Autopsia halla que inmigrante cubano bajo custodia de ICE murió por homicidio por asfixia

Un migrante cubano recluido en régimen de aislamiento en un centro de detención de inmigrantes en Texas murió después de que los guardias lo sujetaron y dejó de respirar, según un informe de autopsia publicado el miércoles que dictaminó que la muerte fue un homicidio.

Geraldo Lunas Campos falleció el 3 de enero tras un altercado con guardias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que el hombre de 55 años, padre de cuatro hijos, intentó suicidarse y que el personal del Campamento East Montana intentó salvarlo.

Pero un testigo dijo a The Associated Press la semana pasada que Lunas Campos estaba esposado mientras al menos cinco guardias lo sujetaban y uno le puso un brazo alrededor del cuello y lo apretó hasta que quedó inconsciente.

El informe de la autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso reveló que el cuerpo de Lunas Campos presentaba signos de forcejeo, incluyendo abrasiones en el pecho y las rodillas. También presentaba hemorragias en el cuello. El médico forense adjunto, Dr. Adam González, determinó que la causa de la muerte fue asfixia por compresión del cuello y el torso.

El informe indicó que los testigos vieron a Lunas Campos «perder la consciencia mientras era sujetado físicamente por las fuerzas del orden». No detalló lo ocurrido durante el forcejeo, pero citó evidencia de lesiones en el cuello, la cabeza y el torso asociadas con la sujeción física. El informe también señaló la presencia de hemorragias petequiales (pequeñas manchas de sangre provenientes de capilares rotos que pueden estar asociadas con un esfuerzo o lesión intensa) en los párpados y la piel del cuello.

El Dr. Victor Weedn, patólogo forense que revisó el informe de la autopsia para AP, afirmó que la presencia de petequias en los ojos «tiende a respaldar» la conclusión de que la asfixia causó la muerte. Estas lesiones sugieren presión sobre el cuerpo y suelen estar asociadas con este tipo de muertes, añadió.

Dijo que las contusiones en el cuerpo de Lunas Campos pueden reflejar restricción física y las lesiones en el cuello eran consistentes con una mano o rodilla en el cuello.

La autopsia también detectó la presencia de antidepresivos y antihistamínicos recetados, y añadió que Lunas Campos tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad. No se mencionó ningún intento de suicidio.

El Departamento de Seguridad Nacional no hizo comentarios inmediatos sobre el informe de la autopsia.

El relato inicial de ICE sobre la muerte, que no incluyó ninguna mención de un altercado con los guardias, decía que Lunas Campos se había vuelto disruptivo y el personal lo trasladó a un área segregada.

“Mientras se encontraba en aislamiento, el personal lo observó en peligro y contactó al personal médico del lugar para solicitar asistencia”, declaró la agencia en su comunicado del 9 de enero. “El personal médico respondió, implementó medidas para salvarle la vida y solicitó servicios médicos de emergencia”.

Lunas Campos fue declarado muerto después de que llegaron los paramédicos.

El jueves pasado, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que Lunas Campos había intentado suicidarse y los guardias intentaron ayudarlo.

“Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó intentando quitarse la vida”, dijo. “Durante el forcejeo, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento”.

El Campamento Montana Este es un extenso centro de tiendas de campaña en el desierto, ubicado en los terrenos de Fort Bliss, una base militar. La agencia AP informó en agosto que la instalación, valorada en 1.200 millones de dólares y que se espera se convierta en el centro de detención más grande de Estados Unidos, estaba siendo construida y operada por un contratista privado con sede en una vivienda unifamiliar en Richmond, Virginia. La empresa, Acquisition Logistics LLC, no tenía experiencia previa en la gestión de un centro penitenciario.

No estaba claro de inmediato si los guardias presentes cuando murió Lunas Campos eran empleados del gobierno o del contratista privado.

Lunas Campos fue uno de los primeros detenidos enviados al Campamento Montana Este, a donde llegó en septiembre tras ser arrestado por el ICE en Rochester, Nueva York, donde vivió durante más de dos décadas. Fue admitido legalmente en Estados Unidos en 1996, como parte de una oleada de inmigrantes cubanos que buscaban llegar a Florida en barco.

ICE dijo que fue detenido en julio como parte de una operación planificada de control de inmigración debido a condenas penales que lo hacían elegible para la deportación.

Los registros judiciales de Nueva York muestran que Lunas Campos fue condenado en 2003 por contacto sexual con una persona menor de 11 años, un delito grave por el cual fue sentenciado a un año de cárcel e incluido en el registro de delincuentes sexuales del estado.