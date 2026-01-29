Demócratas visitan a niño detenido en Minneapolis, en caso que haya generado enojo por acciones de ICE

Los representantes demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett visitaron el miércoles a un niño ecuatoriano de 5 años y a su padre en un centro de detención federal de Texas, en un caso que ha generado indignación por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump y ha alimentado a los demócratas y otros que se oponen a las acciones de ICE.

Castro dijo que los legisladores se reunieron con Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, durante unos 30 minutos en una sala del tribunal dentro del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, cerca de San Antonio. Afuera del centro, agentes de la policía estatal de Texas confrontaron a los manifestantes que se manifestaban en apoyo de los detenidos.

El padre de Liam dijo que el niño ha estado durmiendo mucho, preguntando por su madre y sus compañeros de clase y dijo que quiere volver a la escuela, dijo Castro.

“Le pediría al presidente Trump, quien tiene nietos de la edad de algunos de los niños con los que nos reunimos hoy, que piense cómo sería para sus nietos estar tras las rejas”, dijo Castro durante una conferencia de prensa más tarde el miércoles, donde él y otros demócratas pidieron la liberación de Liam y otros detenidos.

La reunión fue parte del esfuerzo de los demócratas en el año de elecciones intermedias para realizar una supervisión del Congreso y resaltar las consecuencias de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota y otros lugares.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Liam y a su padre el 20 de enero en Minneapolis como parte de una operación de gran envergadura que ha conmocionado a la ciudad y provocado protestas masivas de los residentes. Dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros por agentes federales durante la operación.

Una foto del niño, con un gorro azul de invierno y una mochila de Spider-Man mientras estaba detenido, ha circulado ampliamente y ha suscitado fuertes reacciones. Castro lo describió como «un símbolo de la monstruosidad del sistema de ICE y del sistema de detención».

Vecinos y funcionarios escolares afirman que agentes federales de inmigración usaron al niño en edad preescolar como cebo, diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre abriera. El Departamento de Seguridad Nacional calificó esa descripción de los hechos como una «mentira descarada». Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en la entrada de su casa.

Un juez federal emitió el lunes una orden temporal que prohíbe a la administración Trump expulsar a Ramos y Arias de Estados Unidos mientras su detención está siendo impugnada.

Crockett, quien busca la nominación de su partido para el Senado de Estados Unidos, declaró el miércoles que Liam era uno de los muchos niños que los legisladores conocieron en el centro, y que los menores dijeron que no reciben educación. Crockett añadió que se les informó a los legisladores que los detenidos no podían estar allí si tenían antecedentes penales.

“Se supone que somos mejores que esto”, dijo.

Protestas frente al centro de detención

El miércoles, frente al centro de detención, la policía estatal de Texas aplicó irritantes químicos a los manifestantes, que se habían reunido en apoyo a los detenidos. Algunos del grupo tocaron tambores, corearon consignas y portaron carteles que decían: «¡Los niños no son criminales!».

A medida que los manifestantes se acercaban a las instalaciones, agentes de la policía estatal de Texas llegaron en un autobús escolar y gritaron instrucciones para que la multitud se retirara. Algunos agentes lanzaron entonces bolas de pimienta, dispersando a la multitud.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondió de inmediato un correo electrónico solicitando comentarios sobre la confrontación con los manifestantes.

Los demócratas están buscando formas de contraatacar

Castro, un miembro destacado del Caucus Hispano del Congreso, acusó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un video reciente de dirigir una operación de control de inmigración «sin ley» que en realidad es una «organización de cazarrecompensas».

Al igual que Castro, Crockett y su rival en las primarias demócratas del Senado, el representante estatal James Talarico, se encuentran entre los demócratas que piden el juicio político a Noem . Crockett también votó en contra de un proyecto de ley de asignaciones pendiente que financiaría el departamento de Noem y las agencias de control de inmigración que dependen de él.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el proyecto de ley de financiación del DHS con la ayuda de un puñado de demócratas, días antes del asesinato de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años . Tras la muerte de Pretti, varios demócratas del Senado declararon que no aprobarían la financiación del DHS, incluso si ello implicara un cierre parcial del gobierno a partir de este fin de semana.

A algunos miembros del Congreso se les negó la entrada anteriormente

Los demócratas han criticado a la administración Trump por su falta de acceso a las instalaciones de ICE.

A las representantes de Minnesota Angie Craig, Kelly Morrison e Ilhan Omar se les negó el acceso a los detenidos en un edificio federal en las afueras de Minneapolis el 10 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que las tres demócratas no cumplieron con una nueva política de dar a las instalaciones un aviso de siete días.

La misma política se invocó para impedir que el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, ingresara a las instalaciones de Dilley y a otra en Pearsall, Texas, la semana pasada. Murphy afirmó que estas denegaciones impiden que el Congreso cumpla con su responsabilidad constitucional y estatutaria de supervisar las instalaciones del poder ejecutivo.

Un juez federal se negó a intervenir a principios de este mes, negándose a obligar a la administración a cumplir con las demandas de los legisladores para mejorar el acceso.

Castro dijo que la administración —o su contratista privado que administra las instalaciones— permitió que los detenidos en Dilley se inscribieran para reunirse con él y Crockett.

Tras la visita, Castro publicó una foto del encuentro en redes sociales. En ella, se ve a Liam en brazos de su padre, con los ojos cerrados.

“Exigí su liberación y le dije cuánto lo ama su familia, su escuela y nuestro país y están orando por él”, publicó Castro en las redes sociales.