra señales de disminuir a medida que los planes para una huelga general prevista para el viernes en protesta por la ofensiva migratoria han cobrado impulso.

Sumándose a una economía que ya está en dificultades

El estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas alegaron impactos económicos devastadores en una demanda presentada este mes, en la que imploran a un juez federal que detenga las operaciones de inmigración . La demanda afirma que algunos negocios han reportado caídas en sus ventas de hasta un 80%.

Un informe de octubre de la Reserva Federal de Minneapolis señaló indicadores económicos débiles incluso antes de que más de 2000 agentes federales de inmigración comenzaran a llegar a Minneapolis y St. Paul. Sin embargo, un informe de enero enfatizó que algunos negocios de Minnesota experimentaron una disminución en las ventas y una menor afluencia de clientes debido al «temor a las medidas migratorias». Casi el 20 % de los negocios encuestados reportaron una menor cantidad de empleados, citando preocupaciones similares.

«Veo que afecta a todo el mundo, simplemente por los menores niveles de personas que viajan y gastan ingresos discrecionales», dijo Adam Duininck, director ejecutivo del Distrito de Mejoras del Centro de Minneapolis.

Incluso los negocios administrativos se han visto afectados, según Fred Haberman, cofundador y director ejecutivo de una pequeña empresa de marketing en Minneapolis. Sus operaciones se han visto afectadas debido a interrupciones significativas en los sistemas de apoyo, como escuelas y guarderías, de los que dependen los empleados para mantener sus horarios de trabajo regulares, explicó.

Le preocupa que el panorama económico de la ciudad pueda alterarse permanentemente si el gobierno federal no cambia de rumbo pronto.

«Muchas de estas empresas no disponen de grandes márgenes de maniobra», afirmó Haberman.

En una declaración, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló las protestas y lo que llamó «el hecho de que las políticas de santuario no nos permiten trabajar con las fuerzas del orden estatales y locales» cuando se le preguntó sobre las preocupaciones económicas.

Incertidumbre para los hoteles

Grandes cadenas hoteleras como Hilton han tenido dificultades para sortear el conflicto. Al menos un hotel canceló las reservas para agentes federales de inmigración tras frecuentes protestas, pero luego cambió de postura después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo acusara de obstaculizar la aplicación de la ley.

Al menos tres hoteles de las Ciudades Gemelas, que según los manifestantes albergaban a agentes de inmigración, no aceptaban reservas el miércoles. No se pudieron reservar habitaciones en línea antes de principios de febrero en el Hilton DoubleTree ni en el IHG InterContinental del centro de St. Paul, ni en el Hilton Canopy de Minneapolis.

Por teléfono, un empleado de recepción del hotel InterContinental dijo que el hotel cerraba por la seguridad del personal, pero no dio más detalles. Los carteles frente al DoubleTree y el InterContinental indicaban que estaban «cerrados temporalmente hasta nuevo aviso». El Canopy, escenario de ruidosas protestas de manifestantes anti-ICE para impedir que los agentes federales pudieran dormir, estaba abierto, pero no aceptaba reservas.

Hilton e IHG no respondieron a los correos electrónicos solicitando comentarios.

Duininck afirmó que los hoteles están equilibrando decisiones económicas prudentes con la seguridad. Señaló que muchos de los que permanecen abiertos han reportado menos reservas y más cancelaciones de lo habitual.

“Lo que me hace sentir seguro como empresario es diferente a lo que sienten quienes vienen aquí a trabajar”, ​​dijo Duininck, señalando que muchos empleados de la industria hotelera no son blancos y temen ser discriminados por agentes federales. Por otro lado, muchos dueños de hoteles intentan evitar fuertes represalias económicas por parte del gobierno federal o de los manifestantes.

Esa elección imposible encarna “exactamente el momento político de nuestra ciudad y de nuestro país”, dijo.

El apalancamiento económico como estrategia de protesta

Líderes religiosos, sindicatos y activistas están pidiendo a los residentes de las Ciudades Gemelas que no trabajen, compren ni vayan a la escuela el viernes «para exigir el cese inmediato de las acciones de ICE», según el sitio web del evento.

Los boicots y las protestas económicas son una táctica habitual en la zona.

Los líderes de derechos civiles en Minnesota estuvieron entre los primeros a nivel nacional en pedir un boicot total a Target Corp. el año pasado después de que el minorista anunciara que eliminaría gradualmente un puñado de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión luego del impulso de Trump para desmantelar las políticas de DEI en el gobierno federal y las escuelas.

La semana pasada, aproximadamente 100 clérigos protestaron en la entrada de la sede de Target en el centro de Minneapolis para exigir que el minorista adopte una postura más firme contra la actividad de aplicación de la ley federal.

Los videos también han mostrado a manifestantes en las sucursales de Target en St. Paul portando carteles pidiendo la abolición de ICE y acusando al minorista de permitir que las fuerzas del orden federales realicen operaciones en sus propiedades.

Protecciones legales en las empresas

Cualquier persona, incluidos los agentes de inmigración, puede entrar legalmente a las áreas públicas de un negocio. Estas pueden incluir comedores, estacionamientos, vestíbulos de oficinas y pasillos de tiendas. En estos lugares, los agentes de inmigración pueden interrogar a las personas, obtener información e incluso realizar arrestos, según John Medeiros, quien dirige el departamento de inmigración corporativa del bufete de abogados Nilan Johnson Lewis, con sede en Minneapolis.

Pero los trabajadores y clientes cuentan con ciertas protecciones legales. Pueden negarse a hablar con los agentes de inmigración, negarse a consentir registros o solicitar un abogado.

El ICE necesita permiso del empleador o una orden judicial para ingresar a espacios privados de una empresa, como la trastienda o la sala de emergencias. Una orden judicial debe estar firmada por un juez e indicar el tribunal que la autoriza. Estas órdenes pueden limitarse a días específicos o a información sobre la empresa. Los expertos enfatizan la importancia de educar a los trabajadores sobre sus derechos, qué áreas de la empresa son privadas y cómo diferenciar entre órdenes judiciales.

Los abogados de inmigración han dado la voz de alarma sobre el ingreso de ICE a espacios privados sin las debidas órdenes judiciales y la detención ilegal de personas.

Medeiros anima a la gente a grabar los encuentros con agentes federales.

La ayuda de los vecinos ofrece un alivio temporal

Nimale afirmó que las dificultades económicas de Taste of East African se han visto compensadas, al menos temporalmente, por el gran apoyo de sus vecinos no inmigrantes. Antes de la represión, estima que cerca del 80% de sus clientes eran somalíes. Ahora, la cifra es de aproximadamente el 10%, y nuevos clientes, que de otro modo no estarían familiarizados con esa gastronomía regional, llenan el vacío a pesar del servicio más lento de lo habitual debido a la falta de empleados.

Nimale dijo que está agradecida por la amabilidad de sus vecinos, pero le preocupa que esté lejos de ser una solución sostenible.

«No sabemos cuánto tiempo podremos obtener apoyo», dijo.