Asesinan a una mujer en una parada de autobús

La policía del condado de Fairfax está buscando a una persona de interés después de que una mujer fuera asesinada en una parada de autobús de Hybla Valley, Virginia, el lunes por la noche.

Los oficiales respondieron a un llamado poco después de las 7 pm en la cuadra 7400 de Richmond Highway, al sur de Lockheed Boulevard, por una mujer no identificada dentro de una parada de autobús con «trauma en la parte superior del cuerpo».

El capitán de la policía del condado de Fairfax, Chris Cosgriff, dijo durante una conferencia de prensa que los oficiales intentaron brindar ayuda, pero la mujer murió en el lugar.

El martes, la policía publicó la foto de un hombre de 32 años que, según los investigadores, fue la última persona vista con la mujer. En un comunicado a WTOP, la policía confirmó que el hombre es una persona de interés.

Cosgriff dijo que los investigadores creen que alguien en la comunidad puede tener información sobre lo que sucedió y agregó que se anima a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la policía.

“Es una zona muy transitada”, dijo el lunes por la noche. “Hay mucho tráfico peatonal y vehicular. Por eso, nuestros detectives estarán aquí toda la noche y reforzaremos la presencia policial buscando a cualquiera que tenga información sobre esto”.