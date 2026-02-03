Las cárceles de Texas reciben más de 400 reclusas embarazadas al mes

En mayo de 2018, Ruby McPeters tenía ocho meses de embarazo cuando ingresó en la cárcel del condado de Hood por violar su libertad condicional. Apenas un mes después, la mujer de 33 años, originaria del norte de Texas, falleció.

Según el informe de defunción bajo custodia , McPeters fue enviada de nuevo a prisión tras dar a luz a su bebé por cesárea en un hospital local. Sin embargo, la cárcel tuvo que trasladarla de nuevo al hospital unos días después, tras contraer una infección a causa del procedimiento. Esto le provocó sepsis, según el informe, que se envió a la fiscalía general de Texas con casi cinco años de retraso porque el sheriff creyó que la agencia investigadora lo había presentado.

En los años siguientes, surgieron otras historias sobre bebés que morían tras dar a luz solas bajo custodia y mujeres que sufrían abortos espontáneos debido a presunta negligencia médica. También se han presentado al menos siete demandas federales en la última década alegando maltrato a reclusas embarazadas en Texas, según una investigación reciente de NBC y Bloomberg Law .

Pero estos informes desgarradores capturan sólo una pequeña parte del problema, dijeron los defensores.

El estado ha monitoreado durante años el número de embarazadas en las cárceles de los condados y los incidentes de contención, pero ahora Texas también recopila información sobre su atención prenatal, indicadores de salud mental, resultados del embarazo y más. Los defensores esperan que esta iniciativa aumente la rendición de cuentas en un sistema que encarcela a cientos de embarazadas cada mes. También creen que ayudará a demostrar que el daño a la salud de estas madres, muchas de las cuales son arrestadas por delitos no violentos o de poca gravedad, es prevenible desde el principio.

«Esperamos que los legisladores vean que no se gana nada encerrando a esta población y causándole un trauma generacional», dijo Krish Gundu, director ejecutivo del Proyecto de Cárceles de Texas, una organización de defensa clave que impulsa esta labor.

La Asociación de Cárceles de Texas dijo que no tiene comentarios en este momento.

El estudio proviene de una cláusula adicional del presupuesto del año pasado que asignó $15,000 a la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas para elaborar un informe sobre salud y mortalidad materna. Escrito por la representante estatal demócrata Mary González , de Clint, la disposición obliga a la agencia a recopilar información basada en datos recopilados por cada cárcel.

Hasta el momento, las cifras generales de la comisión muestran que las cárceles de los condados de Texas albergaron a un promedio de 430 reclusas embarazadas cada mes entre septiembre y noviembre de 2025, una estadística que ya se había registrado. La información novedosa es que hubo un total de 42 partos, 28 abortos espontáneos y un embarazo ectópico en este período, según Kaitlin Hickner, especialista del programa TCJS.

Otros datos prescritos en la cláusula adicional aún no están disponibles públicamente. Se espera que la comisión presente un informe completo a la Legislatura estatal en diciembre.

Y aunque este estudio único durará solo un año, ya convierte a Texas en uno de los pocos lugares del país que tienen este nivel de recopilación de datos sobre el embarazo en las cárceles, según un destacado experto nacional en el tema.

“Lo que simboliza es que las mujeres que no cuentan, no son contadas”, dijo Carolyn Sufrin, miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que también forma parte de la junta directiva de la Comisión Nacional de Atención Sanitaria Correccional, “y las mujeres que no son contadas, no cuentan”.

“Muchas mamás se ven afectadas”

Según Hickner, todos los partos durante los primeros tres meses del estudio se produjeron en hospitales, excepto dos casos: uno en ambulancia y el otro en la cárcel del condado de Johnson en septiembre.

KERA News informó que una mujer de 27 años, que cumplía 30 días de prisión por no haber completado servicio comunitario, dio a luz en su celda en la cárcel del norte de Texas. El personal de la cárcel se negó a enviarla al hospital, según el informe.

El teniente Keven George dijo a The Texas Tribune que la oficina del sheriff del condado de Johnson puede confirmar que tuvo lugar un nacimiento en su cárcel, pero no puede compartir ningún detalle adicional debido a las leyes de privacidad de la salud.

«Si se trata de una mujer que lleva tiempo reportando contracciones y no la han llevado al hospital, es bastante preocupante», dijo Sufrin. «Estos casos atípicos son casos en los que se necesitan más detalles».

Sufrin también afirmó que se necesita más información para evaluar adecuadamente las consecuencias para las mujeres embarazadas en las cárceles de Texas. Por ejemplo, cuestiona cuántos de los 42 partos reportados fueron prematuros, lo cual es la principal causa de problemas de desarrollo y muerte fetal después del parto. De igual manera, se pregunta cuántos de los 28 abortos espontáneos registrados ocurrieron en el segundo trimestre, lo cual es menos común y más preocupante que las pérdidas de embarazos en el primer trimestre.

Este tipo de datos también son importantes porque en un estudio de 2020 sobre personas embarazadas en seis grandes cárceles de EE. UU., incluidos los condados de Dallas y Harris, Sufrin señaló que esta población a menudo enfrenta problemas adicionales que pueden crear riesgos para sus embarazos, como la falta de acceso a la atención médica en la comunidad, vivienda insegura, racismo sistémico y una mayor prevalencia de traumas y enfermedades mentales.

Estos matices, dijo, muestran la necesidad de una atención más especializada para las reclusas embarazadas, así como de colaboración con las autoridades sanitarias locales.

Aun así, «lo sorprendente son las cifras absolutas», dijo Sufrin. «Muchas madres se ven afectadas por el sistema de justicia penal».

Gundu también se centra de forma similar en el número total de reclusas embarazadas en Texas.

“Si afirmamos que somos un estado que defiende el derecho a la vida, y si lo somos, ¿qué estamos haciendo para protegerlo?”, preguntó.

Mientras tanto, al ser consultada sobre las cifras disponibles hasta el momento, González dijo que prefiere esperar a tener los resultados completos para evitar politizar los datos.

“Para nosotros, como legisladores, es fundamental utilizar los datos para asegurarnos de que las agencias e instituciones que forman parte de nuestro ecosistema traten a las personas con respeto y compasión”, añadió el legislador. “Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en este tema y espero seguir haciéndolo, ya que es fundamental que cuidemos de nuestras familias”.

Casi una década de incidencia política

Para Gundu, esta iniciativa es la culminación de casi una década de trabajo de su organización.

El proyecto de la Cárcel de Texas se lanzó en 2006, después de que la activista ambiental Diane Wilson compartiera lo que presenció durante su encarcelamiento en la cárcel del condado de Victoria, incluyendo el maltrato a una mujer embarazada. Gundu comentó que inicialmente pensaron que este caso era excepcional, pero que luego recibieron una avalancha de anécdotas similares al compartir la historia.

Posteriormente, el grupo presentó estos testimonios a la Legislatura estatal. En Texas, no se realizaba un seguimiento de las reclusas embarazadas en las cárceles de los condados ni se establecían normas de atención médica para esta población hasta la aprobación del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3654 en 2009. Ese mismo año, los legisladores también aprobaron el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3563, que prohibía en gran medida el uso de dispositivos de contención en las reclusas embarazadas durante el parto y la recuperación.

“Cuando obtuvimos los datos por primera vez, pudimos decir: ‘De hecho, están ingresando a muchas mujeres embarazadas en las cárceles’”, dijo Gundu. “Esta población literalmente no se contabilizó, así que hemos avanzado mucho”.

En sesiones posteriores se incorporaron más medidas restrictivas, como el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1651 de 2019, que exige atención obstétrica y ginecológica para embarazadas encarceladas. Aun así, el defensor afirmó que seguían surgiendo historias de terror, lo que finalmente motivó la aprobación de la cláusula adicional actual.

“Hubo muchísimos casos”, dijo. “Pero el caso de Ruby (McPeters) es sin duda uno de los principales impulsores, porque no tengo conocimiento de ninguna otra muerte posparto”.

Mientras tanto, Gundu dijo que está agradecida por el trabajo de la comisión y espera que el informe final muestre a los legisladores la importancia de hacer permanente esta recopilación de datos.

Sin embargo, algo que no se incluirá en ese informe son los datos sobre las reclusas que dieron a luz poco antes de ingresar a la cárcel. Añadió que un informe sobre salud y mortalidad materna debería abarcar a esta población, ya que atraviesa un período crítico que representa la mayoría de las muertes relacionadas con el embarazo en el país. Podrían presentarse complicaciones de salud, como en el caso de McPeters, quien desarrolló una infección después de dar a luz. También podrían presentarse nuevos riesgos para la salud mental, como la depresión posparto y la psicosis.

Y esto debería incluir a las personas que dieron a luz dentro del año anterior a su ingreso a la custodia, según los defensores.

“El período posparto se define como hasta 12 meses después del parto”, dijo Sufrin. “No se trata solo de los dos primeros días después del parto ni siquiera de las primeras seis semanas, y eso se debe a la fisiología del embarazo. El cuerpo tarda mucho tiempo en recuperarse al estado anterior al embarazo”.

Hickner reconoció el impulso para este seguimiento de datos posparto, pero dijo que no habría sido factible durante la duración de este estudio.

“Miles y miles de mujeres ingresan a las cárceles del condado cada año”, dijo. “Y recopilar esa información, además de la de las reclusas embarazadas, sería extremadamente difícil y muy duro para las cárceles”.

La oficina de González confirmó que la atención posparto no forma parte de la cláusula adicional, pero mostró apertura a considerar el tema en el futuro.