La preocupación aumenta en el sur de EE. UU. tras días de lidiar con la nieve, el hielo y los cortes generalizados

Las condiciones se estaban volviendo más extremas en partes del sur que aún se recuperaban de temperaturas bajo cero y cortes de energía generalizados mientras los vehículos quedaban varados durante horas en las principales carreteras y las autoridades advirtieron el miércoles que las personas atrapadas en sus casas se estaban quedando sin alimentos, medicinas y otros artículos esenciales.

Mississippi envió 135 quitanieves y efectivos de la Guardia Nacional equipados con grúas a tramos de las carreteras interestatales 55 y 22 bloqueados por vehículos abandonados en la región norte del estado, azotada por el hielo. Decenas de miles de hogares y negocios permanecieron sin electricidad mientras las bajas temperaturas diurnas descendían por debajo de cero grados durante la noche en una región poco acostumbrada y mal preparada para este tipo de clima.

El martes, automóviles y semirremolques que intentaban circular en fila india por las carreteras congeladas comenzaron a atascarse. No se reportaron heridos, según el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi. Sin embargo, una conductora declaró a The Associated Press que temía morir congelada en la I-22 cuando su vehículo estuvo parado durante más de 14 horas.

“Pensé que íbamos a morir allí”, dijo Samantha Lewis, de 78 años, quien se quedó atrapada en un viaje por carretera con una amiga. “No había adónde ir, nada que hacer, nadie que nos salvara”.

“Llamadas de desesperación”

La creciente miseria y ansiedad se produce en medio de lo que los funcionarios de Misisipi dicen que es la peor tormenta invernal del estado en más de 30 años

Aproximadamente 30.500 hogares y negocios permanecieron sin electricidad el miércoles, la gran mayoría en Tennessee y Misisipi. Al menos 50 personas han muerto en Estados Unidos en estados afectados por el peligroso frío.

En el condado de Hardin, Tennessee, en la frontera con el estado de Mississippi, muchas personas permanecen atrapadas en sus casas sin electricidad debido a que los caminos se volvieron intransitables por el hielo y los árboles caídos, dijo LaRae Sliger, directora de gestión de emergencias del condado.

Sliger dijo que las personas que estaban preparadas para pasar un par de días sin electricidad no pueden aguantar mucho más tiempo sin ayuda.

“Tienen frío, no tienen electricidad, no tienen calefacción, se han quedado sin propano, sin leña, sin queroseno para sus estufas de queroseno”, dijo. “No tienen comida, no tienen combustible adicional para sus fuentes de calefacción alternativas, así que necesitan salir”.

En el noreste de Misisipi, los administradores de emergencias del condado de Alcorn también recibían llamadas desesperadas de personas que se estaban quedando sin comida, agua, medicamentos y otros suministros, según Evan Gibens, director de la agencia de emergencias. Añadió que los operadores, que han estado durmiendo en sus puestos desde el viernes, han atendido más de 2000 llamadas.

«Estamos haciendo todo lo que podemos», dijo Gibens, señalando que 200 personas estaban alojadas en un estadio local que estaba siendo utilizado como refugio para calentarse.

Más de 100,000 cortes de electricidad persistían en Nashville, Tennessee, donde árboles caídos y cables eléctricos rotos impedían el acceso a algunas zonas. Los trabajadores de servicios públicos necesitarán al menos el fin de semana, o incluso más, para terminar de restablecer el suministro eléctrico, según Brent Baker, vicepresidente de Nashville Electric Service.

Los meteorólogos afirman que las temperaturas bajo cero persistirán en el este de EE. UU. hasta febrero, con una nueva entrada de aire ártico este fin de semana. Existe una creciente probabilidad de fuertes nevadas en las Carolinas y Virginia.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que las probabilidades de nevadas adicionales significativas son bajas en lugares como Nashville, pero las temperaturas del fin de semana alcanzarán un solo dígito peligrosamente bajas con sensación térmica por debajo de cero.

Una noche ‘extremadamente aterradora’ en una carretera congelada

El impasse en las carreteras interestatales de Mississippi comenzó el martes cuando los conductores comenzaron a utilizar los carriles únicos que la agencia de transporte estatal había intentado mantener abiertos para vehículos de emergencia. Automóviles y semirremolques comenzaron a atascarse, según informó el portavoz del Departamento de Transporte, David Kenney.

Las carreteras bloqueadas dificultaban la distribución de suministros de emergencia por parte de las autoridades. Scott Simmons, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias de Misisipi, explicó que sus conductores tenían que buscar rutas alternativas para evitar los atascos.

Lewis dijo que ella y su amiga, Catherine Muldoon, viajaban por Mississippi en un viaje de Florida a Oklahoma cuando se quedaron atascadas en la I-22 alrededor del mediodía del martes. Autos y camiones estaban atascados en un solo carril que estaba parcialmente despejado. Pasaron más de medio día varados, dijo Lewis, encendiendo el auto durante 15 minutos para calentarse y luego apagándolo durante 45 minutos para ahorrar combustible. Finalmente, alrededor de las 3:30 a. m. del miércoles, siguieron a una camioneta por uno de los carriles despejados y cubiertos de hielo, y llegaron a una gasolinera.

“Fue aterrador”, dijo Muldoon. “Si no hubiéramos tenido las mantas y la ropa que teníamos, habríamos estado en una situación desesperada”.

Todos los vehículos de pasajeros fueron retirados de las carreteras congeladas a las 3 a. m. del miércoles, según el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi. Sin embargo, horas después, aún quedaban largas filas de camiones comerciales esperando ser retirados.

En la pequeña comunidad de Red Banks, Mississippi, las autoridades locales estaban pidiendo a las personas con vehículos todo terreno que llevaran agua, alimentos, mantas o gasolina a los automovilistas varados, dijo Lacey Clancy, quien trabaja en un café cerca de la I-22 y la vecina autopista 178.

“La autopista parece un estacionamiento”, dijo Clancy en una entrevista telefónica. “Mucha gente se ha quedado sin gasolina y ha abandonado sus vehículos”.

Angie Gresham, residente de la cercana Holly Springs, Mississippi, dijo que cientos de vehículos varados se alineaban en la I-22 y en las calles de la ciudad. Añadió que los camioneros varados recorrían tiendas y restaurantes, muchos de los cuales no tenían electricidad, en busca de comida y provisiones.

«Sólo están tratando de sobrevivir», dijo Gresham.