Acusan a hombre de DC por atropello y fuga en fiesta de cumpleaños

Un hombre de DC fue acusado el miércoles de 36 cargos relacionados con un incidente de octubre en el que un vehículo se estrelló contra la fiesta de cumpleaños de un niño, matando a una mujer e hiriendo a más de una docena de personas.

Sunday Joseph, de 66 años, está acusado de dar marcha atrás con su vehículo en el patio delantero de una casa en Bladensburg, Maryland, donde se estaba celebrando la fiesta de cumpleaños de un niño dentro de una carpa.

Ashley Hernández Gutiérrez, de 31 años, murió y otras 13 personas resultaron heridas, ocho de ellos niños.

Joseph huyó del lugar del accidente y fue arrestado al día siguiente, según los fiscales.

“Una celebración que se suponía era de alegría y familia se convirtió en una escena de devastación, dejando a una mujer muerta y muchas otras heridas, incluidos niños”, dijo la fiscal estatal Tara Jackson en octubre.

Está acusado de homicidio por negligencia grave con vehículo de motor, tres cargos de atropello y fuga con lesiones corporales graves, 11 cargos de no regresar y permanecer en el lugar de un accidente y 11 cargos de conducción imprudente.

El cargo más grave conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Joseph se encuentra detenido sin derecho a fianza y se espera que regrese al tribunal para un juicio el 30 de enero.