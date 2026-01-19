Un bombero ayuda a una mujer embarazada de gemelos a dar a luz al costado de la I-270

Un bombero del condado de Montgomery ayudó a una mujer local embarazada de gemelos a dar a luz a una niña el viernes por la mañana mientras estaba estacionado al costado de la I-270 en Rockville después de que ella y su esposo no pudieron llegar al hospital a tiempo, dijo el portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery (MCFRS), David Pazos, a Bethesda Today.

Alrededor de las 7 a. m., el centro de comunicaciones de emergencia del condado recibió una llamada del esposo de la mujer, quien informó que su esposa estaba dando a luz en su auto, dijo Pazos. El esposo y la esposa se habían estacionado en el arcén sur de la I-270, cerca de la salida de Falls Road.

Pazos dijo que varios camiones de bomberos y una ambulancia respondieron y un bombero ayudó a la madre con el nacimiento de una niña sana.

Con temperaturas exteriores rondando los 20 grados, los socorristas colocaron inmediatamente al recién nacido y a la madre en una ambulancia para calentarse y recibir atención adicional antes de dirigirse al hospital, dijo Pazos.