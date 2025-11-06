La FAA reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de «alto volumen»

La Administración Federal de Aviación anunció el miércoles que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de “alto volumen” a partir del viernes por la mañana para mantener la seguridad de los viajes, ya que los controladores de tráfico aéreo muestran signos de estrés durante el cierre del gobierno en curso .

El recorte afectará a miles de vuelos en todo el país, ya que la FAA gestiona más de 44.000 vuelos diarios, incluyendo vuelos comerciales de pasajeros, aviones de carga y aeronaves privadas. El director de la FAA no especificó de inmediato qué aeropuertos se verán afectados, pero afirmó que las restricciones se mantendrán vigentes el tiempo que sea necesario.

Los controladores aéreos han estado trabajando sin cobrar desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, y la mayoría ha estado de servicio seis días a la semana, realizando horas extras obligatorias. Debido a que algunos se ausentan del trabajo por frustración, tienen un segundo empleo o no tienen dinero para el cuidado de los niños o la gasolina, la escasez de personal durante algunos turnos ha provocado retrasos en los vuelos en varios aeropuertos estadounidenses.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, citando la creciente presión sobre el personal y los informes de seguridad que indican una creciente fatiga entre los controladores de tráfico aéreo, dijo que él y el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, no querían esperar hasta que la situación llegara a un punto crítico.

«No vamos a esperar a que un problema de seguridad se manifieste plenamente cuando los primeros indicadores nos dicen que podemos actuar hoy mismo para evitar que la situación empeore», declaró Bedford. «El sistema es extremadamente seguro hoy y lo seguirá siendo mañana. Si la presión continúa aumentando incluso después de haber implementado estas medidas, volveremos a tomar medidas adicionales».

Él y Duffy dijeron que se reunirían con ejecutivos de aerolíneas más tarde el miércoles para determinar cómo implementar la reducción de vuelos. Bedford indicó que la lista de los aeropuertos seleccionados se publicaría el jueves.

Las aerolíneas y los pasajeros esperan información

El miércoles, la agencia Associated Press envió solicitudes de comentarios sobre la decisión de la FAA a las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas Delta, United y American Airlines.

Las llamadas a las líneas de atención al cliente de United y American fueron respondidas en cuestión de minutos el miércoles por la tarde; los pasajeros ansiosos no abrumaron a las aerolíneas con preguntas sobre el estado de sus próximos vuelos.

Southwest Airlines dijo que estaba evaluando los posibles impactos en su horario de vuelos y que se pondría en contacto lo antes posible con los clientes cuyos planes de viaje pudieran verse afectados.

“Seguimos instando al Congreso a que resuelva de inmediato su estancamiento y restablezca el Sistema Nacional del Espacio Aéreo a su plena capacidad”, dijo la aerolínea.

Aixa Díaz, portavoz de AAA, comentó que algunos viajeros estaban modificando sus planes y considerando la posibilidad de conducir hasta sus destinos, pero que esa no es una opción para todos. Aconsejó a quienes tienen vuelos reservados que se mantengan informados descargando la aplicación de su aerolínea y consultando las actualizaciones, o revisando los sitios web de los aeropuertos para obtener la información más reciente.

Díaz recomendó llegar con suficiente tiempo al aeropuerto antes de un vuelo programado.

“Es frustrante para los viajeros porque no hay mucho que se pueda hacer. Al final, o vuelas o no”, dijo. “Te vas de viaje y te la juegas: o llegas al aeropuerto o decides conducir. Así que no tienes muchas opciones”.

Los datos muestran un empeoramiento de la dotación de personal durante los fines de semana.

La FAA suele retrasar o cancelar vuelos con destino a un aeropuerto debido a las condiciones meteorológicas, fallos en los equipos y problemas técnicos. La escasez de personal también puede provocar retrasos o cancelaciones de salidas si no hay personal disponible o si otra instalación no puede asumir parte de la carga de trabajo.

El pasado fin de semana se registraron algunos de los peores déficits de personal desde el cierre, que el miércoles por la mañana se convirtió en el más largo de la historia .

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 centros de control de tráfico aéreo anunciaron la posibilidad de una reducción de personal, según un análisis de Associated Press de los planes operativos enviados a través del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea inferior a la real, supera con creces el promedio de los fines de semana previos al cierre.

Durante los fines de semana comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, el número promedio de torres de control aeroportuarias, centros regionales que supervisan varios aeropuertos e instalaciones que monitorean el tráfico aéreo a gran altitud que anunciaron posibles problemas de personal fue de 8,3, según un análisis de AP. Sin embargo, durante los cinco fines de semana posteriores al inicio del cierre el 1 de octubre, el promedio se triplicó con creces, alcanzando los 26,2 centros.

El sector turístico se une a los sindicatos para exigir el fin del paro.

Las principales aerolíneas, los sindicatos de la aviación y el sector turístico en general han instado al Congreso a poner fin al cierre del gobierno.

El anuncio del miércoles se produjo poco después de que Duffy advirtiera, un día antes, que podría haber caos en los cielos la próxima semana si el cierre se prolonga lo suficiente como para que los controladores de tráfico aéreo no reciban su segundo sueldo completo el próximo martes.

Duffy afirmó que la FAA quería adoptar un enfoque proactivo en lugar de reaccionar después de un desastre. Señaló todas las preguntas que surgieron tras la colisión aérea mortal ocurrida en enero entre un avión comercial y un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington sobre por qué la FAA no reconoció los riesgos y actuó con mayor prontitud.

“Aprendimos de eso. Ahora analizamos los datos y, antes de que se convierta en un problema, intentamos evaluar la presión y tomar medidas preventivas para evitar consecuencias adversas”, dijo Duffy. “Y eso es lo que está sucediendo hoy”.