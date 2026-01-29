Cierres y retrasos: Washington D. C., Maryland y Virginia

Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel Otros desde el miércoles 28 de enero hasta el viernes 30 de enero.

Debido a las continuas condiciones climáticas y de viaje adversas, incluyendo el trabajo en curso en los planteles escolares, calles laterales intransitables y paradas de autobús inaccesibles en algunas áreas, todas las escuelas de AACPS operarán virtualmente el jueves 29 de enero y el viernes 30 de enero. Los estudiantes participarán en instrucción virtual en tiempo real con sus maestros. Las escuelas comenzarán la instrucción a las 9 o 9:15 a. m., según los horarios que se pueden encontrar en www.aacps.org/studentschedules o www.aacps.org/stayconnected

Escuelas públicas de la ciudad de Baltimore Otro el jueves 29 de enero.

Debido a las labores de limpieza tras la tormenta invernal y las condiciones de hielo, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore pasarán a la enseñanza virtual el jueves 29 de enero de 2026. Las familias deben seguir el horario de aprendizaje virtual y los enlaces de las clases que les hayan proporcionado los líderes escolares o los docentes. La oficina central estará abierta; el personal podrá trabajar a distancia.

Escuelas públicas del condado de Baltimore ALERTA

METEOROLÓGICA: Debido a las condiciones peligrosas de las carreteras locales y a las aceras y caminos secundarios sin tratar en muchas comunidades, así como a las continuas medidas en nuestras escuelas y oficinas, las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore cambiarán a clases virtuales el jueves 29 y el viernes 30 de enero de 2026. Les recordamos que, en días de mal tiempo, las clases virtuales se retrasarán dos horas para los estudiantes. Las escuelas han compartido directamente con las familias su horario de retraso de dos horas y las instrucciones. Todas las actividades están canceladas.

Escuelas públicas del condado de Calvert Cerrado el miércoles 28 de enero.

Las Escuelas Públicas del Condado de Calvert permanecerán cerradas el miércoles 28 de enero de 2026. Los autobuses no circularán y los estudiantes no deberán presentarse a la escuela. El servicio de guardería está cerrado y se cancelan todas las actividades de la tarde/noche. Código AMARILLO para el personal: Escuelas cerradas para todos los estudiantes y empleados con 10 y 11 meses de servicio. Todo el personal de emergencias debe presentarse según las indicaciones. El personal con 12 meses de servicio no urgente debe presentarse a las 9:00 a. m. El horario de trabajo será de 9:00 a. m. a 3:30 p. m. Se encuentra vigente una licencia liberal. Los empleados deben notificar a su supervisor inmediato.

Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland Cerrado el miércoles 28 de enero

Debido al mal tiempo, las escuelas públicas del condado de Frederick MD estarán cerradas el miércoles 28 de enero de 2026. Las oficinas abrirán 2 horas más tarde.

Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland Cerrado el jueves 29/01.

Oficinas abren con 2 horas de retraso.

Escuelas públicas del condado de Howard Cerrado el miércoles 28/01

Escuelas públicas del condado de Howard Cerrado el jueves 29 de enero.

Todas las escuelas y oficinas públicas del Condado de Howard permanecerán cerradas el jueves 29 de enero debido a la alerta de frío del Servicio Meteorológico Nacional (SNM) por condiciones climáticas extremas y heladas. Se cancelan todas las actividades vespertinas y nocturnas con estudiantes y personal del HCPSS, así como los programas comunitarios en los edificios del HCPSS.

Escuelas públicas del condado de Montgomery Cerrado el miércoles 28 de enero

Todas las escuelas y oficinas de MCPS estarán cerradas el miércoles 28 de enero y el jueves 29 de enero.

Escuelas públicas del condado de Prince George Cerrado del lunes 26/1 al jueves 29/1.

CÓDIGO AMARILLO | Las escuelas están cerradas. Todas las oficinas están cerradas. Solo el personal de emergencia debe presentarse a trabajar. Se abrirá la distribución de comidas.

Escuelas públicas del condado de St. Mary Cerrado el miércoles 28 de enero.

Todas las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary’s permanecerán cerradas el miércoles 28 de enero de 2026, con un CÓDIGO 2 para el personal. Los empleados con contrato de diez y once meses no se presentarán a trabajar. Los empleados con contrato de doce meses se presentarán a trabajar a más tardar a las 9:00 a. m. El permiso liberal está vigente. Todos los empleados que normalmente comienzan su jornada después de las 9:00 a. m. deben presentarse a trabajar puntualmente. El personal de emergencia designado se presentará puntualmente.

Escuelas públicas del condado de Washington Cerrado el miércoles 28/1.

Empleados de WCPS: Código Naranja